К организации соревнований в Акапулько и Мериде на этой неделе много вопросов.

Теннисистам запретили есть мясо на турнире в Мексике. А рядом с ними картели громят страну

На этой неделе Мексика принимает мужской «пятисотник» в Акапулько и женский турнир аналогичной категории в Мериде.

К организации этих соревнований много вопросов, особенно по части питания теннисистов и их безопасности.

Призовой фонд турнира категории ATP-500 в Акапулько в 2026 году сократился на 4,5% по сравнению с прошлым сезоном и составил $ 2,469 млн вместо $ 2,585 млн годом ранее (чемпион получит $ 461 835, было – $ 483 515). Сообщается, что снижение выплат связано с пересмотром финансовой структуры турнира и экономическими условиями.

Одновременно организаторы приняли дополнительные антидопинговые меры, отказавшись от подачи мяса в ресторане для игроков. Как следует из официального уведомления турнира, новые правила питания приняты для минимизации риска случайного попадания запрещённых веществ в организм игроков.

Алехандро Давидович-Фокина Фото: Hector Vivas/Getty Images

Вместо мясных блюд теннисистам предлагаются альтернативные источники белка, включая рыбу и морепродукты, яйца, молочные продукты и бобовые. Эти меры направлены на обеспечение безопасного и качественного питания без риска сдать положительный допинг-тест.

Причиной ужесточения правил стали предыдущие подобные случаи на турнирах в Южной Америке. В ряде эпизодов следы запрещённых веществ связывали с употреблением местного мяса, которое могло быть загрязнено в результате использования ветеринарных препаратов.

Британская теннисистка Тара Мур в Боготе подобным образом употребила стероиды болденон и нандролон, что стоило ей дисквалификации на четыре года, которую она сейчас пытается оспорить. Хотя бразилец Николас Занеллато и колумбиец Роберт Фара за аналогичное нарушение избежали наказания. Возможно, потому что они представляют Южную Америку, но Мур от этого не легче, как и от случаев с щадящим наказанием Янника Синнера и Иги Швёнтек.

Организаторы подчёркивают, что новые меры носят превентивный характер и направлены на защиту игроков и сохранение честности соревнований. Теннисисты, которые привыкли к сочным мясным стейкам после изнурительного матча, будут вынуждены существенно ограничить свой рацион. Вместо этого им предлагают рыбу и другие «пресные» продукты. Выглядит странно, но такова нынешняя реальность проведения турниров в Южной Америке.

«Я подобного ещё не видел», — написал в соцсетях испанский теннисный журналист Хосе Морон.

Странности с питанием не единственная проблема с организацией турниров в Мексике. Куда серьёзнее могут оказаться вопросы личной безопасности теннисистов. Страна на этой неделе оказалась охвачена боестолкновениями с наркокартелями. 22 февраля 2026 года в штате Халиско прошла спецоперация правоохранительных органов США и Мексики. Целью был лидер одного из крупнейших наркокартелей в мире «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес (более известный по прозвищу Эль Менчо). В ходе операции Эль Менчо был ранен и позже скончался от полученных ран во время транспортировки в госпиталь.

Ликвидация столь значимой в преступном мире фигуры стала катализатором для масштабного дестабилизационного процесса по всей Мексике. Силы «Нового поколения Халиско» были приведены в боевую готовность и выведены на улицы. Картель начал мобилизацию своих подразделений в разных регионах страны. Улицы многих городов охвачены боями между правоохранителями и бандитами. Аэропорты, административные здания и различные учреждения оказались захвачены бандитами. Бои развернулись с применением стрелкового и тяжёлого вооружения, при этом с обеих сторон задействована армейская техника.

Конкретно Акапулько и Мериды беспорядки мало коснулись, однако ситуация с безопасностью теннисистов определённо перестала выглядеть нормальной. В Мексику приехало много известных игроков.

У мужчин это Александр Зверев, Алекс де Минор, Кэмерон Норри, Каспер Рууд, Григор Димитров, Фрэнсис Тиафо, Гаэль Монфис, Алехандро Давидович-Фокина, Флавио Коболли и другие. Среди представительниц WTA-тура лидерами посева являются Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Энн Ли и Мари Боузкова.

Алекс де Минор в этом году быстро прекратил борьбу за титул в Акапулько Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Двукратный чемпион Акапулько де Минор в первом круге неожиданно проиграл 103-й ракетке мира из США Патрику Кипсону. Это удивительно, ведь Алекс считается одним из самых стабильных игроков тура. Возможно, на фоне непростой обстановки австралиец не сумел должным образом настроиться на стартовый поединок.

Так что ранний вылет других фаворитов или их снятие с матчей тоже не исключается. Подобное наблюдалось даже в прошлом году, когда обстановка в стране была куда спокойнее.

Американский теннисный комментатор Бретт Хабер призвал организаторов обоих туров эвакуировать игроков из страны.

«Только что вылетел из Мексики. В аэропорту была невероятная активность полиции. Вежливое предложение ATP и WTA, а также Ларри Эллисону: отправьте один самолет в Акапулько, другой – в Мериду и вывезите всех оттуда, а затем разместите их на неделю в Индиан-Уэллсе для тренировок и обеспечения безопасности. Это не учебная тревога», — написал Хабер в соцсетях.

Эллисон — миллиардер и владелец теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, который в следующем месяце примет мужской «Мастерс» и женский «тысячник». Пока он не откликнулся на этот призыв Хабера, а организаторы турниров в Акапулько и Мериде выпустили уведомления, что не собираются ничего отменять – соревнования пройдут в штатном режиме. Постепенно ситуация в Мексике стабилизируется, однако в полной мере беспорядки ещё не закончились. Лишь время покажет, смогут ли теннисисты спокойно сыграть в стране, а затем уехать на крупные соревнования в США.