Медведев впервые за 4 года проиграл Циципасу! И сорвал российское дерби в 1/4 финала Дохи

Жаркий день выдался на ближневосточных турнирах в среду, 18 февраля! На мужском «пятисотнике» в Дохе сразу трое россиян сыграли матчи второго круга: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Кстати, они втроём оказались единственными игроками в сетке, когда-то побеждавшими на этом турнире. Карен – в 2024-м, Даниил – в 2023-м, Андрей – в 2020-м и 2025-м.

Первым на корт вышел Карен Хачанов (№16) и своим матчем с Мартоном Фучовичем (№61) задал тон всему игровому дню. До этого парни встречались дважды, и счёт в их противостоянии был равным (1-1). При этом прошлый поединок состоялся аж семь лет назад! То был хардовый турнир в Вене в сезоне-2019.

В начале матча было заметно, что не очень парням комфортно играть друг с другом. Хачанов при этом чувствовал себя более уверенно, благодаря чему забрал первый сет быстро и легко – 6:2. Фучович посылал сопернику удобные мячи, играл довольно коротко и мягко. А ещё сетовал на работу электронной системы и никак не мог справиться с палящим солнцем, которое порой его ослепляло.

Во втором сете при счёте 4:3 на подаче Фучовича казалось, что всё было в руках у Хачанова, а до окончания матча оставались считаные минуты. Но не тут-то было. В следующем же гейме на своей подаче Карен смог взять лишь один розыгрыш. Фучович мгновенно поверил в свои силы, сделал брейк и следом под ноль закрыл сет. Россиянин парой невынужденных ошибок сам придумал себе проблемы.

При этом в решающей партии к игре Хачанова практически не было вопросов. Даже казалось, что при необходимости он мог бы ещё чуть прибавить. К счастью, сопротивления Фучович особо не оказывал, поэтому и доставать из себя что-то эдакое Карену не пришлось.

Россиянин одержал победу над венгром за 2 часа 2 минуты. Дальше – 66-й четвертьфинал в карьере и встреча с Карлосом Алькарасом или Валентеном Руае.

Сразу следом на центральный корт вышли Даниил Медведев (№11) и Стефанос Циципас (№33). История противостояния этих парней – мощнейшая. Во-первых, в Дохе они сыграли друг с другом в 15-й раз! До этого россиянин комфортно лидировал по счёту личных встреч (10-4).

Во-вторых, не раз матчи Даниила и Стефаноса заканчивались громкими конфликтами. Как, например, на «Мастерсе» в Майами в 2018 году. Тогда первая встреча парней чуть не закончилась дракой! Стефанос проиграл, при рукопожатии у сетки сказал что-то невнятное и разозлил Даниила, который оказался недоволен поведением грека ещё по ходу игры.

Ещё один эпизод: полуфинал Australian Open – 2022. Именно в том матче Медведев назвал судью на вышке «маленькой кошкой» (small cat) за то, что тот не мог успокоить бокс Циципаса. Так что напряжение между Даниилом и Стефаносом было всегда.

Матч с Медведевым Циципас анонсировал мемом, который однажды создали теннисные болельщики. Стефанос подписал картинку: «Увидимся завтра, Даниил».

Начало поединка получилось напряжённым и интригующим. Парни сразу втягивали друг друга в длительные обмены на задней линии. При этом Медведев действовал чуть надёжнее, что оставляло надежду на его успех. Пока не случился шестой гейм, в котором Даниил допустил две двойные ошибки подряд и позволил Стефаносу повести с брейком.

Подвела Медведева и крайне осторожная игра. Никакой агрессии не было в действиях Даниила – а за партию он набрал всего три виннерса. Сет, кстати, за 37 минут остался за Циципасом – 6:2.

Стефанос Циципас Фото: Artur Widak/Getty Images

Во второй партии Медведев заиграл активнее, начал чаще разгонять мяч и ходить к сетке, но на задней всё ещё засиживался в оборонительной позиции. Да и подача тоже подводила. А Циципас тем временем был агрессивен, мобилен в передвижении по корту и будто более голоден до победы.

В прошлый раз Медведев уступил Циципасу на Итоговом турнире в 2022 году! Даниил прервал свою серию из трёх побед против Стефаноса подряд. Грек взял верх со счётом 6:3, 6:4 и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Дохе, где ожидал победителя встречи Андрей Рублёв/Фабиан Марожан.

Последним из россиян в этот игровой день сразился Андрей Рублёв (№14). Его соперником по 1/8 финала стал Фабиан Марожан (№48). Счёт в их противостоянии был равный (2-2). Причём три поединка из четырёх состоялись в прошлом сезоне.

На момент публикации материала Рублёв и Марожан ещё играли матч.