Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Откровения Мирры Андреевой в Дубае-2026: что сказала, работа с Мартинес, защита титула, внимание прессы, соперничество с Мбоко

«Мне всего 18 лет. У меня впереди целая карьера». Откровения Мирры Андреевой в Дубае
Маргарита Сальникова
Откровения Мирры Андреевой в Дубае-2026
Комментарии
А ещё россиянка рассказала, что думает о возможной смене тренерского штаба.

Первая ракетка России Мирра Андреева приехала в Дубай защищать титул и 1000 очков, которые она набрала в прошлом году. На эмиратском «тысячнике» Мирра поговорила с журналистами – на пресс-конференции, а также отдельно с представителями разных изданий.

Материалы по теме
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина — ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина — ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады

В интервью изданию The National Андреева рассказала, какие у неё ожидания перед защитой титула в Дубае. Россиянка неожиданно поделилась, что не ощущает давления по этому поводу. «Перед приездом сюда из Дохи я думала, что буду чувствовать огромное давление, впервые защищая титул и выступая в качестве действующей чемпионки. Но сейчас я чувствую только предвкушение. Не знаю почему, это тоже немного застало меня врасплох. Однако я полагаю, что это же чувство я буду испытывать в Индиан-Уэллсе. И знаете, вам просто придётся научиться справляться с давлением, когда оно возникает при защите титула. Но если вы хотите выигрывать турниры и быть великим игроком или первой ракеткой мира, вам нужно научиться отстаивать очки за трофеи. Так что это просто нормальная вещь, которую надо пережить. Думаю, как только я осознала это, задача облегчилась», — заявила первая ракетка России.

Следом 18-летняя спортсменка высказалась насчёт реакции общественности на завоёванные ею титулы на двух «тысячниках». «После Дубая и Индиан-Уэллса, конечно, было довольно сложно отправиться в Майами, потому что у меня не было много времени для тренировок там. Кроме того, многие люди ожидали, что я выиграю титул и в Майами. Так что я подумала: «Ну, знаете что, народ? Я постараюсь изо всех сил». Но, конечно, без обещаний чего-то. После этого было немного трудно, потому что люди хотели, чтобы я побеждала на каждом соревновании, в котором принимаю участие. Так что это было что-то новое, что я испытала в своей карьере. И теперь я также знаю, каково это и как справиться с этим. Думаю, это был один из тех уроков, которые вы должны получить, чтобы улучшиться как игрок», — подчеркнула теннисистка.

Мирра Андреева с трофеем Дубая-2025

Мирра Андреева с трофеем Дубая-2025

Фото: Christopher Pike/Getty Images

А ещё Мирра поделилась мыслями по поводу её союза с Кончитой Мартинес. Андреева подробно рассказала, над чем они трудились в межсезонье. «Когда мы говорили с Кончитой о том, над чем мы обе хотим поработать, мы в основном сказали, что нам обеим нравится, как я играю сейчас, просто мне нужно быть более последовательной в некоторых аспектах моего тенниса. Мы много работали над моей подачей и игрой у сетки, над точностью и агрессивным стилем. Так что мы просто вносили небольшие коррективы в то, что я сейчас делаю на корте», — отметила теннисистка.

Первая ракетка России также ответила, как справляется с повышенными к себе ожиданиями. «Иногда я забываю, что мне всё ещё всего 18. А когда я вспоминаю об этом, я думаю: «О чём я вообще беспокоюсь? Мне всего 18 лет. У меня впереди целая карьера. Так что иногда, когда я вспоминаю об этом, это всё упрощает», — рассказала Андреева.

В конце беседы Мирра высказалась насчёт соперничества с Викторией Мбоко. В этом году девушки провели два матча: россиянка победила в финале Аделаиды, а канадка — в третьем круге Дохи. «Я думаю, что у нас в будущем может быть что-то вроде соперничества, потому что в этом году мы уже дважды играли друг с другом. И я полагаю, что в будущем будет ещё много турниров, на которых мы будем сражаться. В целом не очень приятно иметь соперничество с кем-то. Но если бы мне пришлось выбирать одну спортсменку для этого, то было бы приятно разделить эти моменты с ней [Викторией Мбоко], потому что я знаю её уже давно. Она отличная теннисистка, поэтому я не против, чтобы у нас было что-то подобное в будущем», — приводит слова спортсменки издание The National.

Материалы по теме
«Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой
«Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой

Следом Мирра Андреева пришла на пресс-конференцию перед началом турнира в Дубае, где рассказала о повышении внимания к ней, ожиданиях от турнира и работе с Кончитой Мартинес.

— Добро пожаловать в Дубай. Вы вернулись сюда в роли действующей чемпионки. Как чувствуете себя?
— На самом деле я очень рада снова вернуться сюда и играть перед местными болельщиками. Я люблю этот турнир. У меня остались отличные воспоминания о прошлогоднем соревновании, поэтому я просто не могу дождаться старта.

— Расскажите нам, вы волнуетесь? Сохраняете ли высокие ожидания?
— Я не могу сказать наверняка, смогу ли я защитить титул или нет, потому что, очевидно, это новый сезон и новый розыгрыш турнира. Просто очень рада играть здесь. Очевидно, я сделаю всё возможное, чтобы попытаться защитить титул, потому что это первый раз, когда я приезжаю на турнир в качестве действующей чемпионки. Для меня это тоже что-то новое. Не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч здесь. Посмотрим, как всё пойдет.

Материалы по теме
Мирра упустила матчбол и проиграла канадке в Дохе. Россиянка покинула корт в слезах
Мирра упустила матчбол и проиграла канадке в Дохе. Россиянка покинула корт в слезах

— Цель остается той же или у вас новые задачи в этом году?
— Я думаю, моя цель — это попытаться улучшиться как игрок и как человек на корте и за его пределами. Очевидно, я постараюсь выиграть турниры. Моя цель та же — попасть на Итоговый турнир в одиночном разряде, потому что в прошлом году было немного сложно. Елена [Рыбакина] играла отлично, выиграла так много матчей, набрала больше очков, чем я. В конце концов она выиграла турнир. Для меня это было не так грустно, как могло бы быть.

— Расскажите, как вы смогли переключиться после поражения от Мбоко в Дохе на защиту титула в Дубае.
— Тот матч был интересным. Я думаю, мы обе играли отлично. Особенно третий сет был очень близким. Чувствовала, что у нас были взлёты и падения на протяжении всего матча. В третьем сете мы обе показали очень хороший уровень тенниса. Было очень интересно играть с ней. Я поймала себя на том, что на самом деле ощущала много адреналина, волнения в решающей партии во время матча. Это не часто случается. Мне поединок очень понравился. Да уж, я не часто проигрываю сражения, заработав матчбол, так что это тоже было немного сложно после завершения противостояния. Она в итоге вышла в финал, но не выиграла турнир. Я не против проиграть кому-то, кто будет играть в решающем матче. Да, это был тяжёлый, сложный поединок. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, что будет в Дубае. Мы проигрываем каждую неделю. Но важно то, как ты справляешься с этими поражениями и как ты подходишь к следующему турниру.

— Так много российских болельщиков пришли на стадион в прошлом году. Ожидаете ли такой же поддержки на этот раз?
— В прошлом году было так много людей, смотревших финал. Я чувствовала большую поддержку и ощущала, что публика была очень справедлива по отношению к обеим игрокам, что очень приятно испытывать, когда ты играешь в решающем сражении на крупном турнире, потому что обычно народ поддерживает одного игрока больше, чем другого. В общем, у меня потрясающие воспоминания о прошлогоднем решающем противостоянии, до сих пор ничего не забыла. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы повторить это и, возможно, пережить примерно то же самое.

Материалы по теме
«Сразу представила фигурное катание». Соперницы Рыбакиной и Мирры видят их на льду — а вы?
«Сразу представила фигурное катание». Соперницы Рыбакиной и Мирры видят их на льду — а вы?

— Вы не думали привлечь в свою команду кого-нибудь ещё? Кончита – отличный тренер...
— На данный момент — нет. Я думаю, она довольно хорошо справляется со своей работой. Пока что, если это работает, мы просто оставим всё как есть. Мне кажется, мы отличная команда вместе. Пусть так всё и остаётся.

— Вы говорили о славе Арины, о том, что она стала в четыре раза известнее. Вы вернулись сюда чемпионкой, ощущается ли это по-другому? Чувствуете себя больше в центре внимания?
— Я ощущаю, что по сравнению с прошлым годом меня узнают больше. Я не против! Мне нравится внимание людей, СМИ. Да, я не против, когда это происходит. Конечно, это ощущается по-особенному, когда я прихожу в отель и вижу своё лицо. Это классно и это тоже даёт мне больше мотивации попытаться хорошо сыграть здесь и, возможно, попытаться защитить титул. Когда я приеду в следующем году, моё лицо снова будет там. Да, это было действительно приятно видеть (улыбается).

— Есть ли ощущение, что вы можете быть большим источником мотивации для молодых спортсменов? Любовь и поддержка, которые вы получаете от окружающих вас людей и из социальных сетей, тоже подстёгивают вас?
— Да, конечно, это добавляет мотивацию, когда я вижу так много поддержки от других игроков или моих фанатов, а также от СМИ. Я стараюсь сделать своё дело лучше, чтобы у меня было больше этой поддержки и внимания. Да, это всё хорошо работает вместе. Не знаю, могу ли я быть своего рода примером для молодого поколения, потому что я чувствую, что я сама ещё юна (улыбается). В этом плане мне тоже немного странно осознавать, что я могу быть образцом для кого-то другого. Это слегка необычно, но и просто приятно. Чувствую себя хорошо, в общем. Иногда я правда задумываюсь, что, возможно, я пример для некоторых детей в туре.

Материалы по теме
Есть ли у Мирры прогресс? Менять ли ей команду? От Андреевой давно уже ждут больших побед
Эксклюзив
Есть ли у Мирры прогресс? Менять ли ей команду? От Андреевой давно уже ждут больших побед

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android