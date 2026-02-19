Мирра не защитила титул в Дубае. Плакала, била себя и драматично проиграла в 1/4 финала

В четверг, 19 февраля, на «тысячнике» в Дубае (ОАЭ) проходили матчи 1/4 финала. До этой стадии добралась только одна российская теннисистка. Седьмая ракетка мира Мирра Андреева, посеянная под пятым номером, вышла на корт с шестым номером рейтинга WTA Амандой Анисимовой (2).

Обе теннисистки до этого провели лишь по одному поединку на турнире. В первом круге они имели bye, а во втором их соперницы снялись до выхода на корт. Анисимова в третьем круге разгромила Джаниче Чен (6:1, 6:3), а Андреева, чемпионка Дубая 2025 года, оказалась сильнее Жаклин Кристиан — 7:5, 6:3.

В прошлом сезоне Мирра и Аманда пересеклись в третьем круге Майами. Тогда сильнее оказалась американка — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. В той встрече приключился небольшой скандал: Анисимова вызвала на корт врача в недозволенное время, и россиянку возмутило это. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

В начале матча всё складывалось как нельзя лучше для Андреевой. Анисимова выглядела тяжеловато и ошибалась, а у россиянки с движением всё было в порядке. Мирра стартовала с брейка, уверенно забирала свои геймы, а в пятом гейме ещё раз взяла чужую подачу — 4:1. После этого начались первые проблемы: в середине гейма Андреева допустила две двойные ошибки подряд, и Анисимова со второго брейк-пойнта забрала подачу соперницы.

В следующем гейме уже Аманда, подавая при 2:4, дала две двойные подряд. Анисимова в целом прибавила в агрессии, но Андреева была начеку, цепляясь за каждый мяч. Россиянка со второго брейк-пойнта сделала ещё один брейк и при 5:2 вышла подавать на сет. В этом гейме Мирра чуть волновалась и упустила двойной сетбол, однако с третьей попытки забрала партию — 6:2 за 40 минут. Ей насчитали 11 невынужденных ошибок, а Аманде — 20.

Мирра Андреева Фото: Francois Nel/Getty Images

Второй сет Андреева тоже начала с брейка — не обошлось без двух двойных ошибок от Анисимовой в самом начале гейма. Подтвердила она его легко, а в третьем гейме вышла на двойной брейк-пойнт, но там уже американка вынудила её ошибаться и удержала подачу. А в четвёртом гейме россиянка лишилась добытого преимущества под агрессивным приёмом соперницы, использовавшей третий брейк-пойнт. Так счёт стал 2:2.

Неудачная серия Мирры продолжилась. В шестом гейме Анисимова сделала ещё один брейк. Когда у россиянки не проходила первая подача (а происходило это более чем в половине случаев, всего 39% попадания первым мячом в этом сете), американка на втором мяче не стеснялась атаковать, и её тактика приносила успех — 4:2. Аманда перехватила инициативу и, казалось, заберёт сет. Однако при 5:3 Анисимова не подала на партию, подарив сопернице несколько ошибок. Россиянка ушла на переход, достала свой знаменитый блокнот, слушая скандирование публики в свой адрес: «Мирра! Мирра!».

После этого Андреевой оставалось сравнять счёт на подаче, что она и сделала — 5:5. К сожалению, добиться хотя бы тай-брейка россиянка не смогла. В последних двух геймах Мирра взяла всего очко, и Анисимова сравняла счёт по партиям — 7:5 за 54 минуты.

Аманда Анисимова Фото: Francois Nel/Getty Images

Стабильности недоставало обеим теннисисткам: так, уже на старте решающего сета они обменялись брейками. Качели и не думали прекращаться: Андреева в третьем гейме добилась ещё одного брейка, подтвердила его, но Анисимова не сдавалась и, взяв два гейма подряд, сравняла счёт — 3:3. На приёме американка традиционно смотрелась очень и очень неплохо.

В седьмом гейме Аманда взяла свой гейм, а Мирра не удержалась от слёз и принялась бить себя по ноге. Напряжение достигло пика, и 18-летней россиянке приходилось тяжело. В затяжном восьмом гейме она отбивалась как могла, однако Анисимова с четвёртого брейк-пойнта взяла её подачу и при 5:3 вышла подавать на матч. И вот в таких условиях Андреева, несмотря на всё происходившее до этого, не дрогнула! Мирра отыграла матчбол и реализовала первый же брейк-пойнт. Как и во второй партии, теперь надо было сравнивать счёт на подаче. С этим она тоже справилась — 5:5.

Обе теннисистки изрядно устали уже к этому моменту. И неудивительно, ведь шла середина третьего часа матча. В 11-м гейме Андреева перетерпела соперницу и реализовала второй брейк-пойнт. Увы, подать на матч не вышло: у Анисимовой в самый неподходящий для россиянки момент заработал приём, и пришлось играть тай-брейк. Там американка заработала четверной матчбол (6:2), который она реализовала с третьей попытки — 2:6, 7:5, 7:6 (7:4) за 2 часа 39 минут.

Таким образом, Андреева не смогла защитить титул. Она потеряет как минимум одно место в рейтинге WTA и в лучшем случае станет восьмой ракеткой мира. Анисимова же во второй раз в двух матчах победила Мирру и вышла в 15-й полуфинал на уровне тура, в том числе четвёртый на «тысячниках». Аманда в 19-й раз одолела теннисистку из топ-10.

В полуфинале Анисимова сразится с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой (4), которая победила Клару Таусон — 6:3, 2:6, 6:4.

В парном разряде Дубая тоже проходили четвертьфиналы. 41-летняя Вера Звонарёва и её немецкая напарница Лаура Зигемунд, которая всего на четыре года младше, играли с австралийкой Сторм Хантер и чешкой Катержиной Синяковой, седьмыми сеяными. Во втором круге Звонарёва и Зигемунд выбили лидеров посева Сару Эррани и Жасмин Паолини (6:4, 6:1), так что не без оснований можно было рассчитывать на положительный результат и в отчётной встрече.

Звонарёва и Зигемунд начали с того, что отдали гейм на своей подаче и после этого долгое время уступали в счёте. Сравнять они его смогли в восьмом гейме — благодаря брейку под ноль. Затем случился обмен брейками — в 10-м гейме Хантер и Синякова не смогли подать на сет. На тай-брейке, который последовал спустя два гейма, российско-немецкий дуэт использовал второй сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час 1 минуту.

Во второй партии Звонарёва и Зигемунд на всех парах мчались к победе — 5:1! После этого что-то застопорилось: в седьмом гейме Вера и Лаура упустили тройной матчбол на приёме, потом под ноль отдали подачу… Со второй попытки россиянка и немка всё же закрыли матч — 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час 45 минут.

В полуфинале пятикратная чемпионка ТБШ в парных разрядах и её немецкая напарница сыграют либо с Чань Хаочин и Кларой Таусон, либо с Жаклин Кристиан и Еленой-Габриэлой Русе.