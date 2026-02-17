«Принесу полотенца». Дочь Родмана смешно отреагировала на титул бойфренда — топ-теннисиста

Бен Шелтон сумел героически выиграть «пятисотник» в Далласе во многом благодаря поддержке Тринити. А потом ещё и защитил подругу в соцсетях.

Девятая ракетка мира Бен Шелтон в финале «пятисотника» в Далласе победил соотечественника из США Тейлора Фрица (3:6, 6:3, 7:5).

При счете 4:5 в решающем сете Шелтон отыграл три матчбола на своей подаче. Переломить ход трудного матча Бену, среди прочего, помогла поддержка его возлюбленной Тринити Родман.

23-летняя нападающая «Вашингтона» и сборной США Тринити Родман, дочь легенды НБА Денниса Родмана, является самой высокооплачиваемой футболисткой мира. В прошлом месяце она продлила контракт со своим клубом на три года и теперь будет зарабатывать $ 2 млн за сезон. В своём юном возрасте она уже успела стать чемпионкой Олимпиады-2024 в Париже, а также помогла национальной команде выиграть две золотые медали на последних континентальных первенствах Северной Америки.

Тринити стала одной из лучших в мире в женском футболе, как и её парень Бен Шелтон — в теннисе. 22-летний Бен достигал пятого места в рейтинге ATP, дважды добирался до полуфинала на турнирах «Большого шлема» и взял четыре титула на уровне тура. «Пятисотник» в Далласе важен, но не является крупнейшим из них – ранее Шелтон брал соревнования аналогичной категории в Токио (2023), а в прошлом году стал чемпионом «Мастерса» в Торонто.

Бен Шелтон и Тринити Родман Фото: Isaiah Vazquez/NWSL via Getty Images

Шелтон начал встречаться с Тринити Родман в марте прошлого года. Девушка носит знаменитую фамилию пятикратного чемпиона НБА и легенды «Чикаго Буллз», но с отцом Деннисом не общается. Это не так уж удивительно, если учитывать его крайне скандальную репутацию. Тринити предпочитает держаться подальше от всего этого, больше сблизившись с семьёй Бена, включая его отца и тренера Брайана.

«Он мне не отец. Может только по крови, но не больше. Для тех, кто не знает. Меня зовут Тринити. На матчах Бена его поддерживает семья, включая отца Брайана. Моего отца нет в моей жизни, так что не стоит упоминать его во время матчей Бена», – резко отвечала Тринити на вопросы о Деннисе во время Уимблдона в прошлом году.

Тринити Родман и Брайан Шелтон Фото: Fiona Goodall/Getty Images

Отношения Бена Шелтона и Тринити Родман длятся относительно недолго. Роман между ними закрутился типично для представителей нового поколения. В начале марта прошлого года Бен и Тринити приняли участие в вирусном TikTok-тренде «Shoot your shot» («Не упусти свой шанс») и сразу понравились друг другу. Позже Шелтон опубликовал фото из лифта в обнимку с Тринити, которое футболистка прокомментировала «Shooters shoot I guess» («Похоже, шанс пойман»), отсылая к тренду, из-за которого стартовали их отношения.

Сама девушка огласила о романе с Шелтоном тоже в соответствии со всеми современными тенденциями, выложив фото с подписью «Dibs» («Застолбила»). Теннисист ответил: «Кто бы это ни был, он точно выиграл».

Бен и Тринити не стесняются публичности в отношениях и публикуют приличное количество совместных фото. Скорее наоборот – им нравится, когда моменты с ними становятся вирусными в социальных сетях. Такое случается часто, когда они посещают матчи друг друга. Чаще это получается делать у футболистки, поскольку Бен не так уж много времени проводит в США и ездит на турниры по всему миру.

«Пятисотник» в Далласе дал Тринити отличную возможность вживую посмотреть поединок парня. Шелтон по ходу турнира четырежды играл трёхсетовые матчи, а в финале с Фрицем ещё и отыгрывался с 0:1 по партиям и спасся с трёх матчболов.

Тринити Родман поддерживает Бена Шелтона на «пятисотнике» в Далласе Фото: Sam Hodde/Getty Images

«Невероятные ощущения. Я благодарю бога – мне точно понадобилось что-то сверхъестественное, чтобы выиграть этот турнир, если учитывать, сколько раз я был на грани поражения», — сказал Шелтон.

Возможно, под чем-то сверхъестественным Бен подразумевал именно поддержку своей девушки Тринити. Сразу после победы Шелтон подбежал к возлюбленной и поцеловал её. Они увидели, что камеры их снимают, и решили создать очередной вирусный контент.

«Фуу!» — изображала презрение к потному парню Тринити.



«Я принесу тебе полотенца», — отшутился Шелтон.

Позже в соцсетях один из пользователей не понял юмора и написал: «Ставлю на то, что она не говорит так деньгам и статусу, которые приходят с этим парнем». Шелтон сразу же ответил ему: «Она самая высокооплачиваемая футболистка в мире, между прочим».

Именно столь здоровое весёлое общение с девушкой помогает Шелтону показывать лучшую версию себя на корте в трудные моменты. В марте состоятся крупные «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Это означает, что у Тринити снова появится возможность поболеть за Бена в родной стране.

Шелтону будет непросто конкурировать за титулы с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, но всё-таки это не «Шлемы», и здесь лучшие теннисисты современности периодически дают шансы другим соперникам. Бен определённо будет одним из главных претендентов на трофей в Индиан-Уэллсе и Майами, если Алькарас и Синнер оступятся. Поддержка Тринити Родман должна ему в этом помочь.