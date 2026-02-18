В 1/4 финала Дубая Мирру ждёт русская американка. Их прошлый матч закончился скандалом

В этом поединке Андреевой нужно побеждать, чтобы сохранить за собой седьмое место в рейтинге.

В Дубае в самом разгаре второй в сезоне женский «тысячник». Уже известны имена некоторых четвертьфиналисток турнира. В одном из матчей за место в полуфинале сразятся россиянка Мирра Андреева и американка русского происхождения Аманда Анисимова. Рассказываем, чем может быть интересен предстоящий поединок и в какой форме к нему подошли теннисистки.

Мирра Андреева приехала в Дубай в качестве действующей чемпионки турнира, и она приступила к защите прошлогоднего титула. Первый круг она пропустила, будучи пятой сеяной, а в третий прошла на отказе соперницы — представительницы Австралии Дарьи Касаткиной.

Пока Андреева провела только один матч на «тысячнике» — с румынкой Жаклин Кристиан в третьем раунде. Россиянка победила со счётом 7:5, 6:3.

«Честно говоря, я впервые приезжаю на турнир в качестве действующего чемпиона. Мне так хотелось вернуться и играть на этом прекрасном корте перед всеми болельщиками. Я была очень рада приехать и провести здесь свой первый матч. Чувствую себя прекрасно и не могу дождаться следующего матча.

Моя игра сегодня была далека от совершенства. Но я счастлива, что смогла уйти с корта победителем, потому что играть здесь сегодня было тяжело. В прошлом году мой первый матч тоже был немного трудным. Хочу сказать болельщикам огромное спасибо — без них мне было бы в три раза сложнее. Я надеюсь, что вы сможете прийти на мой следующий матч и тоже поболеть за меня», — поделилась эмоциями Мирра на корте после встречи.

Россиянка стала пятым игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 40 побед на турнирах WTA-1000 в возрасте до 19 лет. Помимо неё, этого добивались Мартина Хингис, Дженнифер Каприати, Анна Курникова и Мария Шарапова.

Кроме того, Андреева в настoящее время является игроком, выступавшим в наибольшем количестве четвертьфиналов «тысячников» до достижения 19-летнего возраста (8 раз). По этому показателю она сравнялась с американкой Кори Гауфф.

Теперь Мирре за выход в полуфинал WTA-1000 в Дубае предстоит побороться с соотечественницей Гауфф — Амандой Анисимовой.

Аманда, как и Мирра, сыграла на текущем турнире лишь в одном матче на пути к четвертьфиналу. Первый круг миновала, будучи высоко посеянной, а во втором её соперница — чешка Барбора Крейчикова — снялась. В третьем раунде Анисимова уверенно победила представительницу Индонезии Джаниче Чен — 6:1, 6:3.

Сезон-2026 американка начала не совсем удачно — Брисбен покинула в третьем круге, а в Дохе не смогла завершить матч второго раунда из-за травмы. На Australian Open Аманда проиграла в четвертьфинале соотечественнице Джессике Пегуле.

Хотя стоит отметить, что прошлый год стал для Анисимовой настоящим прорывом — она сыграла в финалах пяти турниров: на двух ТБШ — Уимблдоне и US Open, WTA-1000 в Дохе и Пекине, а также на WTA-500 в Лондоне. Но титулы смогла завоевать только на двух «тысячниках». Всё это позволило ей уже в начале 2026-го подняться на рекордную для себя третью строчку рейтинга.

Кроме того, выход в четвертьфинал турнира в Дубае — лучший результат американки на этих соревнованиях. В предыдущие годы она добиралась максимум до второго круга (2021, 2023) или выбывала на старте (2020, 2025). В поединке с Миррой Аманда может улучшить и это достижение, если пробьётся в 1/2 финала.

Андреева и Анисимова за свою карьеру провели всего один очный матч. Он состоялся в марте 2025-го на «тысячнике» в Майами. Тяжёлый трёхсетовый поединок длился почти три часа, и победила в нём Аманда со счётом 7:6, 2:6, 6:3.

Первая и пока единственная встреча спортсменок успела запомниться скандалом. В пятом гейме третьего сета при счёте 40-40 Анисимова неожиданно остановила игру, позвав на корт врача, чтобы обработать мозоль на пальце. Теннисные правила запрещают медицинские паузы до планового перерыва, если у игрока нет кровотечения, а внезапная остановка из-за дискомфорта в случае Анисимовой должна караться штрафом в виде очка. Подобные ситуации не считаются поводом для неотложной медицинской помощи, и, по идее, игра должна продолжаться до ближайшего перерыва — смены сторон или между сетами. В отличие от соперницы, Мирра в том же матче действовала в рамках регламента: в первом сете при счёте 1:2 она взяла перерыв из-за боли в животе во время разрешённой паузы.

Андрееву возмутило поведение соперницы, и она высказала своё недовольство судье на вышке: «Мы все знаем, почему она взяла перерыв», — сказала она.

После инцидента у россиянки не получилось переломить ход встречи. Возможно, именно этот случай сбил её с толку и не позволил собраться и выиграть поединок.

По окончании матча Мирра столкнулась ещё с одной неприятной ситуацией: её страницы в социальных сетях заполонили комментарии с оскорблениями от недоброжелательных болельщиков.

«Такая глупая игра безмозглого игрока», «один из худших игроков», — так называли Андрееву.

И Аманда, и Мирра не остались в стороне от комментариев после встречи. «Многие игроки берут медицинские тайм-ауты. Я тоже так делала в том матче. И да, я могу сказать, что моя реакция на её медицинский тайм-аут была немного чрезмерной. Но это был очень нервный поединок», — отметила тогда россиянка в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Анисимова, в свою очередь, не посчитала ситуацию несправедливой: «Конечно, перерыв в начале был не лучшим моментом. Думаю, это немного сбило ритм матча, ведь мы только начали. После этого я старалась нащупать свой ритм. У меня серьёзная мозоль, лопнула кожа на пальце. Когда ты чувствуешь острую боль, то можешь взять медперерыв — я так и сделала», — сказала американка в интервью Tennis Channel.

В то же время она высоко оценила игру своей соперницы: «Мирра — потрясающий игрок. Я понимала, что меня ждёт действительно тяжёлый матч. В итоге это была невероятная игра. Я знала, что мы с Миррой покажем отличный теннис. Она не из тех, с кем легко играть», — цитировала Аманду пресс-служба турнира в Майами.

А вскоре американка выложила в социальные сети видео своей мозоли на пальце с подписью: «Мы все знаем почему» при счёте 3:1, когда сама брала медицинский тайм-аут в первом сете при 1:2», в конце показав средний палец.

Теперь в 1/4 финала WTA-1000 в Дубае две сильнейшие теннисистки встретятся снова. Если Мирра хочет взять реванш у Аманды, ей, безусловно, нужно улучшить подачу, с которой у неё были проблемы в матче с Жаклин Кристиан. На протяжении всего поединка Андреева испытывала большие трудности. Россиянка в стартовом сете не смогла с первого раза подать на партию из-за трёх двойных. Со второго раза со счётом 7:5 Мирра всё же забрала сет, но лишь с 51% попадания первым мячом. Кроме того, за всю игру у Андреевой накопилась 31 невынужденная ошибка, а число двойных на подаче возросло до 7.

Теннисистке удалось преодолеть эти проблемы, но если подобное повторится в матче с Анисимовой, то одолеть американку будет гораздо сложнее.

Турнир категории WTA-1000 в Дубае продлится до субботы, 21 февраля. За развитием событий следите на «Чемпионате».