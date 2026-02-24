Медведев отметил в Дубае день рождения жены. Предподнесёт ли Даниил ей подарок на корте?

В понедельник, 23 февраля, жена и муза первой ракетки России Дарья Медведева отметила юбилей — 30-й день рождения. Праздник прошёл в Дубае, где стартовал турнир ATP-500, на котором Даниил посеян под третьим номером. Рассказываем, как семья теннисиста отпраздновала радостное событие.

Дарья и Даниил знают друг друга с детства, а встретились будущие супруги благодаря занятию теннисом. Наивысшим достижением у девушки было 70-е место в юношеском рейтинге ITF, однако в восемнадцать лет она получила ряд травм, из-за которых завершила карьеру профессиональной спортсменки. В интервью журналу Tatler Дарья рассказала забавную историю, как познакомилась с Медведевым. «Я отлично помню, когда впервые услышала фамилию «Медведев». Нам было лет по 12, мы оказались на турнире в Анталье. И вот сидим в кафе прямо над кортами, обедаем — моя мама, тренер, ещё какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракеток, слёзы. Моя мама спрашивает: «Что происходит?». А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?». Мы пошли смотреть. Это был матч на три с половиной часа. Что-то с чем-то. Свечки, розыгрыши по 50 ударов. Даня с самого детства привык бороться до последнего, готов был что угодно делать — криво, косо… Толь­ко бы выиграть. И в этом смысле он совсем не изменился», — поделилась Дарья.

Молодые люди достаточно рано сыграли свадьбу: торжество прошло в 2018-м, когда им обоим было по 22 года. Даниил предложил Дарье стать его женой перед американской серией турниров, а зарегистрировали они отношения в Кутузовском ЗАГСе в Москве сразу после US Open, 12 сентября. Сейчас Медведевы состоят в браке почти восемь лет и за это время у них родились две замечательные дочки — Алиса и Виктория.

Дарья и Даниил Медведевы Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

В октябре 2022 года в семье экс первой ракетки мира появился на свет первый ребёнок — Алиса. Крестным девочки стал один из лучший друзей Даниила Андрей Рублёв, а крёстной — подруга Дарьи Арина Кузьмина. На таинстве также присутствовал ещё один знаменитый российский теннисист – Карен Хачанов. После победы на турнире в Вене-2022 Медведев поблагодарил супругу за рождение дочери и посвятил Дарье титул. «Я посвящаю эту победу своей жене, потому что она сделала мне самый прекрасный подарок – нашу дочь. Эти эмоции не сравнятся ни с одним титулом (начинает на русском). Даша, спасибо тебе большое. Не знаю, что ещё сказать, меня зажало», – сказал теннисист во время церемонии награждения.

Дарьи Медведева с дочкой Алисой Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

Перед началом сезона-2025 стало известно, что Медведев пропустит подготовительные турниры к Australian Open. Болельщики стали гадать, с чем это связано, однако в январе чемпион US Open – 2021 раскрыл, что у него родилась вторая дочка Виктория, из-за чего он и заявился лишь на мельбурнский «Шлем».

Младшей девочке в семье Даниил тоже посвящал титулы. Первый трофей он «отдал» Виктории после победы в финале турнира в Алма-Ате-2025. «Хочу поблагодарить свою семью. Впервые выиграл турнир, на котором присутствуют мои обе дочки и жена. Посвящаю этот титул моей второй дочери Виктории. Первой дочке Алисе титул я уже посвящал, так что этот трофей для Виктории», — сказал спортсмен в чемпионской речи.

Семья Медведевых Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

Ещё один титул наш теннисист посвятил Виктории после победы в финале Брисбена-2026. «Я хочу посвятить это своей семье. Они не смогли присутствовать в Австралии, но, ребята, это достаточно далеко – около 23 часов от места, где я живу, и с двумя маленькими детьми это было бы непросто. Я решил сыграть на этом турнире, и мы думали, что приедем сюда вместе, но остались верны своему решению. У дочери был день рождения, пока я нахожусь тут, поэтому я посвящаю [победу] её первому дню рождения. Правда, этот трофей для неё чуть тяжеловат», — заявил россиянин во время церемонии награждения.

После Australian Open – 2026 Даниил отпраздновал своё 30-летие, а теперь юбилей отметила и его жена Дарья. День рождения музы первой ракетки России пришёлся на турнир в Дубае, где Медведев посеян под третьим номером. На эмиратском «пятисотнике» первая ракетка России уже становился чемпионом в 2023 году — теннисист тогда обыграл в финале своего кума Андрея Рублёва.

В соцсетях Дарья выложила некоторые фотографии и видео с торжества. Друзья преподнесли юбилярше огромный торт с ягодами, цветами и свечами, которые Медведева старательно задувала.

На одном из кадров вместе с Медведевой появился и её муж Даниил, который тоже восторженно рассматривает украшения на огромном десерте. Юбилярша для такого торжественного события выбрала шикарное золотое платье в пол, а чемпион US Open — 2021 был одет в белоснежный наряд. На снимке видно, как супружеская пара рада и счастлива в этот момент.

Тот самый десерт Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

День рождения Дарьи прошёл накануне первого матча Медведева на соревновании в Дубае. В первом круге эмиратского «пятисотника» Даниилу достался в качестве соперника китаец Цзюнчэн Шан, которого россиянин не так давно поверг в Дохе. Тот матч завершился победой россиянина в двух сетах всего за 1 час 16 минут — 6:4, 6:2.

Любопытно, что следующий соперник нашего теннисиста уже известен. Если Медведев выиграет стартовый матч в Дубае, то во втором круге его ждёт встреча с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой. Примечательно, что оба спортсмена ранее побеждали в финале эмиратского «пятисотника», так что у болельщиков есть шанс увидеть битву бывших чемпионов турнира.

Матч Даниила Медведева и Цзюнчэн Шана в первом круге на турнире ATP-500 поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся в примерно 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию поединка.

