В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и три россиянина.

Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках второго круга сразятся сразу три россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (7). Причём Даниил померится силами с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой, завершающим в этом сезоне спортивную карьеру, Карен – с американцем Дженсоном Бруксби. А Рублёву будет противостоять непростой француз Уго Умбер. Также выступит и Александр Бублик (2). За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.