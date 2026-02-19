Рублёв и Алькарас разыграют путёвку в финал Дохи! Хотя испанец с трудом одолел Хачанова

Волнительный игровой день завершился на мужском «пятисотнике» в Дохе в четверг, 19 февраля. За путёвки в полуфинал сразились сразу двое россиян: Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Андрей Рублёв (№14) на стадии 1/4 финала встретился со Стефаносом Циципасом (№33). Первостепенной задачей россиянина в этом матче было продолжить путь к защите трофея. Но и ответить греку за вчерашнюю победу над Даниилом Медведевым тоже надо было. И сравнять счёт в противостоянии тоже оказалось бы неплохо – всё же Стефанос вёл у Андрея (6-5).

Из интересного в соперничестве Рублёва и Циципаса: самый первый матч они сыграли ещё девять лет назад на «челленджере» в Кемпере. Тогда победа осталась за россиянином. А последний их поединок состоялся на Итоговом-2022. В той встрече сильнее тоже оказался Андрей.

В 12-м матче с Циципасом Рублёв чувствовал себя очень комфортно: дал сопернику гейм поиграть, потом быстро забрал свою подачу и тут же сделал брейк. Причём Стефанос ему в этом помог – при 30:40 допустил двойную ошибку.

После этого Циципас цеплялся в каждом гейме на подаче Рублёва, всего за партию заработал пять брейк-пойнтов, но ни один из них так и не реализовал. Парни, кстати, оказались по статистике близки: 65% попадания первой подачей у Андрея, 63% – у Стефаноса; 73% выигранных розыгрышей на первой у россиянина, 76% – у грека.

И всё-таки Рублёв оставил первый сет за собой. 43 минуты и счёт 6:3.

Андрей Рублёв Фото: Phil Walter/Getty Images

Вторая партия выдалась напряжённее. Парни играли ещё более цепко, как могли держались за свои подачи, а три гейма из 12 и вовсе завершили под ноль. Развязка сета получилась справедливой: теннисисты определили победителя на тай-брейке, где к игре Рублёва не возникло никаких вопросов. Андрей с первого розыгрыша шёл в атаку, системно раскладывал мяч по корту и контролировал каждый удар.

Это помогло россиянину одержать победу с итоговым счётом 6:3, 7:6 (7:2) и выйти в 47-й полуфинал в карьере! Следующий соперник Андрея должен был определиться в матче Карлос Алькарас – Карен Хачанов. А до защиты трофея осталось лишь два шага. К тому же в последний раз в Дохе это удавалось Новаку Джоковичу аж в сезонах-2016 и 2017.

Вечернюю сессию в Дохе открыли Карен Хачанов (№17) и Карлос Алькарас (№1). Недооценивать россиянина в этом поединке было нельзя. Во-первых, прошлая их встреча на «Мастерсе» в Риме (2025) выдалась очень непростой. Три сета, 2,5 часа и победа испанца со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

Во-вторых, форму Алькараса в Дохе нельзя назвать безупречной. И в поединке с Хачановым уязвимости первой ракетки мира всплывали одна за другой. Да, Карлос, как и всегда, добегал даже до самых безнадёжных мячей. И в начале матча выглядел уверенно. Однако всё изменилось в девятом гейме.

При счёте 4:4, «больше», Алькарас откровенно поругался с судьёй на вышке Марией Чичак. Дело было вот в чём: Карлос между розыгрышами пошёл за полотенцем, после отправился на подачу – как вдруг судья дала ему предупреждение за затяжку времени. Испанец взбесился. Чичак уверяла игрока, что остановила таймер, когда тот пошёл за полотенцем. Но, как выяснилось чуть позднее, часы в тот момент всё же отсчитывали 25 секунд. В переходе Алькарас продолжал злиться и кричать: «Правила ATP – полная чушь! Чушь!»

Карлос Алькарас в Дохе Фото: Mohamed Farag/Getty Images

В следующем гейме Алькарас добрался до сетбола, однако продолжал злиться, из-за чего лепил невынужденные ошибки. При счёте «больше» Карлос был у сетки, сыграл два смэша, но на третьем вместо того, чтобы отправить мяч в пустой корт, положил его ровно в коридор.

Справедливо исход сета решился на тай-брейке, где испанца продолжало что-то тревожить. Однако и Хачанов действовал крайне убедительно! Всё догонял, создавал моменты для атак, дёргал соперника по корту. Как итог: стартовую партию Карен за 1 час 11 минут и со счётом 7:6 (7:3) оставил за собой.

Карен Хачанов Фото: Mohamed Farag/Getty Images

В начале второго сета Алькарас продолжил лепить невынужденные, но к пятому гейму разыгрался, напряг Хачанова глубокими ударами под заднюю линию, выждал несколько роковых ошибок от россиянина и сделал брейк. Возможностей вернуться в сет у Карена будто не было. Даже иллюзии такой испанец сопернику не создал. И за 42 минуты забрал партию – 6:4.

В решающем сете парни демонстрировали примерно похожий уровень, шли рука об руку по счёту, пока не наступил пятый гейм. Как мог в нём боролся Карен, снова гонялся за каждым мячом, однако Карлос планомерно шёл к брейку. И до него всё же добрался. К этому моменту испанец заметно сократил процент брака в своей игре и успокоился после эмоционального всплеска в первой партии. Хотя от своего идеала Алькарас всё ещё был далёк.

Концовку встречи Хачанов совсем смазал: и подача разладилась, и в розыгрышах всё полетело по аутам. Не хватило сил и концентрации на камбэк, даже матч проиграл на своей подаче. И Алькарас тоже под конец набирал форму от гейма к гейму.

Как итог: Карлос одержал победу со счётом 6:7, 6:4, 6:3, а после – игроки тепло обнялись у сетки и даже о чём-то посмеялись вместе. Испанец продлил свою победную серию до 10 матчей.

Турнир категории ATP-500 в Дохе завершится в субботу, 21 февраля. Продолжаем следить за соревнованиями и болеть за Андрея Рублёва на «Чемпионате»!