В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и три россиянина.

Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках первого круга сразятся сразу три россиянина – Даниил Медведев (3-й номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (7). Причём последний сразится с Александром Шевченко, выступающим за Казахстан. Медведеву, как и неделей ранее в Дохе, открывать турнир матчем с китайцем Цзюнчэн Шаном. А Рублёв померится силами с французом Валентеном Руае. Также выступит и Александр Бублик (2). За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.