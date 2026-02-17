Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Дубай-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Мирра Андреева, Шнайдер, Александрова, Калинская, Захарова

Мирра без борьбы вышла в третий круг Дубая. Шнайдер с «баранкой» проиграла американке
Александр Насонов
Дубай-2026: результаты 17 февраля
Комментарии
Касаткина снялась ещё до матча с Андреевой. А Александрова в пятый раз уступила неудобной польке.

Сегодня, 17 февраля, на турнире WTA-1000 в Дубае проходили матчи второго круга. Было много встреч с участием российских теннисисток, и первой из них на корте появилась 12-я ракетка мира Екатерина Александрова, посеянная под восьмым номером. Её соперница – полька Магда Линетт, замыкающая топ-50 мирового рейтинга. Александрова в первый круг пропускала, а Линетт одержала волевую победу (4:6, 6:4, 6:1) над Лулу Сун.

WTA-1000. Дубай-2026. Турнирная сетка

В предыдущие сезоны Александрова и Линетт шесть раз играли друг с другом, и россиянка была сильнее лишь дважды. В 2025-м полька победила её в Майами (7:6 (7:5), 6:2). В этот раз Екатерина в пятый раз уступила неудобной сопернице.

Первый сет Александрова провалила. За первые четыре гейма она взяла всего три очка. Один брейк, когда счёт был 0:4, россиянка отыграла, но было уже поздно. А закончилась партия тем, что Линетт в третий раз забрала подачу соперницы — 6:2 всего за 27 минут. Екатерина на второй подаче не выиграла ни одного очка из семи!

Во втором сете Александрова удачно перестроилась и заслуженно отыгралась. Она уже в первом гейме показала, что не намерена сдаваться, однако Линетт всё же удержала подачу с двух брейк-пойнтов. А после этого Екатерина выиграла пять геймов подряд, отдав лишь считаные розыгрыши. При 5:2 россиянка не подала на партию, но в 10-м гейме успешно справилась с задачей, реализовав первый же сетбол, — 6:4 за 45 минут.

На решающий сет запала Александровой не хватило. Екатерина взяла лишь один гейм, да и тот при счёте 0:5. В третьей партии у неё даже брейк-пойнтов не было. И в седьмом гейме Линетт закрыла матч — 6:2, 4:6, 6:1 за 1 час 45 минут. 64% попадания первым мячом у Александровой и четыре двойные ошибки при всего одном эйсе — подача россиянки сегодня была далека от её лучших образцов.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 10:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Магда Линетт
50
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева (5), прошлогодняя чемпионка Дубая, должна была сыграть с бывшей россиянкой Дарьей Касаткиной, которая с 2025 года представляет Австралию. Однако Касаткина, которая в первом круге прошла Лауру Зигемунд (6:2, 6:3), незадолго до матча снялась из-за травмы правого бедра. Андреева без борьбы проследовала в третий круг, где сразится с 39-й ракеткой мира Жаклин Кристиан. Румынская теннисистка в первом сете повесила «баранку» Элле Зайдель, после чего та снялась.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:05 МСК
Элла Зайдель
95
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
6
         
Жаклин Кристиан
39
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Схожим образом проследовала в 1/8 финала Белинда Бенчич — на фоне снятия Сары Бейлек. Вообще, Дубай-2026 отмечен массовыми снятиями: в первый день на матч не вышла Чжэн Циньвэнь, а Хейли Баптист снялась при 4:6, 1:0 в матче с Александрой Эалой. Во второй день на кортах не появились Каролина Мухова, Мария Саккари, Элизабетта Коччаретто и Барбора Крейчикова. А Арина Соболенко и Ига Швёнтек снялись ещё до старта турнира.

Материалы по теме
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?

21-й номер рейтинга WTA Диана Шнайдер сражалась с Ивой Йович (16), располагающейся строчкой выше. Шнайдер в стартовом матче победила Майю Джойнт (6:4, 6:1), а Йович лишь в трёх партиях (6:1, 1:6, 6:1) обыграла экс-россиянку Камиллу Рахимову, выступающую за Узбекистан. 18-летняя американка вообще успела впечатлить в этом сезоне: в Окленде она дошла до полуфинала, в Хобарте — до финала, а на Australian Open – до 1/4 финала, где её остановила Арина Соболенко.

Материалы по теме
18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович
18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович

В начале матча Йович смотрелась поинтереснее. В третьем гейме американка выдала брейк под ноль, который сразу же и подтвердила — 3:1. Ситуация могла стать критической после пятого гейма, в котором Шнайдер обязана была брать подачу. Россиянка не дрогнула и отыграла все четыре брейк-пойнта. После этого Диана заиграла смелее и, остро атакуя, сама добилась брейка под ноль, сравняв счёт — 3:3.

Увы, развить успех Шнайдер не смогла. На своей подаче у неё регулярно возникали проблемы. И если в седьмом гейме Диана ушла с тройного брейк-пойнта, то в девятом дрогнула — Йович реализовала четвёртый шанс на приёме. Незадолго до этого россиянка даже швырнула ракетку на корт от переизбытка эмоций. Американка же на подаче не имела больших трудностей и в 10-м гейме оформила победу в сете — 6:4 за 47 минут. Шнайдер в этой партии допустила 24 невынужденные ошибки, а её соперница — 15.

Второй сет россиянка начала лучше и повела 4:1. При этом о разгроме в эти минуты говорить было ещё нельзя. Йович провалила лишь один гейм, когда под ноль отдала подачу. В остальном же Ива создавала Диане большие проблемы в геймах на подаче россиянки, хотя до брейк-пойнтов, в отличие от предыдущей партии, всё-таки не добиралась. А вот концовку американка смазала, и Шнайдер быстро довела сет до победы, использовав второй сетбол, — 6:1 за 31 минуту.

В решающей партии Йович вспомнила, как она может играть, и у Шнайдер под её натиском не было шансов. В первых трёх геймах американка отдала только два очка, сделав брейк под ноль, — 3:0. Затем последовал второй брейк подряд, а в пятом гейме россиянка имела возможность хоть немного поправить ситуацию, но упустила все три брейк-пойнта. В итоге всё закончилось «баранкой» — 6:4, 1:6, 6:0 в пользу Йович за 1 час 47 минут.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 11:40 МСК
Ива Йович
20
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 0
         
Диана Шнайдер
21
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

23-я ракетка мира Анна Калинская, в первом круге выбившая чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко (2:6, 6:1, 6:4), встретится с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» Кори Гауфф (3), четвёртым номером рейтинга WTA. Два года назад Калинская, будучи квалифаером, в 1/4 финала Дубая одержала волевую победу над Гауфф — 2:6, 6:4, 6:2.

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:50 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Анна Калинская
23
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Кроме того, во втором круге встретятся два лаки-лузера: Анастасия Захарова, занимающая 104-ю строчку в мировой классификации, и хорватка Антония Ружич, 67-я ракетка мира. Захарова начала турнир с победы над Моюкой Утидзимой (6:2, 6:4), а Ружич оказалась сильнее чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану (6:1, 5:7, 6:2).

На момент публикации материала игра ещё не началась.

Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:40 МСК
Антония Ружич
67
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
1 		2
         
Анастасия Захарова
104
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

«Тысячник» в Дубае завершится 21 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android