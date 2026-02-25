Скидки
Онлайн-трансляция Дубая-2026: Даниил Медведев, Вавринка, Хачанов, Рублёв, Бублик, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Дубая-2026
В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках второго круга сразятся сразу три россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (7). Причём Даниил померится силами с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой, завершающим в этом сезоне спортивную карьеру, Карен – с американцем Дженсоном Бруксби. А Рублёву будет противостоять непростой француз Уго Умбер. Также выступит и Александр Бублик (2). За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.

ATP-500. Дубай-2026. Сетка
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:00 МСК
Дженсон Бруксби
49
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Расписание среды
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события на теннисных турнирах во вторник, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.

Рублёв — во 2-м круге Дубая! А Медведев вышел на трёхкратного чемпиона ТБШ. Как это было
Рублёв — во 2-м круге Дубая! А Медведев вышел на трёхкратного чемпиона ТБШ. Как это было
01:01 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду на «пятисотнике» в Дубае очень насыщенное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.

