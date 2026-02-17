«Мне всего 18 лет. У меня впереди целая карьера». Откровения Мирры Андреевой в Дубае

Первая ракетка России Мирра Андреева приехала в Дубай защищать титул и 1000 очков, которые она набрала в прошлом году. На эмиратском «тысячнике» Мирра поговорила с журналистами – на пресс-конференции, а также отдельно с представителями разных изданий.

В интервью изданию The National Андреева рассказала, какие у неё ожидания перед защитой титула в Дубае. Россиянка неожиданно поделилась, что не ощущает давления по этому поводу. «Перед приездом сюда из Дохи я думала, что буду чувствовать огромное давление, впервые защищая титул и выступая в качестве действующей чемпионки. Но сейчас я чувствую только предвкушение. Не знаю почему, это тоже немного застало меня врасплох. Однако я полагаю, что это же чувство я буду испытывать в Индиан-Уэллсе. И знаете, вам просто придётся научиться справляться с давлением, когда оно возникает при защите титула. Но если вы хотите выигрывать турниры и быть великим игроком или первой ракеткой мира, вам нужно научиться отстаивать очки за трофеи. Так что это просто нормальная вещь, которую надо пережить. Думаю, как только я осознала это, задача облегчилась», — заявила первая ракетка России.

Следом 18-летняя спортсменка высказалась насчёт реакции общественности на завоёванные ею титулы на двух «тысячниках». «После Дубая и Индиан-Уэллса, конечно, было довольно сложно отправиться в Майами, потому что у меня не было много времени для тренировок там. Кроме того, многие люди ожидали, что я выиграю титул и в Майами. Так что я подумала: «Ну, знаете что, народ? Я постараюсь изо всех сил». Но, конечно, без обещаний чего-то. После этого было немного трудно, потому что люди хотели, чтобы я побеждала на каждом соревновании, в котором принимаю участие. Так что это было что-то новое, что я испытала в своей карьере. И теперь я также знаю, каково это и как справиться с этим. Думаю, это был один из тех уроков, которые вы должны получить, чтобы улучшиться как игрок», — подчеркнула теннисистка.

Мирра Андреева с трофеем Дубая-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

А ещё Мирра поделилась мыслями по поводу её союза с Кончитой Мартинес. Андреева подробно рассказала, над чем они трудились в межсезонье. «Когда мы говорили с Кончитой о том, над чем мы обе хотим поработать, мы в основном сказали, что нам обеим нравится, как я играю сейчас, просто мне нужно быть более последовательной в некоторых аспектах моего тенниса. Мы много работали над моей подачей и игрой у сетки, над точностью и агрессивным стилем. Так что мы просто вносили небольшие коррективы в то, что я сейчас делаю на корте», — отметила теннисистка.

Первая ракетка России также ответила, как справляется с повышенными к себе ожиданиями. «Иногда я забываю, что мне всё ещё всего 18. А когда я вспоминаю об этом, я думаю: «О чём я вообще беспокоюсь? Мне всего 18 лет. У меня впереди целая карьера. Так что иногда, когда я вспоминаю об этом, это всё упрощает», — рассказала Андреева.

В конце беседы Мирра высказалась насчёт соперничества с Викторией Мбоко. В этом году девушки провели два матча: россиянка победила в финале Аделаиды, а канадка — в третьем круге Дохи. «Я думаю, что у нас в будущем может быть что-то вроде соперничества, потому что в этом году мы уже дважды играли друг с другом. И я полагаю, что в будущем будет ещё много турниров, на которых мы будем сражаться. В целом не очень приятно иметь соперничество с кем-то. Но если бы мне пришлось выбирать одну спортсменку для этого, то было бы приятно разделить эти моменты с ней [Викторией Мбоко], потому что я знаю её уже давно. Она отличная теннисистка, поэтому я не против, чтобы у нас было что-то подобное в будущем», — приводит слова спортсменки издание The National.

Следом Мирра Андреева пришла на пресс-конференцию перед началом турнира в Дубае, где рассказала о повышении внимания к ней, ожиданиях от турнира и работе с Кончитой Мартинес.

— Добро пожаловать в Дубай. Вы вернулись сюда в роли действующей чемпионки. Как чувствуете себя?

— На самом деле я очень рада снова вернуться сюда и играть перед местными болельщиками. Я люблю этот турнир. У меня остались отличные воспоминания о прошлогоднем соревновании, поэтому я просто не могу дождаться старта.

— Расскажите нам, вы волнуетесь? Сохраняете ли высокие ожидания?

— Я не могу сказать наверняка, смогу ли я защитить титул или нет, потому что, очевидно, это новый сезон и новый розыгрыш турнира. Просто очень рада играть здесь. Очевидно, я сделаю всё возможное, чтобы попытаться защитить титул, потому что это первый раз, когда я приезжаю на турнир в качестве действующей чемпионки. Для меня это тоже что-то новое. Не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч здесь. Посмотрим, как всё пойдет.

— Цель остается той же или у вас новые задачи в этом году?

— Я думаю, моя цель — это попытаться улучшиться как игрок и как человек на корте и за его пределами. Очевидно, я постараюсь выиграть турниры. Моя цель та же — попасть на Итоговый турнир в одиночном разряде, потому что в прошлом году было немного сложно. Елена [Рыбакина] играла отлично, выиграла так много матчей, набрала больше очков, чем я. В конце концов она выиграла турнир. Для меня это было не так грустно, как могло бы быть.

— Расскажите, как вы смогли переключиться после поражения от Мбоко в Дохе на защиту титула в Дубае.

— Тот матч был интересным. Я думаю, мы обе играли отлично. Особенно третий сет был очень близким. Чувствовала, что у нас были взлёты и падения на протяжении всего матча. В третьем сете мы обе показали очень хороший уровень тенниса. Было очень интересно играть с ней. Я поймала себя на том, что на самом деле ощущала много адреналина, волнения в решающей партии во время матча. Это не часто случается. Мне поединок очень понравился. Да уж, я не часто проигрываю сражения, заработав матчбол, так что это тоже было немного сложно после завершения противостояния. Она в итоге вышла в финал, но не выиграла турнир. Я не против проиграть кому-то, кто будет играть в решающем матче. Да, это был тяжёлый, сложный поединок. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, что будет в Дубае. Мы проигрываем каждую неделю. Но важно то, как ты справляешься с этими поражениями и как ты подходишь к следующему турниру.

— Так много российских болельщиков пришли на стадион в прошлом году. Ожидаете ли такой же поддержки на этот раз?

— В прошлом году было так много людей, смотревших финал. Я чувствовала большую поддержку и ощущала, что публика была очень справедлива по отношению к обеим игрокам, что очень приятно испытывать, когда ты играешь в решающем сражении на крупном турнире, потому что обычно народ поддерживает одного игрока больше, чем другого. В общем, у меня потрясающие воспоминания о прошлогоднем решающем противостоянии, до сих пор ничего не забыла. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы повторить это и, возможно, пережить примерно то же самое.

— Вы не думали привлечь в свою команду кого-нибудь ещё? Кончита – отличный тренер...

— На данный момент — нет. Я думаю, она довольно хорошо справляется со своей работой. Пока что, если это работает, мы просто оставим всё как есть. Мне кажется, мы отличная команда вместе. Пусть так всё и остаётся.

— Вы говорили о славе Арины, о том, что она стала в четыре раза известнее. Вы вернулись сюда чемпионкой, ощущается ли это по-другому? Чувствуете себя больше в центре внимания?

— Я ощущаю, что по сравнению с прошлым годом меня узнают больше. Я не против! Мне нравится внимание людей, СМИ. Да, я не против, когда это происходит. Конечно, это ощущается по-особенному, когда я прихожу в отель и вижу своё лицо. Это классно и это тоже даёт мне больше мотивации попытаться хорошо сыграть здесь и, возможно, попытаться защитить титул. Когда я приеду в следующем году, моё лицо снова будет там. Да, это было действительно приятно видеть (улыбается).

— Есть ли ощущение, что вы можете быть большим источником мотивации для молодых спортсменов? Любовь и поддержка, которые вы получаете от окружающих вас людей и из социальных сетей, тоже подстёгивают вас?

— Да, конечно, это добавляет мотивацию, когда я вижу так много поддержки от других игроков или моих фанатов, а также от СМИ. Я стараюсь сделать своё дело лучше, чтобы у меня было больше этой поддержки и внимания. Да, это всё хорошо работает вместе. Не знаю, могу ли я быть своего рода примером для молодого поколения, потому что я чувствую, что я сама ещё юна (улыбается). В этом плане мне тоже немного странно осознавать, что я могу быть образцом для кого-то другого. Это слегка необычно, но и просто приятно. Чувствую себя хорошо, в общем. Иногда я правда задумываюсь, что, возможно, я пример для некоторых детей в туре.

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».