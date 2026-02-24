Медведев начинает борьбу в Дубае! Ещё сыграют Хачанов, Рублёв и Бублик. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках первого круга сразятся сразу три россиянина – Даниил Медведев (3-й номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (7). Причём последний сразится с Александром Шевченко, выступающим за Казахстан. Медведеву, как и неделей ранее в Дохе, открывать турнир матчем с китайцем Цзюнчэн Шаном. А Рублёв померится силами с французом Валентеном Руае. Также выступит и Александр Бублик (2). За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.
Расписание вторника
Во вторник на «пятисотнике» в Дубае очень насыщенное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.
