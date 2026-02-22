Мирра выбрала фигурку, а Остапенко — хоккей. Кто ещё из звёзд тенниса хочет выйти на лёд?

В воскресенье, 22 февраля, завершилась зимняя Олимпиада в Милане. Звёзды тенниса с удовольствием следили за ходом состязаний в разных соревнованиях. Оказалось, что ведущие ракетки мира не прочь и сами попробовать себя в других дисциплинах. А в каких? Рассказываем.

В начале Игр пресс-служба WTA разместила видео, где предложила участницам профессионального тура выбрать виды спорта, которыми могли бы заняться их коллеги по цеху. А под конец зимней Олимпиады теннисисток спросили, в каких дисциплинах они хотели бы попробовать свои силы.

Двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф представила себя в качестве конькобежки, фигуристки и бобслеистки. «Я думаю, что либо конькобежный спорт, потому что это смотрится весело, либо фигурное катание, ведь мне кажется, что сальто и всё в этом духе выглядят так непросто, но они делают это так легко. О, и бобслей тоже. На мой взгляд, быть тем, кто катается, было бы тоже немного весело. Это выглядит как американские горки, хотя я уверена, что это не так. Я хотела бы быть тем, кто катается (смеётся)», — сказала американка. Любопытно, что в предыдущем ролике от WTA соотечественница Кори Эмма Наварро выбрала для неё лыжи.

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева заявила, что ей было бы интересно попробовать себя в фигурном катании. «Я бы очень хотела быть фигуристкой, однако думаю, что мне не хватает растяжки. Я не такая пластичная, к тому же я плохо танцую. Я просто ужасна во всех этих гламурных вещах! Мне бы очень хотелось заниматься фигурным катанием, но думаю, что у меня бы это не получилось бы, наверное (смеётся). Было бы интересно попробовать себя однажды на льду», — подчеркнула наша спортсменка. Отметим, что в вышеупомянутом видео Лейла Фернандес тоже увидела россиянку в этом виде спорта.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Финалистка US Open — 2024 Джессика Пегула тоже призналась в любви к фигурному катанию. «Фигурное катание. Я люблю этот вид спорта, думаю, что люди, которые им занимаются, просто невероятны. Не знаю, как они вытворяют такое на льду! Я была одержима парой фигуристов, когда была маленькой. Мне всегда нравится следить за зимними Олимпийскими играми, чтобы смотреть фигурное катание. Я также думаю, что на спортсменов оказывают очень большое давление перед выступлениями, и, если бы я смогла выиграть золото, думаю, была бы очень довольна собой», — цитирует теннисистку WTA.

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек в качестве зимнего вида спорта назвала биатлон. А ещё добавила, что ни разу не каталась на коньках, хотя Кори Гауфф выбрала для польской теннисистки фигурное катание. «Это сложный вопрос. Мне не нравится большое количество адреналина, поэтому определённо не горнолыжный спорт. А ещё я никогда не пробовала кататься на коньках… Честно говоря, я вообще не пробовала ни один зимний вид спорта, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Правда, понятия не имею, потому что у меня никогда не было возможности это сделать. Я каталась на лыжах до семи лет, так что этого недостаточно, чтобы судить. Может быть, биатлон. Но нужно будет посмотреть, как у меня с выносливостью», — подчеркнула Швёнтек.

Двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина выбрала для себя лыжи, несмотря на то что в детстве занималась фигурным катанием. «Может быть, лыжи, потому что я никогда этого не делала. Я знаю, как кататься по прямой, но не в гору. Это было бы интересно для меня. Я каталась на коньках, когда была маленькой, однако я слишком высокая для этого вида спорта, поэтому, вероятно, выберу лыжи», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Елена Рыбакина Фото: Robert Prange/Getty Images

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич сообщила, что ей было бы интересно попробовать себя в лыжах, фигурном катании и конькобежном спорте. «Скоростной спуск на лыжах. Вы видели швейцарца, который выиграл три золотые медали? Невероятно! И, конечно, я тоже хотела бы быть фигуристкой и конькобежкой. Мне нравится смотреть, да и вообще я считаю, что зимние виды спорта невероятно сложные. Эти спортсмены просто безумны, не в своём уме! Я восхищаюсь каждым из них», — сказала швейцарка.

Двукратная финалистка ТБШ Аманда Анисимова не стала отставать от других и тоже выбрала фигурное катание. «Я бы определённо назвала фигурное катание, ведь это очень красиво. Это отличалось бы от того, что я делаю сейчас, потому что они проводят на льду меньше времени, чем мы – на корте, так что мне это понравилось бы (смеётся).

Это такой красивый вид спорта, он выглядит очень сложным и захватывающим. Мне кажется, это то, чем я наслаждалась бы. Но это точно не было бы похоже на супержаркий дубайский день (смеётся)», — отметила американка.

А вот чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко выделилась среди других и назвала хоккей в качестве вида спорта, которым она хотела бы заниматься. «Это будет звучать очень смешно, но, наверное, хоккей. Это забавно, но да, я люблю его, это действительно отличный вид спорта», — заявила представительница Латвии.

Экс третья ракетка мира Мария Саккари тоже удивила необычным ответом — греческая теннисистка ответила, что попробовала бы себя в слаломе. «Один из моих лучших друзей участвует в зимних Олимпийских играх по слалому. Я бы выбрала этот вид спорта, просто потому, что у меня был бы он в качестве тренера», — подчеркнула Саккари.

Победительница Итогового турнира — 2018 Элина Свитолина отметила, что всегда мечтала заняться фигурным катанием. «Я люблю смотреть фигурное катание. На самом деле это было бы моей мечтой — стать фигуристкой, но я не могу даже кататься на льду (смеётся)», — подчеркнула украинка в ролике WTA.

Олимпийская чемпионка в паре Жасмин Паолини ответила, что после завершения карьеры попыталась бы встать на лыжи. «Я всегда говорю, что хочу попробовать покататься на лыжах. Никогда этого не делала раньше. Я подожду до завершения карьеры, чтобы сделать это, а не раньше, потому что это слишком опасно», — цитирует спортсменку WTA.

Финалистке ТБШ Каролине Муховой тоже было бы интересно попробовать себя в лыжах, а ещё — в слаломе. «Я бы выбрала лыжи и, вероятно, супергигантский слалом», — сказала чешка.

Американка Ива Йович, как и многие другие, видит себя в фигурном катании. «Определённо фигурное катание. Я думаю, что это очень красиво и артистично. Не знаю, как они это делают, но парное катание… Не знаю, смогу ли я доверить кому-то вот так бросить себя в воздух, однако фигурное катание кажется действительно крутым», — заявила теннисистка.

Экс-россиянка Дарья Касаткина в качестве ответа назвала фигурное катание и хоккей. «Точно не ски-альпинизм, я просто ненавижу это (смеётся). Честно говоря, зимние Олимпийские игры опасны. Фигурное катание и хоккей – хорошо», — поделилась мнением спортсменка.

Чемпионка ТБШ в паре Габриэла Дабровски отметилась небанальным выбором зимнего вида спорта. «То, где ты можешь летать – прыжки на лыжах с трамплина. Где ещё у тебя появится такая возможность? Только в парашютном спорте, но это не олимпийский вид», — высказалась канадка.

Чемпионка ТБШ в миксте Луиза Стефани открестилась от фигурного катания и назвала сноубординг. «Не думаю, что смогла бы кататься на коньках, я очень неуклюжа на льду. Так что я бы просто выбрала сноубординг», — отметила бразильянка.

Филиппинка Александра Эала поделилась своим интересом к конькобежному спорту. «Я не очень хорошо разбираюсь в зимних видах спорта. Мне нравится конькобежный спорт. Ещё могу добавить, что очень плохо катаюсь на лыжах. Я так ужасна на лыжах (смеётся)», — сказала теннисистка.

Хорватка Антония Ружич рассказала историю, как чуть не стала лыжницей. «Лыжи. Когда мне было девять или 10 лет, или даже ещё меньше, мы пытались кататься на лыжах, и я была очень хороша в этом поначалу. Мои родители сказали: «О, может нам стоит отдать её в лыжный спорт?». Но в Хорватии не так много лыжных клубов. Так что думаю, если бы я не была теннисисткой, я бы точно стала лыжницей (смеётся)», — цитирует теннисистку WTA.

Итальянка Элизабетта Коччаретто назвала фигурное катание в качестве зимнего вида спорта, однако своего ребёнка отдала бы в лыжи. «Может быть, если мне придётся выбрать один, то фигурное катание. А вообще, когда я была ребёнком, мои родители не разрешали мне кататься на лыжах. Может быть, если у меня будет ребёнок в будущем, я сразу отдам его в лыжный спорт», — подчеркнула спортсменка.

Представительница Казахстана Анна Данилина поделилась любовью к биатлону, а сербка Александра Крунич стала очередной теннисисткой, выбравшей фигурное катание.

Олимпиада-2026 подошла к концу, но будем надеяться, что Игры в Милане подарили теннисисткам множество ярких впечатлений и открыли им новые спортивные горизонты.