«Синнер далёк от пика формы». Янник провалил ещё один турнир — что с ним происходит?

Когда организаторы турнира в Дохе дополнительно выплатили по $ 1,2 млн Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру, чтобы те просто согласились выступить на соревнованиях, они явно рассчитывали, что испанец и итальянец встретятся в финале. У Алькараса в четвертьфинале возникли проблемы с Кареном Хачановым, но испанец всё же одержал волевую победу. А вот Синнер, будучи вторым номером рейтинга ATP, не справился с 16-й ракеткой мира Якубом Меншиком. Чех в своём матче 1/4 финала с Янником одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Меншик в четвёртый раз в карьере обыграл теннисиста из первой десятки. Синнер же впервые с Шанхая-2023 проиграл на харде игроку, который не входит в топ-10 (тогда это был Бен Шелтон), — учитываются только полные матчи, то есть те, в которых итальянец не снимался. Невероятно, но у Якуба вообще положительный баланс встреч с действующими представителями топ-5: в таком качестве он обыграл Андрея Рублёва, Тейлора Фрица, Новака Джоковича и вот теперь Синнера, а уступил Джоковичу и Фрицу.

Также любопытно, что это уже второе поражение подряд, в котором Синнер набирает больше очков, чем соперник. В полуфинале с Джоковичем на Открытом чемпионате Австралии у него было +12, в этот раз — +3. У итальянца прервалась серия из 14 выигранных четвертьфиналов.

Отвечая на вопрос, как ему удалось одержать победу над четырёхкратным чемпионом ТБШ, Меншик признался, что не знает. «Честно говоря, я не знаю. Перед матчем я знал о качестве игры Янника. Он отличный парень, великий чемпион. То, чего он уже добился в своей карьере, впечатляет, поэтому я знал, что матч будет тяжёлым. Но даже с этой мыслью я пришёл на матч, чтобы выиграть, и на самом деле был настроен на победу.

Я довольно хорошо подавал, даже несмотря на то, что в течение вечера условия стали ухудшаться. Это была очень тяжёлая психологическая борьба. После второго сета, когда я немного потерял энергию, я очень рад, что смог вернуться в игру после туалетного перерыва и с начала третьего сета снова стал хорошо подавать. Я просто доволен тем, как сыграл сегодня», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Якуб Меншик Фото: Mohamed Farag/Getty Images

После матча в теннисном сообществе отметили грандиозный успех Меншика, но гораздо больше комментариев было по поводу неубедительной игры Синнера.

«10 побед подряд для Якуба. Он снялся с четвёртого круга AO и почти месяц отдыхал, восстанавливаясь после травмы мышц живота. 20 лет… Такой талант… Этого парня ожидает крутой сезон», — восхитились игрой Меншика в The Tennis Letter.

«Сюрприз в Дохе. Меншик в лучшей форме за последний год — и побеждает Синнера, который по-прежнему не может найти свою игру. Чех показал свою лучшую игру в четвертьфинале в Дохе, выбив из турнира итальянца, который по-прежнему играет нестабильно и не в лучшей форме», — отметили в испанском издании Punto de Break в соцсети X.

«Ну-ну. Ещё одно поражение в начале 2026 года для второй ракетки мира Янника Синнера. Он уступил молодому Якубу Меншику в четвертьфинале в Дохе в их первой в карьере встрече. Меншик продемонстрировал мощную подачу и несколько решающих ударов в конце матча. Он был агрессивным на протяжении всей игры. Форхенд Синнера подвёл его в самый нужный момент. В этом году он уже дважды проигрывал на харде, и ни разу не Карлосу Алькарасу», — отметил журналист Кристофер Клэри.

«Не говоря уже о потрясающей игре Меншика, сегодня мы увидели Янника, который был очень далёк от того Янника, которого мы все знаем. Как и в Австралии, он оставил некоторые сомнения своей подачей и множеством ошибок. Я этого не ожидал. Полностью удивлён», — такое мнение высказал испанский журналист Хосе Морон.

«Вас беспокоит то, что мы видим в игре Янника Синнера в 2026 году? Он не выложился на полную на Открытом чемпионате Австралии, уступив Джоковичу и продемонстрировав некоторую слабость в психологическом плане; а в Дохе он был очень невыразителен в матче с Меншиком, и третий сет был далёк от того, что мы привыкли видеть в его игре.

Для меня Синнер 2026 года больше похож на Синнера 2023 года и ранее, чем на Синнера 2024 и 2025 годов. Возможно, он потерял часть уверенности в том, что должен делать на корте, и это повлияло на его психологическое состояние. Проблема с процентом первой подачи остаётся прежней, и больше всего беспокоит его форхенд. Сегодня он был далёк от того форхенда, который позволял ему играть на равных с Карлосом», — добавил он впоследствии.

Янник Синнер Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Итальянский журналист Марко Маццони разобрал поражение соотечественника. «Янник Синнер мне не понравился. Он сыграл матч ниже своего уровня по интенсивности, напору, агрессивности, глубине траекторий и в результате большую часть времени бегал за мячом, почти не играя свободно, не ударяя по мячу с той сложностью, скоростью и «злостью», которые привели его к доминированию в последних двух сезонах. Внутри него тлели напряжение и неуверенность. Янник бегал больше, чем его соперник, чего почти никогда не случается.

Такое впечатление, что Янник далёк от пика физической формы. Интенсивность то возрастает, то снижается. Синнеру нужно изменить темп, чтобы вернуть тот уровень, который привёл его к стольким победам в сезоне-2025», — написал он в своей статье на Livetennis.it.

В лайв-рейтинге разрыв между Алькарасом и Синнером составляет 2850 очков. Это означает, что испанский теннисист останется на первой строчке рейтинга вне зависимости от того, как закончатся «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, то есть будет лидировать как минимум до начала грунтового сезона в апреле.