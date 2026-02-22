«Он мне поможет». Француз взял в штаб экс-тренера Джоковича и нацелился на титул ТБШ

Мужскому теннису явно не хватает новых молодых лиц. Да, Карлос Алькарас и Янник Синнер у всех на виду и на слуху, но вот явной третьей силы за ними пока что-то не просматривается. Одним из таких теннисистов в теории может стать 21-летний Артюр Фис. Французский теннисист впечатлил в Дохе. На пути к финалу Фис отдал лишь один сет, при том что его соперниками были такие крепкие парни, как Иржи Легечка и Якуб Меншик — тот самый Меншик, который до этого выбил самого Синнера!

В финале Артюру достался Алькарас. Борьбы не получилось — испанец выиграл 6:2, 6:1 менее чем за час. Но одолеть первую ракетку мира вскоре после возвращения — это было бы уже слишком.

Отмотаем время чуть назад. Прогрессировал Фис постепенно. В 2024-м он завоевал два титула на «пятисотниках», в 2025-м трижды подряд доходил до стадии четвертьфинала на «Мастерсах», забрался на 14-е место в рейтинге ATP… Восхождение оборвала травма спины, полученная на «Ролан Гаррос». Это повреждение мучило спортсмена ещё с ранней юности, а в Париже ситуация лишь усугубилась. Потом Артюр ещё выступил на «Мастерсе» в Канаде — и, как он сам признавал впоследствии, то решение выступить было поспешным. А в 2026-м он вернулся на корт в Монпелье и дошёл до четвертьфинала, где уступил Феликсу Оже-Альяссиму. В Роттердаме же французу, из-за простоя опустившемуся в рейтинге, не повезло с жеребьёвкой — в первом круге он нарвался на первого сеяного Алекса де Минора.

Артюр Фис Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Теперь же Фис пребывает в полном здравии, насколько это вообще возможно для профессионального спортсмена. «Это был тяжёлый путь. Восемь месяцев без тенниса, только наблюдение за тем, как другие ребята сражаются… Лежать в постели и восстанавливаться было очень долго. Моя команда знает, как это было тяжело, но теперь, когда я возвращаюсь, чувствую себя ещё лучше. Вернуться в финал — это очень много значит для меня», — говорил он на пресс-конференции после победы над Меншиком.

Прогресс в новой фазе карьеры стал возможен за счёт того, что одним из его наставников — пока что на пробной основе — стал Горан Иванишевич. Хорват сделал себе имя не только как игрок — чемпион Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира, — но и как тренер. Новак Джокович за шесть лет сотрудничества с Иванишевичем выиграл массу титулов «Большого шлема» — уже одного этого достаточно для признания Горана как топ-тренера. После этого хорватский специалист побывал наставником Елены Рыбакиной и Стефаноса Циципаса, но этот опыт оказался краткосрочным и неудачным. Отношения с Циципасом, бывшей третьей ракеткой мира, были особенно напряжёнными: Иванишевич публично критиковал греческого теннисиста ещё до их разрыва. Поэтому неудивительно, что сотрудничество долго не продлилось.

А вот Фис всем доволен. «Он великий чемпион, победитель турнира «Большого шлема», и он тренировал многих игроков, многих чемпионов. Он помогает мне в течение сезона. Мы собираемся попробовать, однако я думаю, что это хорошо для меня. Возможно, для меня лучше всего воспользоваться его опытом как тренера и как игрока. Я очень, очень рад, что он присоединился к нам в этом долгом путешествии», — приводит слова французского теннисиста пресс-служба ATP.

Иванишевич занялся тренерской деятельностью в 2013 году, когда присоединился к команде Марина Чилича и помог хорвату выиграть его первый — и, скорее всего, единственный — титул на турнире «Большого шлема», а именно US Open 2014 года. После расставания с Чиличем в 2016 году Горан успел поработать с Томашем Бердыхом и Милошем Раоничем, прежде чем начать плодотворное сотрудничество с Джоковичем. Что касается Фиса, то ранее он работал с Лораном Раймоном, Себастьяном Грожаном и Серхи Бругерой. С января 2025 года главным тренером французского теннисиста является Иван Цинкус — тоже хорват.

По словам Фиса, идея пригласить в штаб Иванишевича исходила от самого Цинкуса. «Ну, знаете, он очень хорошо знает и моего другого тренера, Ивана Цинкуса. Так что связь была довольно простой. Иван сказал мне, что Горан может мне помочь, что у него большой опыт и что у него сейчас есть свободное время. Так что мы просто немного поговорили и решили попробовать, знаете, просто попробовать», — приводит слова Артюра TennisNow.

Горан Иванишевич Фото: Dan Istitene/Getty Images

Фис заявляет, что, несмотря на проблемы со здоровьем, не отказывается от мечты, которая у всех теннисистов одна: выиграть турнир «Большого шлема». «Конечно, я ещё молод. У меня много амбиций. С самого раннего возраста я хотел стать одним из лучших теннисистов и сделать всё возможное, чтобы выиграть несколько крупных титулов, несколько турниров «Большого шлема», если смогу. Так что да, возможно, я надеюсь, что он мне в этом поможет», — говорит француз.

По словам Артюра, опыт Иванишевича может стать ключевым в том смысле, что он может дать какой-то ценный совет, когда на корте возникнет такая ситуация, что игрок без посторонней помощи не будет знать, что делать. «Конечно, на корте только я, понимаете, только я, я сам. Это я держу ракетку и принимаю решения. Но если он может помочь мне выбраться из, как бы это сказать… Ловушки, что ли? Да, быстрее выбраться из ловушки. Понимаете, о чём я?» — добавил теннисист.

С нетерпением ждём появления Фиса на турнире с участием всех сильнейших. Ближайший из таких — «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.