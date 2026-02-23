Чараева выиграла первый «челленджер» в карьере! Это крупнейший трофей 23-летней россиянки

Каждая неделя приносит нам новых чемпионов на турнирах ITF и WTA-125! На этот раз мы в финалах поболели за Юлию Авдееву, Алину Чараеву, Кристину Лютову и Семёна Панькина.

Сначала о девушках. На самых крупных соревнованиях категории WTA-125 в Мидленде (США) победу одержала Алина Чараева (№163). 23-летняя россиянка выиграла на данный момент самый значимый турнир в карьере – ранее на женских «челленджерах» Алина до трофея не добиралась.

В решающем матче Чараева одолела 186-ю ракетку мира Ханьюй Го. Китайской теннисистке 27 лет. У неё весомый опыт выступления на про-уровне. Большие результаты приходят к Го в парном разряде. Например, шесть трофеев на уровне WTA, три из которых – на турнирах категории 500. И в топ-20 парного рейтинга Ханьюй тоже бывала.

Но Чараеву это не остановило. Алина взяла верх (6:4, 7:6 (7:4)) и получила возможность занять в рейтинге наивысшую для себя 138-ю строчку! До этого лучшим результатом россиянки на уровне WTA была 142-я позиция.

Кстати, вы наверняка могли слышать об Алине несколько лет назад, когда она ещё выступала по юниорам. В рейтинге ITF спортсменка располагалась максимум на 12-м месте, играла в финале одиночного (2020) и парного «Ролан Гаррос» (2019).

Алина Чараева Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

На турнире в Альтенкирхене (Германия) категорией чуть ниже – W75 – за трофей поборолась Юлия Авдеева (№265). 23-летней россиянке в соперницы досталась 256-я ракетка мира Нома Ноа-Акугуэ. Этот матч получился быстрым, всего 1 час 5 минут, и завершился, увы, не в пользу Авдеевой (2:6, 1:6). Вероятно, могла сказаться усталость: всё же Юлия добралась до финала на третьем турнире подряд. В любом случае эта неделя пошла нашей спортсменке только в плюс, так как позволила ей заработать 48 очков и подняться в рейтинге на 227-ю строчку.

Совсем недавно мы общались с Юлией об интенсивном старте этого сезона и извилистом пути, по которому она продолжает идти. В большом интервью россиянка поделилась тем, как протестировала несколько европейских академий, только к 18 лет смогла почувствовать себя профессионалом и пришла к положительным изменениям в это межсезонье.

Ещё одна молодая россиянка – 16-летняя Кристина Лютова – поборолась за трофей. Самая юная из всех наших финалисток выступила на турнире категории W35 в Лас-Вегасе. Для своего возраста Кристина довольно высоко стоит в рейтинге WTA – на 601-й строчке. А её соперница – 16-летняя Чуквумелие Кларк – занимает только 1185-ю позицию.

Этот факт не мог не отразиться на игре и на том, как в долгосрочной перспективе выглядели и чувствовали себя теннисистки. Лютова забрала первый сет довольно уверенно – 6:2 за 44 минуты. А вот во втором словно сама себе Кристина создала проблемы, уступала 0:3 на старте, но после этого взяла пять геймов кряду и чуть позже завершила матч в свою пользу.

Для юной россиянки этот трофей стал первым во взрослой карьере. При этом на уровне ITF Кристина выступает уже почти два года, хоть первые турниры она и совмещала с выступлениями на юниорском уровне. Спортсменка давно базируется в США, а сейчас тренируется в Gorin Tennis Academy и именно в Штатах играет бо́льшую часть турниров.

Кристина Лютова Фото: ITF Orange Bowl J500

У парней тоже было за кем понаблюдать. 26-летний Семён Панькин (№657) вышел в финал на турнире категории M15 в Шарм-эль-Шейхе! Только, увы, уступил 24-летнему датчанину Оскару Брострому Поульсену (6:3, 6:7 (4:7), 2:6). Это была вторая попытка Семёна завоевать трофей в Египте – на прошлом турнире той же категории в декабре россиянин вновь сыграл в финале, но тоже уступил. Теперь нужна попытка №3.

А мы продолжаем следить за нашей молодёжью на турнирах, которые обычно остаются за кулисами большой теннисной сцены. Болейте и наблюдайте за российскими игроками вместе с нами на «Чемпионате».