«Медаль Олимпиады — вот и вся мотивация». Кафельников сотворил историю на Играх-2000

Евгений отмечает 52-й день рождения и с гордостью может вспоминать о своём уникальном подвиге в Сиднее.

Сегодня, 18 февраля, легендарный российский теннисист Евгений Кафельников отмечает свой 52-й день рождения.

Кафельников добился очень многого во время игровой карьеры. 26 титулов ATP в одиночном разряде, победы на турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — 1996 и Australian Open – 1999, звание первой ракетки мира, 27 трофеев в паре (включая четыре ТБШ). Среди всех успехов особняком стоит золотая медаль Олимпиады-2000 в Сиднее, участие в которой Евгений изначально вообще ставил под сомнение.

Незадолго до начала Олимпиады российские спортивные чиновники сообщили, что Евгений Кафельников в Австралию не едет. Теннисист незадолго до начала Игр вылетел в третьем круге US Open и в целом не чувствовал себя уверенно последние несколько месяцев.

В последний момент 26-летний Кафельников всё-таки решил полететь в Сидней на частном самолёте. Евгений предпочёл вместо Олимпийской деревни жить в отеле, чтобы лучше подготовиться к турниру.

На ОИ-2000 Кафельников получил пятый номер посева. Выше котировались Марат Сафин, Густаво Куэртен, Магнус Норман и Ллейтон Хьюитт. Россия связывала свои медальные надежды прежде всего с первой ракеткой мира Сафиным, который буквально только что стал чемпионом US Open, одолев в финале легендарного Пита Сампраса. Похоже, Марат отдал слишком много сил в Нью-Йорке. В первом круге Олимпиады он уступил неудобному для себя французу Фабрису Санторо – 6:1, 1:6, 4:6.

Кафельников напротив продвигался по сетке более чем уверенно. До финала он не отдал соперникам ни сета, поочерёдно выбив костариканца Хуана-Антонио Марина – 6:0, 6:1, аргентинца Хуана-Игнасио Челу – 7:6, 6:4, австралийца Марка Филиппуссиса – 7:6, 6:3, бразильца Густаво Куэртена – 6:4, 7:5 и француза Арно Ди Паскуаля – 6:4, 6:4.

Евгений Кафельников на Олимпиаде-2000 Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

В матче за золотые медали соперником Кафельникова стал немец Томми Хаас, который в полуфинале выбил тогда ещё только подававшего надежды 19-летнего швейцарца Роджера Федерера – 6:3, 6:2. Решающая встреча проходила в пятисетовом формате.

Казалось, Кафельникову будет не так уж сложно победить 22-летнего Хааса, которого он опережал 3-1 по личным встречам. Немец переживал не лучший период в карьере и в Сиднее даже не попал в число сеяных. Он выглядел номинально слабее ранее пройденных россиянином Филиппуссиса и Куэртена. Но эти впечатления оказались обманчивыми. Хаас не собирался просто так упускать возможность взять золото ОИ.

В первом сете Кафельников с огромным трудом победил на тай-брейке, а потом впервые на турнире отдал партию – 3:6. Евгению помогли витамины. Во втором сете, когда игра у него расклеилась, доктор российской команды передал их ему.

«Они помогли. Я ведь и вправду был уставшим. А Хаас, напротив, к моему удивлению, был готов невероятно. У меня создалось впечатление, что он выдержал бы на корте ещё столько же, а я между тем просто валился с ног», — признавался Кафельников.

Третий сет остался за Кафельниковым – 6:2, но Хаас снова нашёл в себе силы отыграться и забрал четвёртую партию – 6:4. Казалось, более молодой немец будет иметь преимущество в пятом сете, однако опыт россиянина всё-таки сыграл свою роль. В концовке решающей партии у Хааса не пошла подача, и Кафельников получил возможность сделать брейк. Россиянин справился с задачей, а спустя пять минут забрал гейм на своей подаче и закрыл матч со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.

Евгений Кафельников радуется триумфу на Олимпиаде-2000 Фото: Gary M Prior/Getty Images

От радости Кафельников запустил на трибуну ракетку, которая досталась какой-то пожилой даме. Евгению передали российский флаг, и он с нескрываемым удовольствием прошёлся с ним по центральному корту. Всё это выглядело как настоящее чудо, учитывая ранее высказанный скептицизм в отношении участия в Олимпиаде, но в итоге именно Кафельников вошёл в историю как первый российский олимпийский чемпион в теннисе.

«После поражения на Открытом чемпионате США я действительно говорил, что на Олимпиаду мне ехать в такой форме смысла нет. Однако на самом деле никогда не думал о том, чтобы отказываться, просто тогда меня переполняли эмоции. Очень хотел принести нашей сборной золото, потому что поражений и так было достаточно, а потенциальных претендентов на золотую медаль осталось наперечёт», — сказал Кафельников после финала.

Интересным является взгляд Кафельникова на историческую победу на ОИ-2000 спустя много лет. Вот что легендарный теннисист рассказывал в интервью «Чемпионату» в 2024-м.

— В чём мотивация участия в Играх, если учитывать отсутствие призовых от ITF, рейтинговых очков и нарушение графика подготовки к US Open?

— Золотая медаль. Даже медаль в целом. Вот и вся мотивация. А какая мотивация была у меня лететь в Сидней в 2000 году? Также нарушать свой график всех турниров. У меня не было никакой другой мотивации, кроме как выиграть медаль Олимпийских игр. Думаю, в этой ситуации у теннисистов точно так же.

— В 2000-м у вас был один из лучших сезонов в карьере. Перед Играми в Сиднее было ощущение, что это тот самый момент, когда можете взять золото?

— Не считаю, что 2000 год был одним из лучших — он был ординарным. Что касается Олимпиады, то чем ближе становился титульный матч, тем больше ощущал. Было так. Играешь первый матч, думаешь: «Окей. Я на один шаг ближе». Выигрываешь второй — уже на два шага. С каждым матчем нарастали важность и мотивация.

— Мандраж перед финалом Олимпиады и перед финалом турнира «Большого шлема» сопоставим?

— Конечно.

— А чувствуется бо́льшая ответственность перед страной, когда играете финал Олимпиады?

— Существует дополнительная ответственность. Ты понимаешь, что Олимпиада проходит раз в четыре года, а следующий шанс в карьере может не выпасть. Поэтому такой подход.

Женский теннис России может похвастаться более внушительными результатами на Олимпиадах. Чего только стоит полностью российский подиум в Пекине-2008, когда медали взяли Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарёва.

У мужчин золото Евгения Кафельникова в Сиднее до сих пор остаётся лучшим результатом для российских теннисистов на ОИ в одиночном разряде. С тех пор была всего одна медаль – Карен Хачанов взял серебро в Токио-2020.