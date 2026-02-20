Рублёва ждёт битва с Алькарасом за финал Дохи. Андрей уже выносил его на крупном турнире

Россиянин одолевал испанца на триумфальном «Мастерсе» в Мадриде и даже в неудачных матчах почти всегда навязывал сопернику сопротивление.

В полуфинале «пятисотника» в Дохе россиянин Андрей Рублёв встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

На предыдущей стадии Рублёв одолел грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6), а Алькарас не без проблем прошёл россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 6:3).

Алькарас ожидаемо считается фаворитом встречи с 14-й ракеткой мира Рублёвым, но всё ли в этом противостоянии так однозначно? У Андрея есть свои козыри, которые не позволяют списывать его со счетов. Рублёв в Дохе защищает титул, что само по себе накладывает на него дополнительную мотивацию. Андрей не отдал на турнире ни сета, уверенно проходя Йеспера де Йонга (6:4, 6:3), Фабиана Марожана (6:2, 6:4) и вышеупомянутого Циципаса. Россиянин снова действует в агрессивной манере и на полную использует свой мощнейший форхенд.

Андрей Рублёв на турнире в Дохе Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Алькарас при этом выступает в Дохе несколько вальяжно. Это проявилось ещё в первом матче с французом Артуром Риндеркнешем (6:4, 7:6), где соперник имел пару сетболов во второй партии. Карлос их отыграл, но теннисист более высокого уровня мог наказать его за потерю концентрации.

Затем Алькарас по счёту более уверенно прошёл ещё одного француза Валентена Руае (6:2, 7:5). Но к игре имелись вопросы. Во втором сете Карлос уступал 2:5. Да, испанец в ключевой момент собрался и дожал менее классного соперника, но, будь на месте Руае кто-то более мастеровитый, такая расхлябанность могла очень дорого стоить первой ракетке мира.

Алькарас приехал на «пятисотник» в Доху, получив бонус в размере $ 1,2 млн. Точно такую же сумму организаторы отправили на счёт второй ракетки мира Янника Синнера, который проиграл свой четвертьфинальный матч с чехом Якубом Меншиком (6:7, 6:2, 3:6). Карлос признавался, что его мотивирует потенциальная встреча с Янником в финале Дохи, но теперь этот фактор перестал быть актуальным. Алькарас и Синнер в некотором роде выполнили программу, представ перед катарской публикой как минимум в трёх матчах каждый. Очевидно, что завоевание титула любой ценой на данном «пятисотнике» в планы лучших теннисистов современности не входило, и их наверняка вообще не было бы в Дохе, если бы не солидная доплата.

Карлос Алькарас на турнире в Дохе Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Это не значит, что Карлос собирается отдавать матч Рублёву, но концентрация далёкая от максимального уровня в его исполнении не исключена. В любом случае Андрею нужно полагаться только на свою игру. В этом плане россиянину есть что предъявить испанцу. У него сейчас отлично работают подача и форхенд, чем вполне реально поддавливать Алькараса. Вполне актуальными являются слова Андрея после матча с Циципасом. Сильнее окажется тот, кто раньше навяжет сопернику свою агрессивную манеру игры.

«Циципас — один из лучших игроков тура, он уже много лет это стабильно доказывает своими результатами. Мы знаем друг друга очень давно. По сути, матч был довольно прямолинейным: оба любим доминировать с форхенда и диктовать игру. Всё решалось тем, кто первым возьмёт инициативу в свои руки. Когда он начинал контролировать розыгрыш с форхенда — мне становилось тяжело. Когда инициатива переходила ко мне — уже он оказывался под давлением. Вся борьба сводилась к тому, кто раньше начнёт навязывать свою игру», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Рублёв уступает Карлосу — 1:4 по личным встречам, но даже в победных встречах испанца почти никогда не ждала лёгкая прогулка, за исключением двух Итоговых (2023, 2024), когда тот спокойно брал верх в двух партиях. В прошлом сезоне Алькарас с трудом дожимал Андрея на Уимблдоне (6:7, 6:3, 6:4, 6:4) и «Мастерсе» в Цинциннати (6:3, 4:6, 7:5). Россиянин забирал по одному сету и навязывал сопротивление в остальных, даже будучи в далеко не идеальной для себя форме.

Единственный раз Рублёв одолел Алькараса (4:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде в 2024-м. Тогда для Андрея всё закончилось победой над Феликсом Оже-Альяссимом в финале и завоеванием титула, второго за карьеру на турнирах данной категории после Монте-Карло (2023).

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с «Чемпионатом» рассказал, что тогда помогло Андрею победить.

«Андрей провёл великолепный матч. Главное, что он верил в себя. Даже упустив первый сет, россиянин продолжал играть в свой теннис, сделав ранние брейки во втором и третьем сете и уже полностью доминируя в концовке встречи», — заявил Селиваненко.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон признался, что когда-то говорил Андрею поверить в себя.

«Это хороший задел на сезон. Рублёв обыграл не кого-то, а Алькараса — это большая победа. Он заработал хорошие очки и поднимется наверх. Говорил Рублёву: «Андрюша, ты должен поверить в самого себя. Со стороны вместо тебя никто не побежит и мозгами думать не будет». В своё время я с ним много занимался. Он срывался на всякую чепуху, спорил с судьями, а пресса его отмазывала — я ему врезал за это», — отмечал Камельзон.

Это было на грунте, в то время, как все встречи на харде забрал Алькарас. Но в Дохе Андрей традиционно выступает очень успешно – у него здесь семь четвертьфиналов, за всю историю турнира больше только у Роджера Федерера (78). Россиянина также ждёт пятый полуфинал в Катаре, а его текущая серия побед здесь составляет восемь матчей. В то же время Карлос играет в Дохе всего второй раз – в прошлом году он уступил Иржи Лехечке в четвертьфинале.

Причины приезда испанца сюда прежде всего заключаются в солидном финансовом бонусе, а один из главных мотивирующих факторов в виде возможной встречи с Синнером в финале отпал. Опять же, это даже близко не означает победу Рублёва в предстоящем матче, но шансы на успех у россиянина определённо есть, причем не такие уж низкие, как может показаться на первый взгляд.