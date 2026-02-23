«Они разрушили мою карьеру». Теннисистка требует у WTA $ 20 млн после бана за допинг

Тара Мур считает, что с ней поступили крайне сурово. Особенно на фоне случаев Янника Синнера и Иги Швёнтек.

Британская теннисистка Тара Мур подала иск против WTA с требованием возместить ей $ 20 млн в качестве компенсации ущерба за разрушенную карьеру.

Поводом стал допинговый скандал, разразившийся в мае 2022 года на турнире в Боготе. Тогда в пробе Мур обнаружили запрещённые стероиды болденон и нандролон. Спортсменка настаивала, что вещества попали в её организм через заражённое мясо.

В декабре 2023 года независимый суд оправдал Мур. Однако Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оспорило решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и в июле 2025 года вместо оправдания Тара получила четырёхлетнюю дисквалификацию (с вычетом уже отбытого срока длиной в 19 месяцев).

Мур утверждает, что руководство WTA знало или должно было знать о рисках загрязнённого мяса на турнире в Колумбии, но не предупредило игроков. В иске говорится, что именно это пренебрежение привело к положительному тесту и «разрушило её карьеру и репутацию».

Тара Мур Фото: Ben Hoskins/Getty Images

Таре Мур сейчас 33 года, её самый высокий рейтинг — 145-я ракетка мира в одиночном разряде (2017 год) и 93-я — в парном (2022). За карьеру она успела заработать $ 652 тыс. Очевидно, что в случае удовлетворения судебного иска на $ 20 млн британка сполна компенсирует свои потери. Это в 30 раз больше полученных ею призовых на корте. До такой суммы Тара определённо не дотянула бы, даже если бы её не дисквалифицировали.

Есть ли у Мур шансы на успех в суде? Все требуемые деньги она вряд ли получит, однако хоть какой-то компенсации теоретически может добиться.

«Тара Мур стала жертвой дважды: сначала – из-за халатности WTA, а затем – из-за принципиально неисправной антидопинговой системы, которая признала её виновной без каких-либо доказательств проступка», — заявил адвокат теннисистки в комментарии New York Post.

WTA отреагировала на судебный иск со стороны Мур максимально сухо.

«Мы уважаем судебный процесс и не будем давать дальнейшие комментарии, пока дело находится на рассмотрении», — ответили в организации.

Ситуация Мур действительно выглядит странно. Независимое расследование доказало, что допинг попал в её организм через мясо сомнительного качества из Южной Америки. Да, факт применения запрещённого вещества это не отменяло, поэтому какое-то наказание теннисистка должна была понести, но справедливо ли отстранять её на четыре года?

Особенно когда у всех на слуху дела действующих вторых ракеток мира Янника Синнера и Иги Швёнтек, которые отделались лёгким испугом и получили за допинг сугубо формальные наказания. К слову, Тара прямо говорила, что в ситуациях Синнера и Швёнтек не обошлось без коррупционной составляющей.

«Адвокат Кендра Поттс, представлявшая Янника Синнера, – это тот же адвокат, которая представляет ITIA в деле против меня. Я «взяла отпуск» на 19 месяцев, так как мне пришлось «поменять команду» (Швёнтек пропускала азиатскую серию 2024 года под предлогом смены тренера, хотя бо́льшую часть того периода была отстранена. — Прим. «Чемпионата»). Давайте не будем забывать, что мой тест также был заражён и ещё два человека также сдали положительные тесты, но ITIA обжаловала именно моё дело. Почему никто всерьёз не рассматривает проблему коррупции в организациях, которые нами управляют?» — с иронией говорила британка.

Мур не является звездой сопоставимой величины с Синнером и Швёнтек. Британка не может позволить себе дорогих адвокатов, но система действительно обошлась с ней достаточно жёстко. Потерянное время вне игры ей уже не вернуть в любом случае, однако у теннисистки ещё сохраняется какая-то надежда получить компенсацию за «халатность, разрушившую её карьеру». Вскоре все узнают, к чему приведут её поиски справедливости.