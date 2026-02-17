Рублёв успешно начал защиту трофея в Дохе! Андрей одержал на этом турнире 6-ю победу кряду

Хачанов, Алькарас и Рыбакина тоже в этот день выиграли.

Ещё один насыщенный игровой день завершился на ближневосточных турнирах! Андрей Рублёв, Карлос Алькарас и Карен Хачанов под вечер поборолись на «пятисотнике» в Дохе, а Елена Рыбакина добыла себе очередную победу на «тысячнике» в Дубае.

Сначала о парнях – у них сегодня получился более цельный и жизнеутверждающий день. В обед на корт вышел Карен Хачанов (№17). Изначально россиянин должен был в первом круге играть с Хауме Мунаром, которому уступил на прошлой неделе в Роттердаме, но испанец из-за травмы руки снялся, а в сетке его заменил лаки-лузер Синтаро Мочизуки (№117). Друг с другом парни играли лишь однажды – на Уимблдоне в прошлом году. Победа тогда в упорной борьбе осталась за Кареном (1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4).

Хачанов, кстати, однажды побеждал в Дохе. В сезоне-2024 он взял турнир, который на тот момент ещё носил категорию ATP-250. В финале тогда не устоял Якуб Меншик (7:6, 6:4).

Карен Хачанов с трофеем в Дохе в сезоне-2024 Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Что нужно было знать перед матчем: Хачанов за всю карьеру лишь раз уступил лаки-лузеру! Случилось это в поединке с Йозефом Коваликом во втором круге «Ролан Гаррос» – 2024. В остальных 11 встречах россиянин одержал победу.

Впрочем, встреча с Мочизуки статистику Хачанову не испортила. Да, пришлось играть три партии, но Карену затяжные матчи особых проблем не доставляют. К тому же на корте Карен и Синтаро провели меньше двух часов.

Хачанов одержал победу за 1 час 54 минуты и со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Карен вышел во второй круг катарского «пятисотника» на Мартона Фучовича. С ним у россиянина равный счёт в противостоянии (1-1).

Вечернюю сессию в Дохе открыл лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас, ему в соперники достался Артур Риндеркнеш (№30). Все четыре предыдущие встречи завершились победой испанца. Ближе всего к победе француз был в Лондоне в сезоне-2023 и довёл дело до тай-брейка в решающем сете, хоть и уступил – 6:4, 5:7, 6:7.

В поединке в Дохе Риндеркнеш тоже навязал первой ракетке мира отличную борьбу. Две партии парни играли 1 час 47 минут – примерно столько же, сколько ушло у Хачанова на трёхсетовый поединок. Артур старался давить на Карлоса, регулярно ходить к сетке и подавать навылет, чтобы оставлять сопернику как можно меньше времени на «подышать» и перехватить инициативу.

Единственный брейк Алькарас сделал в середине первого сета – больше забрать подачу оппонента не удалось! Особенно близкой выдалась вторая партия, в которой парни определили победителя только на тай-брейке. И там их разделяли какие-то считаные очки и минимальная разница в шансах на успех.

Но всё же Карлос – его опыт, талант и собранность – взяли верх. Испанец одержал первую победу после триумфа на Australian Open, продлил свою удачную серию до восьми матчей и вышел во второй круг катарского «пятисотника» на Валентена Руае.

Жемчужиной этого вечера должен был стать поединок Йеспера де Йонга (№86) и действующего чемпиона турнира Андрея Рублёва (№14). Россиянин не играл давно, почти месяц! Прошлый матч Андрей провёл в третьем круге Australian Open против Франсиско Серундоло. После этого Рублёв взял паузу, отдыхал, с Фёдором Смоловым и Хабибом Нурмагомедовым играл в футбол, волейбол, падел.

Неясно, что именно, но что-то тревожило и раздражало Андрея на старте встречи с де Йонгом. Первой подачи не было, бэкхенд работал еле-еле, сыпались ошибки. Из-за этого Йеспер сразу повёл с брейком – 3:0. Всё попадало в корт у представителя Нидерландов, но ровно до того момента, пока не в своей тарелке находился россиянин. Как только Рублёв нащупал игру – стал скромнее действовать и де Йонг.

Как итог: Андрей по геймам отыгрался с 1:4 до 6:4, наладил подачу, наконец почувствовал корт и мячи. И пускай перед этим пришлось сильно понервничать, но это только помогло россиянину нащупать крайне агрессивную игру.

Во втором сете всё складывалось гораздо проще для Рублёва, а от прежнего задора де Йонга не осталось и следа. Йеспер стал действовать гораздо осторожнее, из-за чего позволял Андрею с каждым геймом разгонять мяч всё сильнее. Но вот при 5:2 по геймам россиянин не подал на матч, отдал гейм, однако в лице не изменился.

Было заметно, что Рублёв в своих силах был уверен. За 1 час 18 минут и с итоговым счётом 6:4, 6:3 Андрей взял верх над де Йонгом, одержал шестую победу подряд в Дохе и вышел на Фабиана Марожана.

Важно сказать и о том, как завершился игровой день на женском турнире категории WTA-1000 в Дубае. Несмотря на такую высокую серию, с соревнований уже снялись более 20 спортсменок. Кто-то – ещё до старта, кто-то, как говорится, по ходу пьесы. Во вторник, например, свой матч не смогли завершить Паула Бадоса и Элла Зайдель, а Дарья Касаткина и Сара Бейлек отказались от выступления перед выходом на корт.

Известный журналист Хосе Морон в социальных сетях одним предложением объяснил происходящее. А ещё напомнил о недовольстве организаторов тем, что спортсменки, в числе которых оказались Арина Соболенко и Ига Швёнтек, массово снялись с соревнований.

«Вот вам и последствия от проведения двух турниров категории WTA-1000 подряд», – написал Морон в своём посте.

К счастью, Елена Рыбакина (№3) приехала в Дубай здоровой и готовой отстаивать первый номер посева. Стартовый круг она прошла без борьбы, а во втором – сошлась с австралийкой Кимберли Биррелл (№94). Единственная их встреча состоялась на Кубке Билли Джин Кинг – 2025 и завершилась победой Елены (6:3, 7:6).

Рыбакина, кстати, впервые в карьере оказалась лидером посева на турнире категории WTA-1000! И дебютный матч в таком амплуа она провела как нельзя лучше. Елена ровно за час одолела Кимберли – 6:1, 6:2.

Дальше – Антония Ружич. Чуть ранее хорватка выбила из борьбы россиянку Анастасию Захарову.

Турниры в Дохе и Дубае завершатся в субботу, 21 февраля. За развитием событий продолжаем следить на «Чемпионате».