Медведев второй раз подряд победил китайца — теперь в Дубае. И вышел на чемпиона ТБШ

С 23 по 28 февраля в Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории ATP-500. Он появился в календаре ещё в 1993 году, а статус, эквивалентный нынешнему, приобрёл в 2001-м. Российские теннисисты долгое время не могли завоевать титул, хотя не раз выходили в финал. В 2001-м в шаге от трофея остановился Марат Сафин, в 2007-м — Михаил Южный, в 2010-м — он же. Самым титулованным чемпионом является Роджер Федерер, восьмикратный чемпион Дубая. А в 20-х годах настало время россиян: три титула подряд! С 2021 по 2023 год трофей брали Аслан Карацев, Андрей Рублёв и Даниил Медведев, причём в последнем случае Медведев победил Рублёва.

Действующим чемпионом является Стефанос Циципас, но в этот раз он даже не попал в посев. В настоящее время грек идёт лишь 30-м в рейтинге ATP. Медведев, Рублёв и Хачанов получили третий, пятый и седьмой номера соответственно. Всех россиян поставили в расписании на один день, и первым на корте появился Даниил. В соперниках у него оказался китаец Цзюнчэн Шан, 262-я ракетка мира. Он попал на турнир по защищённому рейтингу. Забавно, что Медведев второй турнир подряд проводил первый матч с этим же игроком. В первом круге Дохи россиянин обыграл китайца со счётом 6:4, 6:2.

Шан — левша. Если вести речь о нынешних топовых теннисистах, находящихся в топ-10 и поблизости от него, то леворукими являются Бен Шелтон и Джек Дрейпер. Медведев перед турниром порассуждал на тему, есть ли у левшей преимущество перед правшами. Стоит отметить, что и на Australian Open, и в Роттердаме Даниил проигрывал левшам — Лёнеру Тьену и Уго Умберу соответственно.

«Я всегда задаюсь вопросом, поскольку я не левша, как они себя чувствуют. С одной стороны, я бы сказал, что, если спросить всех правшей, они ответят: должно быть, очень хорошо быть левшой. Почему? Потому что в большинстве случаев вы будете играть с правшами, поэтому в большинстве случаев вы будете к этому привычны. А мы как правши не будем к этому привычны, поскольку играем с ними гораздо реже, чем они с нами.

Цзюнчэн Шан Фото: Hu Chengwei/Getty Images

Но в то же время, если посмотреть на всю историю тенниса, левшей не так уж и много. Да, конечно, есть несколько действительно великолепных игроков, однако я всегда задаюсь вопросом, что они чувствуют. Например, когда Джерри [Шан] выходит играть со мной… Чувствуют ли они, что у них есть преимущество, потому что они уверены в том, как играют против правшей?

Думаю, что для них это тоже очень сложно, и я действительно считаю, что это немного невыгодно, потому что они играют против правшей чаще, чем мы играем против них, поэтому каждый матч сложный, сложный, сложный. А мы играем против правшей, правшей, а потом – против сложного левши. Так что это немного длинная история… Цель состоит в том, чтобы попробовать использовать слайсы почаще, чтобы выбить их на бэкхенде, а они попытаются сделать то же самое. В любом теннисном матче они пытаются сделать больше брейков, чем ты, и тот, кто сделает больше брейков, вероятно, выиграет матч», — сказал Даниил в интервью Tennis TV.

Медведев так здорово начал подавать, что первый гейм взял меньше чем за минуту. На приёме россиянин тоже был очень хорош, стабильно держась на задней линии, и сразу добыл брейк. На втором брейк-пойнте он взял розыгрыш из 34 ударов! В третьем гейме в игре на задней линии прибавил и Шан: он даже выходил на брейк-пойнты, но Даниил благодаря подаче (четыре эйса за гейм, в том числе три подряд) всё отыграл и подтвердил брейк — 3:0.

В четвёртом гейме китаец, ведя 40:15 на подаче, сам помог Медведеву своими ошибками, и тот добился второго брейка подряд. После этого Даниил отыграл ещё один брейк-пойнт, и запахло «баранкой». Её не случилось, но и не страшно. После 5:0 теннисисты взяли по гейму на подаче, и партия осталась за россиянином — 6:1 всего за 28 минут.

В начале второго сета сложно было отдать кому-то преимущество: Шан освоился с условиями и уже не был столь беспомощен. В четвёртом гейме Медведев и вовсе спасся с 0:30 и не позволил оппоненту уйти в отрыв — 2:2. А в седьмом гейме китайский теннисист не выдержал напряжения. Как и в предыдущей партии, у Шана было 40:15 на подаче, но Даниил не переставал цепляться на приёме и был за это вознаграждён — 4:3 с брейком. Проиграв гейм, Цзюнчэн даже бросил ракетку. Возможно, на него повлияло какое-то повреждение правой ноги — он несколько раз хватался за лодыжку.

Цзюнчэн Шан Фото: Кадр из трансляции

После этого всё закончилось быстро — Шан уже не мог бороться в полную силу. Медведев подтвердил брейк, а потом под ноль взял гейм на приёме — 6:1, 6:3 за 1 час 7 минут.

Во втором круге Дубая Медведев сразится со знаменитым Стэном Вавринкой, трёхкратным чемпионом ТБШ. В первый игровой день швейцарец победил Беньямина Хассана (7:5, 6:3). Чуть более чем через месяц Вавринке исполнится 41 год. В личных встречах у них 3-2 в пользу Даниила. Ранее Стэн, занимающий 99-е место в рейтинге ATP и выступающий в Дубае по уайлд-кард, объявил, что сезон-2026 станет последним в его славной карьере.

Также сегодня свои матчи проведут Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

«Пятисотник» в Дубае завершится 28 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».