Алькарас остановил Рублёва в полуфинале Дохи! Даже 5 спасённых матчболов не помогли Андрею

На турнирах в Дохе и Дубае определились почти все финалисты! В пятницу, 20 февраля, Вера Звонарёва сразилась за путёвку в решающую стадию на женском «тысячнике» в ОАЭ, а Андрей Рублёв – на мужском «пятисотнике» в Катаре.

Для начала – о Звонарёвой. На парном турнире в Дубае 41-летняя россиянка встала в пару с 37-летней немкой Лаурой Зигемунд. Справедливости ради девушки вновь объединились в дуэт ещё в начале февраля на «тысячнике» в Дохе, но вспомнили былое и добрались до финала только теперь, в Эмиратах.

Важно вспомнить, что Вера и Лаура играли в паре с 2020 по 2023 год и за это время показали превосходный результат. Вместе они взяли Итоговый, три турнира категории WTA-250, «пятисотник» в Вашингтоне, «тысячник» в Майами, а ещё US Open – 2020. И вот спустя почти три года спортсменки вновь объединились, чтобы побеждать.

На этой неделе Звонарёва и Зигемунд выбили из борьбы две сеяные пары – Сару Эррани/Жасмин Паолини (№1) и Сторм Хантер/Катержину Синякову (№7) – а в полуфинале встретились с Жаклин Кристиан/Еленой-Габриэлой Русе.

Вере с Лаурой понадобилось два часа, чтобы со счётом 6:3, 7:6 (8:6) взять верх над 27-летней и 28-летней соперницами. Да, Русе неважно чувствовала себя в этом матче, брала медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой, но опыта и усилий победительниц это не умаляет.

Вот так Звонарёва/Зигемунд вышли в первый совместный финал с осени 2023 года! За трофей девушки сразятся с пятыми сеяными Габриэлой Дабровски/Луизой Стефани. Решающая встреча состоится в субботу, 21 февраля.

А на мужском турнире категории ATP-500 дальше других россиян зашёл Андрей Рублёв. Она на этой неделе в Катаре защищал прошлогодний трофей!

На пути к полуфиналу Рублёв прошёл Йеспера де Йонга (№73), Фабиана Марожана (№47) и Стефаноса Циципаса (№35). Дважды мог Андрей сыграть в российском дерби, однако ни четвертьфинала с Даниилом Медведевым, ни полуфинала с Кареном Хачановым всё-таки не случилось.

И вот теперь действующему чемпиону предстояло сразиться с «главным боссом» – первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Счёт в их противостоянии – 4-1 в пользу испанца. Но бояться предстоящей встречи не следовало, и на это было несколько причин.

Первая: парни боролись друг с другом пять раз, так что Андрей наверняка знает, как играть против Карлоса. Вторая: последние две встречи оказались весьма непростыми для Алькараса. Например, на Уимблдоне-2025 Рублёв выиграл упорную первую партию, а в Цинциннати в том же сезоне затянул соперника в тяжёлый трёхсетовик. И пускай россиянин оба матча проиграл, но даже при таких результатах он получил уверенность, что в будущем сможет предложить испанцу что-то действительно весомое.

А третья причина – форма Алькараса в Дохе. После победы на Australian Open Карлос взял паузу, после этого приехал в Катар, однако от пиковой формы оказался далёк. Вскрылось это в четвертьфинальном поединке испанца с Кареном Хачановым. За весь матч Карлос допустил непривычные для себя 34 невынужденные ошибки. А значит, шансы что-то противопоставить испанцу возросли. К тому же Андрей любит играть в Дохе, и местные условия ему хорошо подходят.

Встречу в Дохе Рублёв начал очень бодро: был первым на мяче, сразу же атаковал, играл раскованно и близко к коридорам. Во втором гейме даже до пары брейк-пойнтов добрался, но в тот момент к игре подключился Алькарас и поправил своё положение хорошими подачами.

С каждым геймом Карлос набирал игровую форму, при 2:2 сделал брейк, затем при 5:3 вышел подавать на сет, однако сделать этого не смог! Рублёв здорово двигал ногами, выдерживал темп от испанца и давил. Причём своего соперника Андрей прессинговал не только физически, но и психологически. В девятом гейме на брейк-пойнте при 30:40 россиянин пошёл к судье Мохамеду Лайани и пожаловался на то, что испанцу дают на подачу больше положенных 25 секунд. Сразу после этого Карлос допустил двойную ошибку и позволил Андрею остаться в сете.

Следом Рублёв вновь проиграл свою подачу, а затем опять не позволил Алькарасу подать на сет! Дело дошло до тай-брейка. При счёте 3:6 Андрей на эмоциях побил колени, порвал струны, пошёл поменять ракетку и выбил себе ещё минутную паузу. Только вот никак она россиянину не помогла. Карлос тут же парой ударов разобрался с соперником и за 1 час 3 минуты закрыл первый сет – 7:6 (7:3).

Андрей Рублёв Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Старт второго сета выдался упорнейшим. На подаче Алькараса счёт пять раз доходил до «ровно» (40:40). В этом водовороте Рублёв даже дважды добрался до брейк-пойнта. Жаль только, что дважды уступил в интенсивных ралли на задней линии. В итоге у Андрея чуть рассеялось внимание и он проиграл следующий же гейм на подаче. Но, как показал первый сет, в такой ситуации ещё ничего не было потеряно.

И действительно! Рублёв после того, как проиграл три гейма подряд, забрал столько же мини-партий кряду. Алькарас уступать был не готов, в своих лучших традициях прибавил в момент, когда, казалось бы, силы должны были заканчиваться, сделал ещё один брейк, вышел подавать на матч при 5:3, но… вновь не воспользовался шансами! Андрей потрясающе раскладывал мяч по корту, отыграл три (!) матчбола на приёме и остался в игре.

Ещё два матчбола Рублёв спас на приёме в следующем гейме, однако чрезвычайно цепко играл Алькарас. Как итог: Карлос в пятый раз в карьере одолел Андрея и не позволил ему защитить трофей в Дохе! Из-за этого россиянин в рейтинге потеряет четыре позиции и опустится на 18-ю строчку. А испанец в Катаре разыграет трофей с победителем матча Якуб Меншик/Артюр Фис.

Финалы в Дохе и Дубае состоятся в субботу, 21 февраля. За развязкой супертурниров следите вместе с «Чемпионатом».