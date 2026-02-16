Медведев уверенно вышел во второй круг Дохи. Даниил прервал серию неудач с левшами

Чемпион 2023 года стартовал на турнире в Дохе! Вечером в понедельник, 16 февраля, Даниил Медведев провёл стартовый матч на «пятисотнике» в Катаре. Первым соперником россиянина стал молодой и опасный китайский теннисист Цзюнчэн Шан.

В прошлом году в Дохе Медведев провёл три матча, вышел в четвертьфинал и снялся. Проиграв партию Феликсу Оже-Альяссиму, Даниил отказался от продолжения борьбы из-за плохого самочувствия. А вот в сезоне-2023 россиянин добрался в Катаре до трофея. В финале Медведев одолел Энди Маррея – 6:4, 6:4. Но тогда ещё турнир носил категорию ATP-250.

Даниил Медведев с трофеем турнира в Дохе-2023 Фото: Mohamed Farag/Getty Images

С Шаном россиянин встретился впервые, а ведь Цзюнчэн – парень молодой и опасный. Он был первой ракеткой мира по юниорам, играл в финале молодёжного US Open, а к своим 21 годам уже завоевал титул на уровне ATP (Чэнду-2024). Шан предпочитает играть агрессивно, чем может серьёзно поддавить Медведева.

Ещё одна опасность для Даниила в прошедшем матче – ведущая рука у соперника. Цзюнчэн – левша. А оба поражения россиянина в этом сезоне пришлись именно на матчи с леворукими игроками: Лёнером Тьеном на Australian Open и Уго Умбером в Роттердаме.

Ещё из важного: Шану было 19 лет, когда он забрался на 47-ю, наивысшую для себя строчку рейтинга ATP. Но весной 2025-го перенёс операцию на ноге и откатился так, что на сегодняшний день расположился на 261-й строчке.

Цзюнчэн ожидаемо начал встречу с острых и смелых атак. С первых геймов он дропшотами вытягивал Медведева к сетке, а ещё играл близко к линиям и старалась как можно скорее вылезти из вязких обменов на задней, в которых россиянин из раза в раз оказывался стабильнее. В стартовой партии Даниилу хватило лишь одного брейка, совершённого ещё в пятом гейме. За 40 минут и со счётом 6:4 11-я ракетка мира оставил первый сет за собой.

Во второй партии всё стало складываться ещё проще для Медведева. Всё началось с подачи Шана, на которой он в развязке гейма допустил две двойные и одну невынужденную, подарил брейк Медведеву и стал совсем опускать руки. И былые атаки не проходили, и мяч по аутам летал, хотя Цзюнчэн продолжал ходить к сетке и действовать вариативно. Но стабильность и опыт Медведева сегодня оказались весомее.

Даниил чуть мягче и надёжнее заиграл при счёте 5:2 во втором сете, не с первой попытки, однако всё же закрыл матч в свою пользу. Всего 1 час 15 минут понадобились Медведеву, чтобы выйти во втором круг «пятисотника» в Дохе. Дальше – Стефанос Циципас (№33) или обладатель уайлд-кард и представитель Туниса Эшарги Моэ (№139).

А перед россиянином свой первый матч на турнире провёл второй номер рейтинга Янник Синнер. Он сразился с Томашем Махачем (№31) и сыграл довольно буднично. За 1 час 11 минут итальянец одержал победу со счётом 6:1, 6:4. Его соперника из Чехии сильно подвели невынужденные ошибки – 29. У Янника неточностей было в три раза меньше. Дальше он встретится с Алексеем Попыриным.

Мужской турнир категории ATP-500 в Дохе продлится до субботы, 21 февраля. За всеми событиями и успехами наших игроков следите на «Чемпионате».