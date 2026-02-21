Медведев в четвертьфинале идёт на Хачанова, в финале — на Рублёва: сетка ATP-500 в Дубае

Даниил второй турнир подряд начнёт с одним и тем же соперником. А в 1/8 финала может сыграть с чемпионом ТБШ.

С 23 по 28 февраля в Дубае пройдёт турнир категории ATP-500. Это мероприятие, рассчитанное на 32 участников в одиночной сетке, как правило, пользуется популярностью у российских теннисистов, которые к тому же успешно выступают здесь. В 2021-м титул завоевал Аслан Карацев, в 2022-м — Андрей Рублёв, а год спустя состоялся чисто российский финал, в котором Даниил Медведев обыграл Рублёва.

Вся наша традиционная первая тройка и в этот раз заявилась на турнир. Медведев получил третий номер посева, Рублёв — пятый, Карен Хачанов — седьмой. Возглавили посев прошлогодний финалист Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик. И вот какие возможные четвертьфиналы преподнесла жеребьёвка:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Иржи Легечка (Чехия, 8);

Даниил Медведев (Россия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 7);

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Джек Дрейпер (Великобритания, 4);

Якуб Меншик (Чехия, 6) — Александр Бублик (Казахстан, 2).

Таким образом, Медведев попал в ту же половину, что и Оже-Альяссим, а Рублёв оказался в нижней половине, в которой заведомо был Бублик, но в другой четверти. Даниил и Андрей оказались в разных половинах, а это означает, что в теории возможно повторение финала-2023. Однако для этого спортсменам придётся пройти долгий путь.

Любопытно, что Медведев второй турнир подряд начнёт матчем с одним и тем же соперником — китайцем Цзюнчэн Шаном. В первом круге Дохи россиянин обыграл его со счётом 6:4, 6:2. Если Даниил пробьётся во второй круг, то там его ожидает либо трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка, либо Беньямин Хассан из Ливана — им обоим дали уайлд-кард. В четвертьфинале возможно российское дерби с Кареном Хачановым (7), в полуфинале потенциальный соперник Медведева — Феликс Оже-Альяссим (1), а в финале — Александр Бублик (2)/Джек Дрейпер (4)/Андрей Рублёв (5)/Якуб Меншик (6). Отметим, что Дрейпер возвращается в тур впервые после US Open (если вынести за скобки матч на Кубке Дэвиса) — британец восстановился после травмы.

Рублёв начнёт турнир встречей с французом Валентеном Руае. Если Андрей преодолеет этот барьер, то во втором круге его ожидает победитель одного из самых интересных матчей 1/32 финала: действующий чемпион турнира Стефанос Циципас, который по рейтингу даже не попал в посев, в первом круге встретится с непростым французом Уго Умбером. В четвертьфинале Рублёв идёт на Джека Дрейпера (4), в полуфинале — на Александра Бублика (2)/Якуба Меншика (6), в финале — на Феликса Оже-Альяссима (1)/Даниила Медведева (3).

Что касается Карена Хачанова, то его первым соперником станет кто-то из квалифаеров, а во втором круге победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Зизу Бергс — Дженсон Бруксби. А в четвертьфинале, как уже было сказано, Хачанов может встретиться с Медведевым.