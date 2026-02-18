Скидки
Главная Теннис Статьи

Елена Рыбакина снялась с Дубая-2026: что сказала, причина, слова соперницы, другие отказы, травля в соцсетях, реакция WTA

«Меня тошнило. Я плохо спала». Рыбакина попала в водоворот снятий на «тысячнике» в Дубае
Маргарита Сальникова
Елена Рыбакина снялась с Дубая-2026
Комментарии
Что вообще происходит на элитном эмиратском соревновании?

Эпидемия снятий на турнире WTA-1000 в Дубае продолжается. Уже 23 спортсменки отказались выступать на соревновании либо отказались продолжать борьбу по ходу своего матча на «тысячнике». И одной из теннисисток, которая попала в этот водоворот, стала двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина.

Представительница Казахстана боролась с 67-й ракеткой мира Антонией Ружич за четвертьфинал эмиратского «тысячника». Рыбакина выиграла стартовый сет, затем уступила во второй партии, а в начале решающего отрезка матча проиграла свою подачу и взяла медицинский тайм-аут. К чемпионке Australian Open — 2026 пришла на корт физиотерапевт, которая пыталась узнать у Елены, что её беспокоит.

— Меня тошнило, я поела, но утром у меня раскалывалась голова, я плохо спала. Так что я собираюсь прекратить [борьбу], — сказала Елена.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Robert Prange/Getty Images

Специалист спросила представительницу Казахстана, хочет ли она, чтобы прямо сейчас ей провели экспресс-обследование, однако на это предложение Рыбакина ответила отказом.

— Нет, потому что я знаю, в чём дело, это просто усталость. Я не вижу смысла продолжать [матч], – заявила чемпионка Уимблдона-2022.

Физиотерапевт не стала переубеждать Елену, после чего теннисистка встала со скамейки, пошла к сопернице, чтобы пожать ей руку, а затем сняться с матча третьего круга — 7:5, 6:4, 0:1. Таким образом, впервые за 15 сражений Рыбакина уступила спортсменке, находящейся вне топ-20.

В послематчевом интервью на корте Антония Ружич прокомментировала снятие третьей ракетки мира и пожелала ей выздоровления. «Прежде всего, я надеюсь, что Елена [Рыбакина] скоро поправится. Я не хотела выиграть этот матч таким образом. Конечно, я буду чаще видеть её [Елену Рыбакину] в будущем», — отметила хорватка.

Дубай (ж). 3-й круг
18 февраля 2026, среда. 13:45 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 		4 0
5 		6 1
         
Антония Ружич
67
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Любопытно, что перед началом турнира в Дубае Елена заявила, что была бы рада, если бы этот «тысячник» был немного длиннее и включал бы в себя день отдыха. «Я провожу здесь [в Дубае] так много времени. Так что это похоже на дом. На самом деле, многие люди, которые работают здесь, всегда говорят: «Добро пожаловать, приветствуем вас», что действительно приятно. Этот турнир на самом деле проходит быстро, по крайней мере для меня. Я была бы рада, если бы он был немного длиннее — с днём отдыха между матчами. Но тут действительно хорошая атмосфера на корте, и я чувствую большую поддержку, поэтому играть здесь очень приятно», — отметила Рыбакина на пресс-конференции.

Статистика снятий с эмиратского соревнования в этом году действительно просто безумная: 16 спортсменок (Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Чжэн Циньвэнь, Вероника Кудерметова, Виктория Мбоко, Наоми Осака и другие) пропали из сетки «тысячника» до его старта, три теннисистки (Барбора Крейчикова, Дарья Касаткина и Сара Бейлек) отказались выйти на корт в одном из поединков и ещё четыре игрока (Хейли Баптист, Паула Бадоса, Элла Зайдель и Елена Рыбакина) прекратили бороться по ходу своих матчей. Большинство спортсменок в качестве причины снятия отметили травмы, болезни, но некоторые сослались на изменение своего графика.

Экс второй ракетке мира Пауле Бадосе даже пришлось оправдываться в соцсетях за снятие с Дубая. 28-летняя теннисистка отметила, что не будет завершать карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем. «Вы даже не представляете, каково это — жить с хронической травмой и при этом продолжать двигаться вперёд. Просыпаться каждый день, не зная, как отреагирует ваше тело, искать решения, бороться за то, что вы любите, отдавая все силы, даже когда это так сложно. Поверьте, я не первая, кто страдает от боли и бесконечных кошмаров, пытаясь каждый день найти решение. Для меня, в конце концов, выход на теннисный корт всегда стоит того. Поэтому я буду продолжать бороться. Всегда буду пытаться ещё раз.

Я делаю это ради себя. Если есть хотя бы 1% шанса продолжить, я им воспользуюсь. Так вижу и понимаю жизнь. Если вам это не нравится, можете не подписываться на меня. И мне очень жаль сообщать вам, что я не собираюсь завершать карьеру, так что вы будете видеть меня ещё некоторое время», — написала испанка.

Женская теннисная ассоциация действительно пытается найти решение проблемы с напряжённым графиком соревнований, поэтому на фоне критики расписания и огромного количества снятий с «тысячника» в Дубае WTA даже образовала специальный совет по пересмотру календаря. Этот орган управления назвали «Советом по архитектуре», возглавила его финалистка US Open — 2024 Джессика Пегула, а основные цели организации — пересмотр календаря, обязательств спортсменок и ключевых принципов организации тура.

Джессика Пегула

Джессика Пегула

Фото: Robert Prange/Getty Images

Американка, занимающая пятое место в рейтинге, прокомментировала своё назначение на должность так. «Мы играем 10-11 месяцев в году. В современном теннисе приоритет должен отдаваться физическому и психологическому здоровью. Иногда приходится жертвовать отдельными турнирами ради долгосрочной перспективы», — цитирует Джессику Пегулу издание The National.

Остаётся только верить в то, что WTA и спортсменки в туре придут к общему решению, иначе массовые снятия игроков продолжатся и на других турнирах, чего спонсорам и болельщикам тенниса явно не хотелось бы видеть. Ну и будем надеяться, что отказ Елены Рыбакиной от продолжения борьбы в Дубае стал последней потерей участницы этого «тысячника».

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

