«Жалею, что не сыграл с ним раньше». Медведев сразится с 40-летним швейцарцем в Дубае

В Дубае стартовал мужской турнир ATP-500. В среду, 25 февраля, матч второго круга проведёт россиянин Даниил Медведев. Он сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой, для которого сезон-2026 — последний на уровне ATP-тура. Рассказываем, в какой форме подошли к поединку оба теннисиста.

Медведев приехал в Дубай после неудачно сложившихся турниров в Дохе и Роттердаме. В Роттердаме россиянин на старте потерпел поражение от француза Уго Умбера — 6:7, 6:3, 3:6, а в столице Катара уступил во втором круге греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6.

Тем не менее начало сезона выдалось для Даниила весьма успешным — на первом же турнире в году он завоевал титул (ATP-250 в Брисбене), а на Открытом чемпионате Австралии добрался до четвёртого круга после череды проигрышей на ранних стадиях ТБШ.

В первом круге Дубая россиянин всего за один час одолел китайца Цзюнчэн Шана. Любопытно, что с Шаном Медведев встречался неделю назад на старте турнира в Дохе, и в этот раз тоже уверенно победил со счётом 6:1, 6:3.

«Немножко другой корт, немножко другие условия. Поэтому всё было немного по-другому. Первый сет был хороший, но при этом я отыграл брейк-пойнт. Это теннис, бывает, я смог подать. Второй сет был намного тяжелее, и да, последние два гейма, может быть, три, у него была немного травма, однако до этого, мне кажется, была, скажем так, честная борьба, и я рад, что смог победить тяжёлого соперника», — отметил россиянин в после матча в интервью на канале «Больше!»

Если Даниил продолжит выигрывать, то уже в четвертьфинале мы можем увидеть российское дерби с Кареном Хачановым, в 1/2 финала матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а за трофей россиянин может побороться с кем-то из четвёрки Александр Бублик/Джек Дрейпер/Андрей Рублёв/Якуб Меншик.

Даниил однажды уже становился чемпионом «пятисотника» в Дубае в 2023 году. Тогда на соревнованиях состоялся российский финал. За трофей Медведев боролся с Андреем Рублёвым и обыграл его в двух сетах — 6:2, 6:2. В 2024-м и 2025-м дойти до этой стадии не удавалось. Два года назад россиянин потерпел поражение в 1/2 финала, а в прошлом сезоне уступил в четвертьфинальном матче.

На текущем турнире поединок второго круга россиянин проведёт со швейцарцем Стэном Вавринкой. 40-летний Вавринка — один из самых возрастных игроков тура. В конце сезона-2025 он заявил, что новый год станет для него последним на уровне ATP. В силу возраста и травм он вынужден завершить карьеру.

«Риск травм с каждым годом только растёт, особенно после 35 лет. За последние несколько лет у меня было достаточно травм. Я чувствую себя хорошо, и одной из целей было завершить карьеру, продолжая играть, а не уйти после 20 лет из-за травмы. Это одна из причин, почему я решил, что этот год будет последним. Я хочу закончить на хорошей ноте. Надеюсь, так и будет», — сказал Стэн на пресс-конференции United Cup в начале 2026-го.

В прошлом сезоне швейцарец с перерывами на восстановление сыграл всего на 13 турнирах и завершил год на 157-й строчке рейтинга с 13 поражениями и четырьмя победами.

Текущий год Вавринка начал с выступления на United Cup, а затем сыграл на Australian Open, в Монпелье и Роттердаме. На Открытом чемпионате Австралии Стэн уступил в третьем круге, а перед этим во втором провёл феноменальный пятисетовый матч с молодым квалифаером Артюром Жа из Франции, которого одолел со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6. Что касается Монпелье и Роттердама, швейцарец потерпел поражения во втором круге.

На старте турнира в Дубае Стэн победил Беньямина Хассана — 259-ю ракетку мира из Ливана — 7:5, 6:3. Теперь 40-летнему теннисисту предстоит сразиться с Даниилом Медведевым, с которым у него сложилась вполне продолжительная история противостояний.

История встреч Даниила Медведева и Стэна Вавринки

Турнир Результат 1 Уимблдон-2017, первый круг 6:3, 3:6, 6:4, 6:1 в пользу Медведева 2 US Open – 2019, 1/4 финала 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Медведева 3 Australian Open – 2020, четвёртый круг 6:2, 2:6, 4:6, 7:6, 6:2 в пользу Вавринки 4 Метц-2022, второй круг 6:4, 6:7, 6:3 в пользу Вавринки 5 Роттердам-2025, первый круг 6:7, 6:4, 6:1 в пользу Медведева 6 Дубай-2026, второй круг ?

Медведев и Вавринка за свою карьеру провели пять очных встреч. В трёх из них сильнее оказался россиянин. Последний их матч прошёл в прошлом сезоне на турнире ATP-500 в Роттердаме. И он был весьма эмоциональным. Даниил накричал на судью на вышке. Это произошло в первом сете при смене сторон при счёте 5:6 (это был гейм на подаче россиянина, который он выиграл под ноль). Медведева разозлило то, что судья сделал ему замечание за задержку времени перед подачей.

«Почему ты покушаешься на моё время? Она не дала мне мяч, болгёрл. У тебя нет глаз? У тебя проблемы? Абсолютная чушь! Невероятно», — сказал россиянин.

Несмотря на всплеск эмоций, Даниил тогда победил со счётом 6:7, 6:4, 6:1. После встречи он с уважением высказался о своём сопернике, которому на тот момент было уже 39 лет. Медведев также отметил, что хотел бы сыграть с Вавринкой, когда швейцарец был на высоком уровне: «Он играл хорошо, но это Стэн – он всегда хорошо играет. Конечно, он не на том уровне, на котором был, когда выигрывал «Большие шлемы». Я не играл с ним тогда, когда он был в своей лучшей форме – и мне даже жаль. Конечно, в каких-то матчах он бы меня снёс, но в других я бы поборолся, я же тоже хороший игрок. Стэн – отличный парень. Нам часто задают вопросы в духе, кто самый добрый в туре. И я всегда забываю его назвать – хотя он один из самых скромных и приятных ребят в туре».

Перед поединком в Дубае Медведев тоже высказался о Вавринке: «Со Стэном всегда тяжело играть. Это его последний год в туре. Я рад, что смогу с ним сыграть ещё раз. Для него, как и для меня, это просто матч, в котором нужно победить. Круто играть против такой легенды, как он. В этом году он выступает как будто бы лучше, чем в предыдущем или два года назад. Это его последний, скажем так, рывок, поэтому я понимаю, что он отдаст все силы и будет бороться до конца. Будет интересно», — сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».

А Стэн, в свою очередь, говорил, что игра Медведева во многом ему импонирует: «Даниил делает выдающиеся вещи. Он всегда находит решения, он боец. Его игра мне вообще нравится. Как зритель я люблю таких игроков. Он умеет всё. Медведев — один из лучших игроков и самый приятный человек за пределами корта, так что всегда здорово играть друг с другом».

Удастся ли россиянину пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в среду, 25 февраля.

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».