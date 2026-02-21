Звонарёва и Зигемунд проиграли финал WTA-1000 в Дубае! Но Вера вернётся в топ-50 рейтинга

Женский «тысячник» в Дубае подходит к концу! До самой развязки этот турнир продолжал нас радовать – всё-таки в парном финале сыграла россиянка Вера Звонарёва! В дуэте с Лаурой Зигемунд она в субботу, 21 февраля, сразилась за долгожданный трофей на соревнованиях топ-уровня.

Зигемунд и Звонарёва несколько лет назад были одной из лучших пар в туре. С 2020-го по 2023-й девушки вместе взяли семь трофеев. Из них – US Open – 2020, «тысячник» в Майами, «пятисотник» в Вашингтоне, три турнира категории WTA-250 и Итоговый-2023, который стал последним для этого дуэта.

Затем, в сезоне-2024, Вера провела пару турниров с Миррой Андреевой и в 40 лет словно поставила точку в своей теннисной истории. Но нежирную – всё же о завершении карьеры россиянка так и не сообщила.

И вот в конце 2025 года Звонарёва вернулась в большой спорт: в декабре провела одиночный и парный финалы на соревнованиях категории W100 в Дубае, а с января стала играть квалификации на уровне WTA! Как итог: уже на этой неделе в Эмиратах Вера попытала удачу в отборочном турнире, уступила Питон Стирнс, но красиво зашла в основную сетку парного турнира.

Вера Звонарёва Фото: Robert Prange/Getty Images

Ещё после победы на Итоговом-2023 Звонарёва делилась секретом их успеха в паре с Зигемунд.

«С Лаурой же у нас как-то всё очень быстро сложилось: стали понимать друг друга буквально после двух матчей. Мы одинаково видим игру, оцениваем то, что происходит на корте, у нас хорошее взаимопонимание относительно того, что хотим сделать. У нас разные стили игры в паре: я больше играю сзади, она – впереди. И это делает нашу команду такой единой. Потому что очень важно, когда в паре каждый из игроков знает свою роль, а мы чётко и быстро распределили их. Это позволяет нам выигрывать много матчей», – рассказывала россиянка в интервью для «Чемпионата».

Вера и Лаура – пара опытнейшая. Кроме того, Звонарёва входит в число тех немногих теннисисток, которые выиграли значительное количество титулов после рождения ребёнка. Так, в 2016 году в семье теннисистки на свет появилась дочь Эвелина, а в 2018-м спортсменка вернулась в тур и выиграла 10 турниров. «Тысячник» в Дубае мог стать 11-м.

В соперницах у Зигемунд и Звонарёвой были пятые сеяные Габриэла Дабровски и Луиза Стефани. Девушкам по 33 и 28 лет соответственно. У обеих в парном разряде весомый опыт и большие победы. Габриэла, например, в дуэте с Эрин Рутлифф побеждала на US Open в сезоне-2023 и сезоне-2025. А Луиза выигрывала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 и участвовала в финале прошлогоднего Итогового вместе с Тимей Бабош.

И финал вполне ожидаемо получился зрелищным и щедрым на затяжные розыгрыши. Уже во втором гейме девушки вышли на счёт «ровно», но совсем чуть-чуть концентрации не хватило Зигемунд и Звонарёвой для того, чтобы сделать брейк. А после этого такую возможность Лаура с Верой и вовсе подарили своим соперницам.

Дабровски/Стефани шансом воспользовались и повели – 3:1. Габриэла и Луиза на старте матча выглядели более собранными и действовали более скоординированно – Вера с Лаурой же, напротив, были совсем на себя не похожи.

В первой половине партии пару раз Зигемунд и Звонарёва столкнулись ракетками, так как немка пыталась достать мячи, которые летели на россиянку. После этого настроение в их паре и переменилось. В итоге за 32 минуты Вера и Лаура уступили первый сет – 1:6.

Габриэла Дабровски и Луиза Стефани Фото: Francois Nel/Getty Images

В перерыве между сетами россиянка и немка ушли в подтрибунное помещение, что явно требовалось им обеим. Жаль только, что перерыв никак не помог. В самом начале партии казалось, что интрига в матче ещё жива, а Вера и Лаура вот-вот включатся в игру. Однако к четвёртому гейму, когда Габриэла и Луиза сделали брейк, стало ясно, что камбэка не случится. Даже после того, как Звонарёва и Зигемунд при счёте 1:4 отыграли три скрытых матчбола оппоненток и в следующем гейме заработали четыре брейк-пойнта, которые, увы, не реализовали.

Сложилось впечатление, будто что-то тревожило Зигемунд за пределами корта, так как она допускала совершенно несвойственные ей ошибки. А Звонарёва словно подхватила это настроение и в этот день на корте не нашла общий язык с напарницей.

Для Габриэлы Дабровски этот трофей стал 21-м в карьере и позволил подняться на рекордную для неё вторую строчку рейтинга. А Стефани выиграла 14-й турнир и получила возможность вернуться в топ-10.

Для Зигемунд и Звонарёвой этот турнир тоже принесёт приятные плоды. Лаура в парном рейтинге поднимется на четыре строчки и займёт 27-е место, а Вера взлетит на 34 позиции и станет №47 в мире!