Следующий соперник Медведева в Дубае выиграл на глазах у Федерера. Теперь дело за Даниилом

В понедельник, 23 февраля, начался турнир ATP-500 в Дубае. Состоялись некоторые матчи первого круга, но особый ажиотаж вызвало появление на эмиратском «пятисотнике» легендарного теннисиста Роджера Федерера.

Знаменитый швейцарец является рекордсменом по титулам на этом соревновании: он завоевал тут главный трофей аж восемь раз (2003-2005, 2007, 2012, 2014-2015, 2019). А ещё экс первая ракетка мира выиграл больше всего противостояний на турнире (53). Кроме того, в 2019 году 37-летний Федерер одержал победу в финале этого соревнования и стал самым возрастным чемпионом.

Первым делом 20-кратный чемпион ТБШ отправился на матч Стэна Вавринки, своего соотечественника и партнёра, с которым выиграл Кубок Дэвиса и Олимпиаду. На глазах у великого спортсмена Стэн в элегантном стиле, присущем только ему, обыграл в первом круге Дубая Беньямина Хассана из Ливана — 7:5, 6:3.

Роджер Федерер смотрит матч Стэна Вавринки Фото: Кадр из трансляции

На пресс-конференции после встречи Хассан рассказал о забавной встрече с легендарным Федерером: швейцарец подошёл к ливанцу и поздравил его с хорошей игрой в поединке с Вавринкой. «Я больше никогда не буду мыть руки!» — заявил представитель Ливана на пресс-конференции.

Одержав победу над Хассаном в первом круге эмиратского соревнования, 40-летний Вавринка стал самым возрастным теннисистом, выигравшим матч в основной сетке Дубая. На пресс-конференции после выхода во второй круг Стэн посетовал на то, какую планку задают текущие лидеры мирового рейтинга. «Новое поколение всегда будет лучше предыдущего. Если посмотреть на нынешний уровень Янника и Карлоса, он просто невероятно высок. Мне много раз довелось сыграть с Янником. Последние несколько раз было действительно тяжело. Надеюсь, я смогу сразиться с Карлосом хотя бы раз, прежде чем завершу карьеру», — приводит слова Вавринки издание Ubitennis.

А ещё швейцарец порефлексировал насчёт завершения карьеры. «Последние несколько лет я задавался вопросом, когда придёт время уйти, но у меня не было ответа. В конце прошлого сезона я наконец пришёл к нему. Я понял, что чувствую себя спокойно — сыграю ещё один год, чтобы дать последний толчок. Я всё ещё увлечён этим спортом, был бы рад играть вечно, однако никто не может этого сделать. Я хотел также завершить карьеру, которая длится более 20 лет, наилучшим образом. Счастлив, что мой уровень всё ещё неплох и я чувствую себя хорошо физически», — цитирует теннисиста издание Ubitennis.

Кроме того, спортсмен высказался насчёт доминирования «Большой четвёрки» и новой «Большой двойки». «Эти пятеро парней [Джокович, Надаль, Федерер, Синнер, Алькарас], вместе с Энди Марреем, — одни из лучших, которых мы когда-либо видели. Было невероятно играть с ними, соревноваться с «Большой четвёркой» более 15 лет. Это был вызов. Но прежде всего я болельщик тенниса, я люблю этот спорт. Мне всегда нравилось смотреть на них с позиции соперника, а также со стороны фаната. Это была возможность соревноваться с лучшими. Теперь мы наблюдаем за очень высоким уровнем игры Янника Синнера и Карлоса Алькараса. То, что они делают последние несколько лет, выигрывая все «Шлемы» друг у друга, — невероятно зрелищно», — заявил швейцарец.

Под конец пресс-конференции трёхкратный чемпион ТБШ поделился мыслями по поводу приезда Федерера на соревнование в Дубае. «В любом случае это особенное событие для всех. Роджер [Федерер] навсегда останется легендой тенниса, и у нас так много совместных воспоминаний с тех пор, как я начал играть… Так что да, он сказал мне, что приедет. Конечно, это всегда добавляет давления», — отметил спортсмен.

Стэн Вавринка Фото: Hannah Peters/Getty Images

Во втором круге эмиратского соревнования Вавринка сразится с победителем матча Даниил Медведев — Цзюнчэн Шан. Многие эксперты и болельщики уже предвкушают битву предыдущих чемпионов Дубая: россиянин выиграл этот турнир в 2023 году, а швейцарец — в 2016-м.

«Хотели бы увидеть матч Вавринка — Медведев? Если Даниил победит Цзюнчэн Шана, то у нас будет эта битва в Дубае!» — написал в соцсетях известный журналист Хосе Морон.

Для того чтобы Медведеву встретиться с Вавринкой во втором круге Дубая, россиянину необходимо одолеть Цзюнчэн Шана на старте турнира. На предыдущем соревновании в Дохе наш теннисист уже побеждал китайца, причём матч обошёлся без особых трудностей, и Даниил закрыл соперника в двух сетах — 6:4, 6:2.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев позитивно высказался по поводу перспектив Медведева после его победы над Шаном в Дохе. «Хорошо, что у Дани прошёл кризис и он потихоньку обретает себя. Хотя сложно в том плане, что и тренерский штаб поменялся, и психологический фон был не очень, но всё это, мне кажется, позади», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Даниил Медведев Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Заслуженный тренер России Виктор Янчук тоже оптимистично видит ближайшее будущее Даниила. «Конечно, при хорошей форме он просто будет меньше ошибаться. Потому что темп он держит, разводит мячи очень хорошо, мотивация есть. Поэтому он ещё не сказал своего последнего слова. Я думаю, годика ещё два-три-четыре Медведев может играть на очень хорошем уровне», — приводит слова Янчука сайт Vprognoze.

Будем надеяться, что болельщикам тенниса удастся увидеть матч Вавринки и Медведева в Дубае. Да и кто знает, может, Роджер Федерер посетит и их поединок? Предыдущая уверенная победа Даниила над Цзюнчэн Шаном вселяет уверенность в перспективы россиянина, так что старт эмиратского турнира не должен получиться тяжёлым для нашего спортсмена.

Турнир в Дубае пройдёт с 23 по 28 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».