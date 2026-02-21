Алькарас — чемпион Дохи! Его серия побед на открытом харде достигла уже 30 матчей

В субботу, 21 февраля, на турнире WTA-1000 в Дубае и на соревновании ATP-500 в Дохе прошли финалы. В одиночном разряде на эмиратском «тысячнике» все наши спортсменки уже зачехлили ракетки — последней завершила борьбу Мирра Андреева, дошедшая до четвертьфинала. При этом в паре из россиянок до решающего матча добралась Вера Звонарёва в тандеме с немкой Лаурой Зигемунд, но теннисистки проиграли титульную встречу и не смогли завоевать трофей.

После парного финала в Дубае прошёл и одиночный решающий поединок. В этом противостоянии сошлись девятая ракетка мира Элина Свитолина и Джессика Пегула, занимающая пятое место в рейтинге WTA. Перед встречей с американкой украинка обыграла во втором круге бывшую теннисистку топ-2 Паулу Бадосу (6:4, отказ), затем одолела олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич (4:6, 6:1, 6:3), в четвертьфинале Элина оказалась сильнее Антонии Ружич (3:6, 6:2, 6:3) и следом справилась с двукратной победительницей ТБШ Кори Гауфф (6:4, 6:7 (13:15), 6:4).

Элина Свитолина Фото: Francois Nel/Getty Images

А Пегула на пути к финалу эмиратского «тысячника» разгромила Варвару Грачёву во втором круге (6:4, 6:0), после чего закрыла Иву Йович (6:4, 6:2), далее Джессика победила прошлогоднюю финалистку Клару Таусон (6:3, 2:6, 6:4) и в битве за путёвку в решающий матч американка переиграла Аманду Анисимову (1:6, 6:4, 6:3).

До начала титульного сражения в Дубае статистика личных встреч говорила в пользу Пегулы — 5-3. Украинка обыгрывала американку в Абу-Даби-2021 (6:4, 6:3), на Олимпиаде-2024 (4:6, 6:1, 6:3) и в Индиан-Уэллсе-2025 (5:7, 6:1, 6:2). А вот Джессика оказывалась сильнее Элины на Australian Open — 2021 (6:4, 3:6, 6:3), в Индиан-Уэллсе-2021 (6:1, 6:1), в Вашингтоне-2023 (4:6, 6:3, 6:4), на US Open — 2023 (6:4, 4:6, 2:6) и в Дохе-2025 (6:3, 7:6 (7:3). Отметим, что в последнем их матче победу одержала Свитолина, так что Пегуле наверняка хотелось взять реванш.

С самого начала первой партии у Свитолиной не пошла подача, Пегула поймала соперницу на ошибках и повела — 3:0. Правда, тут же и у Джессики случился провал в своём гейме — 3:1. Но ещё больше сократить отставание Элина не смогла, наоборот, она вновь позволила сопернице вырваться вперёд с двумя брейками — 4:1. Первую свою подачу за этот отрезок матча украинка взяла лишь в седьмом гейме, отыграв при этом сетбол. Однако на большее Свитолиной не хватило, и Пегула забрала стартовую партию — 6:2.

Процент попадания первой подачи у Джессики в этом сете был выше, чем у Элины — 69% против 59%. Американка обошла украинку и по статистике виннеров/невынужденных ошибок: 13/8 у Пегулы и 4/11 – у Свитолиной.

Джессика Пегула Фото: Francois Nel/Getty Images

В начале второго сета теннисистки наладили свои подачи и какое-то время не допускали друг друга даже до брейк-пойнта. Так продолжалось до пятого гейма, пока Пегула с первой же попытки не добилась успеха — 3:2. С этого момента в каждом своём гейме у Свитолиной были проблемы. При счёте 5:3 в пользу американки Элине пришлось даже отыгрывать матчбол. Однако вторая партия так и закончилась с минимальным преимуществом Джессики — 6:2, 6:4.

К концу матча процент попадания первой подачи улучшился у обеих спортсменок: 69% у Пегулы и 59% – у Свитолиной. За всё сражение Джессика наколотила больше виннеров и допустила меньше ошибок, чем Элина — 20/13 против 11/18.

Таким образом, Пегула завоевала 10-й титул в карьере и четвёртый – на турнирах WTA-1000. А ещё 31-летняя Джессика стала второй самой возрастной спортсменкой, победившей в финале Дубая, после 33-летней Винус Уильямс в 2014 году.

Решающий матч также прошёл и на «пятисотнике» в Дохе. В финале друг другу противостояли лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас и 40-я ракетка мира Артюр Фис. До этого во всех предыдущих 33 битвах за трофей испанец, родившийся в 2003-м, встречался исключительно с соперниками старше себя, а вот в этот раз ему предстояло сражение с теннисистом, который оказался младше его на один год.

На пути к титульному сражению испанец победил в первом круге Артура Риндеркнеша (6:4, 7:6 (7:5), дальше он справился с Валентеном Руае (6:2, 7:5), в четвертьфинале Алькарас одолел Карена Хачанова (6:7 (3:7), 6:4, 6:3), а затем теннисист закрыл Андрея Рублёва (7:6 (7:3), 6:4). Любопытно, что за весь турнир Карлос сражался только с русскими и французскими спортсменами. И в финале он, кстати, тоже встретился с представителем последней страны.

Карлос Алькарас Фото: Mohamed Farag/Getty Images

В отличие от Алькараса, Фис по ходу эмиратского соревнования уступил лишь один сет. Артюр поочерёдно обыграл поляка Камиля Майхшака (6:7 (5:7), 6:3, 6:4), француза Кентена Алиса (6:1, 7:6 (9:7), чеха Иржи Легечку (6:3, 6:3) и Якуба Меншика, который, кстати, выбил из сетки Янника Синнера (6:4, 7:6 (7:4).

После выхода в решающий матч Фис высказался о предстоящей битве с Алькарасом за титул. «Для меня очень много значит то, что я в финале. Если вы верите в это, тогда это становится возможным. Что касается меня, я буду на 100% верить в свои шансы в финале с Карлосом Алькарасом. Я собираюсь выйти на корт и сражаться», — заявил спортсмен в интервью на корте.

Артюр Фис Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Перед началом финала в Дохе безоговорочное лидерство по счёту личных встреч было у Карлоса — 2-0. Испанец побеждал Артюра в Монте-Карло-2025 (4:6, 7:5, 6:3) и в Барселоне-2025 (6:2, 6:4). Однако в этот раз у француза был важный козырь: с ним начал работать чемпион ТБШ Горан Иванишевич. Известный журналист Хосе Моран прокомментировал начало их сотрудничества так. «Горан — стратег мирового класса. Он помог Джоковичу «разоблачить» соперников с помощью различных тактик, поэтому мы ожидаем, что Фис повысит свой уровень в подобном матче, если позволит состояние его здоровья. Оба раза, когда он терпел поражение от Алькараса, он проигрывал борьбу на правом фланге и ему не хватало чего-то большего, помимо просто силы», — отметил обозреватель.

Алькарас лучше вошёл в игру и в первом же гейме поддавил на Фиса, после чего добился брейка – 1:0. В пятом гейме Карлос снова получил шансы забрать чужую подачу и с третьей попытки добился своего — 4:1. После этого испанец уверенно довёл сет до победы – 6:2.

Начало второй партии было похоже на первую. Сразу же Алькарас взял подачу соперника, а затем повёл – 2:0. Но следом испанец ещё раз сделал брейк – 3:0. Фис после этого счёта с досады несколько раз ударил ракеткой о корт, полностью уничтожив свой инструмент. Расстройство Артюра понятно, однако Карлос к решающему матчу подошёл в поистине великолепной форме. Лидер рейтинга играл вдохновенно, демонстрируя зрителям потрясающие удары и всю красоту тенниса. Неслучайно испанский журналист Хосе Морон по ходу второго сета написал на своей странице в соцсетях: «Любопытно, но на данный момент, пожалуй, наименее проблемным матчем на этой неделе в Дохе для Алькараса получился финал. Он успевает везде», – отметил обозреватель. В итоге Алькарас с двумя брейками взял и вторую партию, доведя матч до победы – 6:2, 6:1 за 52 минуты.

Артюр Фис Фото: Кадры из трансляции

Таким образом, Карлос Алькарас завоевал 26-й трофей в карьере, девятый титул на «пятисотнике» и второй раз в сезоне после Australian Open поднял кубок над головой. Испанец также продлил победную серию до 12 матчей, а ещё выиграл 30-й поединок подряд на открытом харде, начиная с «Мастерса» в Цинциннати.

Турнир в Дохе проходил с 16 по 21 февраля, а соревнование в Дубае – с 15 по 21 февраля. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».