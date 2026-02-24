Рублёв победил в Дубае, упустив 13 брейк-пойнтов! А Хачанов и Медведев — в шаге от дерби

Сразу трое российских теннисистов во вторник, 24 февраля, на турнире категории ATP-500 в Дубае провели матчи первого круга. Даниил Медведев сыграл ещё в обед, а Карен Хачанов и Андрей Рублёв завершили свои поединки вечером. На корт в этот день также вышел Александр Бублик.

Сначала про Хачанова (№16). Ему в соперники на старте «пятисотника» в ОАЭ достался лаки-лузер Александр Шевченко (№92). Казалось, что всё должно быть легко: парней в рейтинге разделяло более 70 позиций, а в последней встрече победа осталась за Кареном (Рим-2024).

Но был один нюанс: как-то у Хачанова никогда не складывалось хорошей игры в Дубае. С 2020 года Карен не может выиграть на этом турнире больше одного матча! Рисковал россиянин и в этом поединке.

Первый сет, казалось, был равным, однако Хачанов действовал слишком пассивно, а в решающие моменты сам дарил подарки. Например, на тай-брейке при счёте 5:5 допустил двойную ошибку и позволил Шевченко забрать партию – 7:6 (7:5). Оживился Карен только к шестому гейму второго сета, когда наконец смог сделать брейк и перехватить лидерство в розыгрышах: теперь темп и скорость диктовал он, а не его соперник.

Хачанов довёл дело до решающего сета, где при 1:1 по геймам он не реализовал четыре брейк-пойнта, сам занервничал, но собрался и всё же закрыл партию со счётом 6:3. На корте Карен и Александр провели 2 часа 13 минут. Дальше россиянин сразится с Дженсоном Бруксби.

Параллельно на центральном корте сыграл Александр Бублик (№10). Он впервые в карьере получил второй номер посева на турнире категории свыше ATP-250 и так же, как Хачанов, на старте встретился с лаки-лузером – Ян-Леннардом Штруффом (№80). Пять раз между собой играли парни, и немец в их противостоянии даже вёл (3-2).

Однако представитель Казахстана в этом матче был непреклонен. Бублику потребовался всего 1 час 5 минут, чтобы оставить Штруффа позади. Александр одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

Из любопытной статистики: оба парня заработали по три брейк-пойнта. Только вот Бублик реализовал 100% из них, а Штруфф – 0%. Хотя Ян-Леннард максимально старался играть активно и идти вперёд. Но вперёд прошёл Александр, он дальше встретится с Таллоном Грикспором.

Закрыл этот игровой день Андрей Рублёв (№18). В Дубай россиянин приехал без Марата Сафина, но перед началом соревнований у Андрея спросили о влиянии тренера на изменения в игре. «Мы не особо много об этом говорим, но, очевидно, что Марат в это верит. Он тот, кто говорит: «Давай сделаем это, и увидишь, как пойдёт хорошо». Ты автоматически доверяешь. Он всегда прав», — приводит слова Рублёва Tennis TV.

Россиянину на старте турнира попался непростой соперник – Валентен Руае (№54). 24-летний француз набирает форму и прямо сейчас занимает наивысшую для себя строчку в рейтинге ATP. Хотя до этого результаты у Валентена были ужасающими: с октября восемь поражений кряду!

На прошлой неделе в Дохе Руае во втором круге встретился с Карлосом Алькарасом, уступил и после у сетки сказал испанцу: «Однажды я догоню вас с Янником [Синнером]». А этот парень не промах.

И Рублёву он, в общем-то, доставил немало проблем. К тому же однажды Руае уже переиграл россиянина. Случилось это на турнире в Ханчжоу в сентябре прошлого года (6:4, 7:6).

Валентен Руае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В матч в Дубае Валентен включился моментально, в первом же гейме спас два брейк-пойнта и цеплялся за каждый мяч. Помучил Руае соперника и в гейме №4, когда четырежды заставлял Рублёва на его подаче играть при счёте «ровно», но пока ни один, ни второй не могли заработанные шансы реализовать.

Рублёву помогло то, что сам он был очень активен, стремился действовать разнообразно, даже укороченные подключил. И ко всему прочему Руае играл нестабильно и от крайне вариативного тенниса мог переходить в глухую, тёмную оборону. Так и произошло в седьмом гейме, в котором россиянин сделал брейк, а потом закрыл первый сет (6:3).

Вторая партия прошла примерно по похожему сценарию, однако отличалась она от первой тем, что больше возможностей упустил Рублёв. Мог он повести аж со счётом 4:0, если бы реализовал хоть один из восьми брейк-пойнтов, которые в сумме заработал в двух первых геймах на приёме. Но Руае к середине сета вновь сдал позиции и пропустил оппонента вперёд.

Как итог: Рублёв ровно за полтора часа одержал победу над Руае и впервые с 2024 года выиграл матч в Дубае. Следующий соперник Андрея – Уго Умбер.

Мужской турнир категории ATP-500 в ОАЭ продлится до субботы, 28 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».