Даниил и Стефанос постепенно отходят от былых обид, но их битва обещает быть крайне напряжённой.

Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь

Во втором круге «пятисотника» в Дохе образовалась интересная пара – россиянин Даниил Медведев встретится с греком Стефаносом Циципасом.

На старте соревнований Медведев уверенно прошёл китайца Цзюнчэн Шана (6:4, 6:2), в то время как Циципас разобрался с тунисцем Эшарги Моэ (6:4, 6:4).

Не так давно Даниил Медведев и Стефанос Циципас по сетке могли пересечься не раньше четвертьфинала или полуфинала, так как оба занимали высокие места в топ-10 рейтинга ATP и доходили до поздних стадий турниров «Большого шлема» и «Мастерсов». Сейчас Даниил и Стефанос переживают не лучший период, поэтому их встреча стала реальной уже на начальной стадии «пятисотника» в Дохе.

Медведев является 11-й ракеткой мира и пытается вернуться в первую десятку сильнейших. С новой командой под руководством тренера Томаса Юханссона следует отметить прогресс россиянина, на дня отметившего 30-летие.

Чемпион US Open – 2021 и экс первая ракетка мира взял два титула на турнирах категории ATP-250 в Алма-Ате и Брисбене, а также дошёл до второй недели на последнем Australian Open. Это не какой-то феноменальный уровень, но заметно лучше того, что Даниил показывал в последний год до назначения Юханссона.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Кризис 27-летнего Циципаса носит более серьёзный характер. Сейчас Стефанос занимает 33-е место в рейтинге ATP. Он вылетал в первом или втором кругах на семи последних турнирах «Большого шлема».

Без титулов Циципас остаётся около года, когда в феврале 2025-го выиграл финал «пятисотника» в Дубае у канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3). Тогда можно было наблюдать редкий случай озарения Стефаноса – теннис в исполнении грека напомнил тот уровень, когда он являлся третьей ракеткой мира и дважды добирался до финалов ТБШ — на «Ролан Гаррос» — 2021 и Australian Open – 2023, где его останавливал Новак Джокович.

Проблема Циципаса в последнее время заключается в том, что провальных отрезков он выдаёт на порядок больше. Стефанос снова нанял тренером своего отца Апостолоса, которого со скандалом увольнял уже не раз. В середине сезона-2025 Циципас пару месяцев поработал с легендарным Гораном Иванишевичем, который публично жёстко критиковал его за запущенную физическую форму. Греку это не понравилось, и он очень быстро вернул в команду отца, который, по его словам, теперь общается с ним «гораздо лучше, чем раньше».

Вот только прогресса в результате у Стефаноса с Апостолосом пока не видно. На следующей неделе Циципас вообще рискует выпасть из топ-50, поскольку ему предстоит защита 500 очков за титул Дубая. Грек наверняка сам понимает, что вряд ли в своём нынешнем состоянии способен снова завоевать там титул, поэтому постарается взять кое-что и компенсировать будущую потерю в Дохе, где в прошлом году вылетел в первом круге. Соперник по второму кругу ему достался неудобный – Даниил Медведев.

Стефанос Циципас Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Даниил ведёт 10-4 по личным встречам со Стефаносом. Медведев и Циципас – одни из лучших теннисистов поколения, рождённых в 1990-е, но всё-таки россиянин преуспел заметно больше — у него есть в активе титул ТБШ и статус первой ракетки мира. Даниил считается фаворитом предстоящей встречи в Дохе. Среди прочего, за ним остались три предыдущие противостояния со Стефаносом на «Мастерсах» в Риме и Шанхае, а также на «пятисотнике» в Вене в 2023-2024 годах. Россиянин при этом не позволил сопернику взять хотя бы сет.

Особую подоплёку противостоянию Медведева и Циципаса придаёт старый конфликт на «Мастерсе» в Майами в 2018-м. Стефанос – грек лишь наполовину. Его мать — советская и затем греческая теннисистка Юлия Сальникова, дед — советский футболист и тренер Сергей Сальников. Циципас отлично знает русский язык. Восемь лет назад в Майами Стефанос зачем-то решил оскорбить Медведева по национальному признаку, а россиянин ему ответил в довольно резкой форме.

После этого в матчах между ними несколько раз возникали напряжённые ситуации. Без чрезвычайных происшествий, однако отношения Медведева и Циципаса какое-то время действительно можно было назвать враждебными.

В последние годы ситуация изменилась. Даниил и Стефанос постепенно забывают о старых обидах. Они вместе выступали на Кубке Лэйвера и активно поддерживали друг друга, периодически даже шутят в соцсетях. Циципас сделал это в очередной раз перед сражением с Медведевым в Дохе-2026, к которому готовится с особыми ощущениями.

«Жду тебя завтра, Даниил Медведев», — написал Стефанос, прикрепив старый мем с человеком-пауком, когда он и Даниил показывали друг на друга пальцами на Кубке Лэйвера.

Стефанос Циципас опубликовал мем с Даниилом Медведевым Фото: Страница Стефаноса Циципаса в соцсетях

Какая-то конфронтация между россиянином и греком сейчас в Дохе маловероятна. Теннис должен выйти на первый план. Лучшие шансы пройти дальше у Медведева, но Циципаса не стоит совсем списывать со счетов в этом принципиальном поединке.