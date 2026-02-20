«Надо быстро забывать о падениях». Шарапова посетила ОИ-2026 и дала совет юным спортсменам

В четверг, 19 февраля, в Милане завершился олимпийский турнир по фигурному катанию, и в последний день соревнований, когда разыгрывались медали у женщин, на трибуне появилась легенда российского тенниса и вице-чемпионка Игр-2012 Мария Шарапова. Рассказываем, как экс первая ракетка мира провела время в столице Олимпиады.

До посещения соревнований девушек по фигурному катанию Шарапова погуляла по Милану, после чего поделилась фотографиями со своими подписчиками в соцсетях. Мария показала живописные места в итальянском городе, а ещё выложила кадр, как наслаждается напитком в кафе. «Мгновение на губах. И целая жизнь на бёдрах… Стоит того!» — такую философскую подпись оставила Шарапова.

Публикация Марии Шараповой Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Затем Мария вместе с мамой Еленой пришла на произвольную программу одиночниц и выложила видео с трибун. Неизвестно, за кого болела Мария в этот день, однако в трансляции операторы показали её именно в тот момент, когда россиянка Аделия Петросян должна была начать своё выступление. Пятикратной чемпионке ТБШ наверняка запомнился прокат нашей фигуристки, ведь, что слегка иронично, спортсменка катала свою программу под песню «Я – Мария из Буэнос-Айреса».

Во время заливки льда Шарапова немного пообщалась с корреспондентом NBC. Россиянка ответила на вопрос, как справлялась с давлением и повышенным вниманием по ходу карьеры, а также дала совет спортсменам, сталкивающимся с этими проблемами. «Ну, это непросто. Для этого требуется много тренировок, много повторений и, честно говоря, много ошибок. Вы совершаете много промахов на этом пути. Наблюдать за девушками на льду, когда они падают, а затем забывают об этом, встают и снова так красиво катаются… Что касается остального, спорта, вы должны помнить, что это нормально, но вы также должны быстро забывать об этом, чтобы просто не вредить своему психическому состоянию. Я так рада, что могу наблюдать за этими соревнованиями и не испытывать этого давления!» — сказала Мария в ролике.

18-летней Петросян, выступавшей на этих Олимпийских играх, точно стоит прислушаться к словам легендарной российской теннисистки. Юная фигуристка не справилась со сложным элементом — четверным тулупом — в своей программе, из-за чего заняла лишь шестое место. После выступления Аделия даже сказала, что ей будет тяжело лететь обратно в Россию. «Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — приводит слова Петросян ТАСС.

Аделия Петросян Фото: Getty Images

Примечательно, что Мария Шарапова, отвечая на вопрос, каким бы зимним видом спорта она занималась, выбрала именно фигурное катание. «О, я бы сказала, что фигурное катание, потому что выросла, катаясь на роликовых коньках в своём гараже. Я тогда думала, что я гимнастка или фигуристка, так что именно эти виды спорта были бы весёлыми для меня», — сказала россиянка корреспонденту NBC.

Мария также назвала своё любимое воспоминание с Игр. «Это связано с тем, что я была очень молодой и любопытной. Иногда мои родители позволяли мне смотреть телевизор, и мы с моим дедушкой смотрели Олимпийские игры и церемонии их открытия, и я думала: «Вау, однажды, возможно, я тоже смогу стать олимпийцем». Это произошло, я участвовала только один раз, но у меня есть серебряная медаль, и я очень дорожу ею», — отметила экс первая ракетка мира.

Мария Шарапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А ещё Шарапова рассказала, каково было принимать участие в лондонской Олимпиаде, проходившей на территории Уимблдона. «Для нас это было действительно весело, потому что Олимпийские игры проходили на площадке Уимблдона, и было так весело играть там, а затем через несколько недель наблюдать за преобразованием этого мероприятия. Хотя вы находитесь на территории Уимблдона, олимпийский дух и энергия были такими разными по сравнению с атмосферой мэйджора, которая очень сдержанная. К тому же у вас есть восторженные болельщики со всего мира, так что это было действительно уникально для меня лично. Да и в целом это осознание, что в конце пути, возможно, есть медаль, и вы просто должны бороться за неё, тоже доставляло удовольствие», — подчеркнула пятикратная чемпионка ТБШ.

Мария Шарапова на Олимпиаде-2026 Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Думаем, что, несмотря на не самое удачное выступление Петросян, Шарапова всё равно осталась довольна посещением Олимпиады. Кто знает, может, в 2030 году Мария вновь побывает на Играх, куда, кстати, планирует поехать и Аделия. «Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — цитирует фигуристку ТАСС.