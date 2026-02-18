Скидки
Дубай-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева вышла в четвертьфинал, защищает титул

Мирра успешно начала защиту титула в Дубае! И сразу вышла в четвертьфинал
Александр Насонов
Мирра успешно начала защиту титула в Дубае
Теперь Андреева сыграет с русской американкой Анисимовой, которая тоже стартовала с третьего круга.

Сегодня, 18 февраля, на турнире WTA-1000 в Дубае проходили матчи третьего круга. Так получилось, что седьмая ракетка мира Мирра Андреева, прошлогодняя чемпионка турнира, вступила в борьбу на стадии 1/8 финала. В первом круге Андреева, как и вся первая восьмёрка сеяных, получила bye, а во втором круге ей не пришлось играть по причине того, что Дарья Касаткина снялась ещё до матча.

Сейчас в соперницах у Андреевой, выступающей под пятым номером посева, была румынка Жаклин Кристиан, занимающая 39-е место в рейтинге WTA. Кристиан тоже не слишком напрягалась в предыдущих матчах: в первом круге она разгромила Петру Марчинко – 6:1, 6:1, а во втором на отказе прошла Эллу Зайдель — немка снялась, получив «баранку» в первом сете.

WTA-1000. Дубай-2026. Турнирная сетка

Насколько сильно Андреева провела первый гейм, настолько плохо — второй. На приёме россиянка была хороша, и Кристиан ничего не смогла ей предложить, а вот подача у Мирры откровенно не пошла. В своём гейме она не взяла ни одного очка, допустив одну двойную ошибку, — вот так и вышло, что на старте матча соперницы обменялись брейками. Затем вроде бы дела у Андреевой наладились: она сделала второй брейк подряд, после чего подтвердила его. Однако удержать отрыв не смогла. Шестой гейм Мирра отдала с 30:0 на подаче: неудачные действия на задней линии, две двойные ошибки, и счёт сравнялся – 3:3.

Теннисистки всё никак не могли наладить подачу, так что очередной обмен брейками не удивил — 4:4. На второй подаче подавляющее большинство розыгрышей брала принимающая сторона. В девятом гейме Андреева, казалось, сделала ключевой брейк, дожав соперницу с третьего брейк-пойнта. На решающем мяче Мирра чудом успела к отскоку от троса, потом перехватила инициативу, атаковала — и выиграла важнейшее очко. А подавая на сет, россиянка провалила гейм, допустив три (!) двойные ошибки. И счёт снова стал равным — 5:5.

Вся эта нервотрёпка завершилась в пользу Андреевой. Россиянка снова взяла чужую подачу и потом уже без особых трудностей подала на сет — 7:5 за 59 минут. Стоит отметить активный теннис в исполнении Мирры: 13 виннерсов против всего трёх у соперницы. Правда, и невынужденных ошибок у неё накопилось значительно больше: 22 (в том числе семь двойных) против 12.

Во второй партии Андреева подтянула первую подачу, однако от проблем это её не спасло. Россиянка начала с брейка, подтвердила его, уйдя с брейк-пойнта, но после этого включилась и Кристиан, которая взяла свой гейм, а потом ответила брейком — 2:2.

Класс Мирры всё же сказался. Она смогла сократить количество необязательных ошибок, а вот её соперница — нет. В пятом гейме Андреева упустила двойной брейк-пойнт, в седьмом же взяла чужую подачу, после чего подтвердила брейк — 5:3. В девятом гейме россиянка реализовала первый же матчбол на приёме — 7:5, 6:3 за 1 час 43 минуты.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 11:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Жаклин Кристиан
39
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

В четвертьфинале Андреева сразится с шестой ракеткой мира Амандой Анисимовой (2). Американка русского происхождения тоже начала путь на турнире со стадии 1/8 финала, где победила Джаниче Чен — 6:1, 6:3. В первом круге Анисимова получила bye, а во втором Барбора Крейчикова снялась до матча.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 10:10 МСК
Джаниче Чен
46
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Тысячник» в Дубае завершится 21 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

