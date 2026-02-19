«Я тоже чуть не заплакала». Слёзы Мирры после поражения в Дубае растрогали её соперницу

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла защитить 1000 очков за прошлогодний титул на турнире в Дубае. На этом «тысячнике» наша теннисистка зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала, проиграв в трёх сетах шестой ракетке мира Аманде Анисимовой. Эмоциональная реакция россиянки после поражения растрогала всех, кто видел этот матч, в том числе соперницу Мирры.

Поединок между Андреевой и Анисимовой был очень затяжным и очень нервным: спортсменки постоянно устраивали парады брейков, превращая сражение в настоящие качели. И Аманда, и Мирра подавали на матч в решающем сете, но обе с этой задачей не смогли справиться. А в одном из геймов третьей партии 18-летняя россиянка не сдержала эмоций, расплакалась и начала бить себя по ноге.

В итоге судьба путёвки в полуфинал Дубая решилась на тай-брейке, где точнее оказалась Анисимова — 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). Спортсменки физически выдохлись за 2 часа 39 минут борьбы, а после окончания противостояния Андреева опять не удержалась и разрыдалась. Долго она сидела на своей скамейке, всхлипывая в полотенце.

У сетки Аманда тепло обняла соперницу, а в послематчевом интервью американка трогательно поддержала юную Андрееву, заявив, что сама едва не разрыдалась. «Я тоже чуть не заплакала в конце. Это была такая тяжёлая борьба — думаю, мы показали невероятный теннис. Видеть Мирру в таком состоянии — это понятно. Мы обе сегодня боролись изо всех сил. Я стала более эмоциональной, когда увидела её такой. Она играла очень хорошо. Она действующая чемпионка. Мне кажется, сегодня на корте мы обе победили», — сказала теннисистка.

Кроме того, американка рассыпалась в комплиментах в адрес россиянки, подчеркнув, насколько непростым был поединок с ней. Аманда также добавила, что считает Мирру великолепной спортсменкой. «Ощущаю, что в матчах такого рода всегда тяжело, потому что в конце концов кто-то должен уступить. Но да, думаю, что мы обе играли отлично. Я имею в виду, что у нас было много длинных розыгрышей. И, кажется, это всегда будет происходить, когда ты играешь с Миррой. Она такая великолепная спортсменка, мне действительно пришлось хорошенько постараться. Это было нелегко. Думаю, что я всегда учусь, когда участвую в таких матчах, так что я совершенствую свою игру. И это то, в чём мне действительно нужно стать лучше. Полагаю, что в этот раз у меня это получилось здорово», — заявила шестая ракетка мира.

На пресс-конференции после четвертьфинала Анисимова в очередной раз отметила, как ей было жаль Андрееву. «Мы обе чувствовали напряжение по ходу матча, поскольку сражение было, как самые настоящие горки. У кого бы не было преимущество в какой-то момент, мы обе сражались изо всех сил и старались на полную. Так что нелегко видеть, как человек, выкладывающийся на максимум, реагирует таким образом. Мне было очень жаль её. Я думала, что если она продолжит играть так же, то титул уже не за горами. И, очевидно, у неё будет отличный год. Кажется, будто она делает всё правильно. Быть действующим чемпионом не так уж и просто, поэтому я думаю, что она отлично справилась. Уверена, что у нас с ней будет ещё много встреч», — подчеркнула финалистка Уимблдона-2025.

Аманда Анисимова обнимает Мирру Андрееву Фото: Robert Prange/Getty Images

Потерпев поражение на стадии четвертьфинала Дубая, первая ракетка России не смогла защитить прошлогодний титул, а также 1000 очков за него. В понедельник Мирра опустится в рейтинге WTA на одно место — с седьмого на восьмое, обгонит её итальянка Жасмин Паолини. Однако это не предел, ведь обойти Андрееву также может и Элина Свитолина, если украинка будет и дальше идти по сетке эмиратского «тысячника».

Впереди у нашей теннисистки теперь Солнечный дубль, где ей опять предстоит защита титула: в сезоне-2025 россиянка победила на турнире в Индиан-Уэллсе и заработала 1000 очков за него. Остаётся надеяться, что перед прибытием на американский «тысячник» Мирра вместе со своим тренерским штабом проведёт мозговой штурм и сделает выводы по поводу фиаско в Дубае, чтобы подойти к следующим «тысячникам» с ясной головой.

К тому же сама Андреева перед началом эмиратского соревнования говорила, что невозможно стать великой чемпионкой или первой ракеткой мира без умения отстаивать рейтинговые баллы за прошлогодние трофеи. «Перед приездом сюда из Дохи я думала, что буду чувствовать огромное давление, впервые защищая титул и выступая в качестве действующей чемпионки. Но сейчас я чувствую только предвкушение. Не знаю почему, это тоже немного застало меня врасплох. Однако я полагаю, что это же чувство я буду испытывать в Индиан-Уэллсе. И знаете, вам просто придётся научиться справляться с давлением, когда оно возникает при защите титула. Но если вы хотите выигрывать турниры и быть великим игроком или первой ракеткой мира, вам нужно научиться отстаивать очки за трофеи. Так что это просто нормальная вещь, которую надо пережить. Думаю, как только я осознала это, задача облегчилась», — цитирует теннисистку издание The National.

Теперь у 18-летней россиянки появилось больше свободного времени, которое можно потратить на отдых, перезарядку батареек и переосмысление предыдущих поражений. Будем верить, что Мирре удастся решить свои проблемы, наладить игру и показать чемпионский теннис, на который она способна.

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».