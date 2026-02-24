Скидки
Онлайн-трансляция Дубая-2026: Даниил Медведев, Хачанов, Шевченко, Рублёв, Бублик, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках первого круга сразятся сразу три россиянина – Даниил Медведев (3-й номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (7). Причём последний сразится с Александром Шевченко, выступающим за Казахстан. Медведеву, как и неделей ранее в Дохе, открывать турнир матчем с китайцем Цзюнчэн Шаном. А Рублёв померится силами с французом Валентеном Руае. Также выступит и Александр Бублик (2). За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.

ATP-500. Дубай-2026. Сетка
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 13:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Цзюнчэн Шан
262
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 14:30 МСК
Александр Шевченко
92
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
80
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Валентен Руае
54
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Расписание вторника

Во вторник на «пятисотнике» в Дубае очень насыщенное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.

