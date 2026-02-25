Захарова и Селехметьева вышли во 2-й круг Остина. Блинкова потерпела 4-е поражение подряд

В женском теннисном туре завершилась череда ближневосточных «тысячников», и перед началом американских турниров того же ранга стартовали менее крупные соревнования. На этой неделе в основную сетку Остина попали три россиянки — Оксана Селехметьева, Анна Блинкова и Анастасия Захарова. Но обо всём по порядку.

Турнир WTA-250 в Остине появился не так давно – в 2023 году. За это время в столице штата Техас россиянкам пока не удалось завоевать титул в одиночном разряде, однако в дебютном розыгрыше соревнования до решающего матча добралась Варвара Грачёва, которая тогда ещё представляла нашу страну.

Зато в прошлом году Анне Блинковой, выступившей в дуэте с Юань Юэ, удалось порадовать болельщиков трофеем в парном разряде. Россиянка и китаянка тогда стали чемпионками турнира, обыграв в финале Маккартни Кесслер и Чжан Шуай — 3:6, 6:1, [10:4].

Анна Блинкова Фото: Getty Images

В 2026 году из наших спортсменок, играющих в одиночке, первой во второй круг вышла Оксана Селехметьева. Россиянка 2 часа 4 минуты сражалась с 95-й ракеткой мира Алисией Паркс и одержала трудовую победу над соперницей — 6:4, 3:6, 6:3. Таким образом, Селехметьева выиграла первый матч после Australian Open и теперь встретится во втором раунде Остина с Камиллой Рахимовой, которая не так давно стала представлять Узбекистан.

После победы над Паркс Селехметьева дала забавное интервью на корте, в котором попросила публику на центральном корте помочь ей найти ковбойскую обувь. «Честно говоря, я ищу, где купить эти ботинки. Так что, люди, пожалуйста, подскажите мне, где их найти. Я уже получила ковбойскую шляпу на вечеринке игроков, но мне нужна и обувь», — сказала теннисистка. Оксана также добавила, что в прошлом году ей понравилось есть местное барбекю, так что на этой неделе она планирует вновь побаловать себя этим блюдом.

Во второй круг также стремилась пробиться Анна Блинкова. Россиянка не совсем удачно начала сезон, и в этом году у неё накопилось уже три поражения при нуле побед. На Australian Open — 2026 наша теннисистка приехала в статусе 61-й ракетки мира, теперь же она опустилась в рейтинге на 23 строчки и сейчас находится на 84-м месте.

На старте Остина Блинковой предстояло сражение с 18-летней Ивой Йович, которая занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA и считается одной из самых перспективных теннисисток мира. Спортсменки до начала поединка на турнире в столице штата Техас ни разу не играли друг с другом, что придавало интригу их сражению.

С первых же минут матча Блинкова стала действовать активно, заставляя Йович ошибаться. Однако реализовать свои брейк-пойнты Анна не смогла ни в первом, ни в третьем гейме. Зато Ива сумела воспользоваться ошибками соперницы и при счёте 2:1 в свою пользу взяла подачу россиянки — 3:1. Этого небольшого преимущества американке хватило, чтобы довести партию до победы — 6:3.

За первый сет Йович наколотила три эйса и допустила одну двойную ошибку, а вот статистика Блинковой по этим параметрам куда хуже — 0/3. По проценту попадания первой подачи Ива обошла Анну всего на самую малость — 63% против 60%.

Во второй партии теннисистки старались держать свои подачи. И всё же под конец сета, в девятом гейме, игра Блинковой полностью развалилась, и наша спортсменка подарила сопернице тройной брейк-пойнт. С одного из них Анна ушла, но на большее её не хватило. Йович повела со счётом 5:4 и отправилась подавать на матч. У россиянки была возможность отыграться, однако реализовать свой шанс она не смогла. В итоге Ива со второго матчбола поставила точку в этом поединке — 6:3, 6:4. Для нашей теннисистки это поражение стало уже четвёртым подряд в текущем сезоне.

Под конец матча Блинкова немного улучшила процент попадания первой подачи в то время, как Йович чуть сдала по этому показателю — 62% против 56%. А вот количеству эйсов Ива уверенно обошла Анну — 6 у американки и 1 у россиянки.

За путёвку во второй круг Остина боролась ещё одна россиянка — Анастасия Захарова. Наша теннисистка на этой неделе вернулась в топ-100 и стала 88-й ракеткой мира, при этом её лучшее достижение — 79-е место в рейтинге WTA. На турнире в столице штата Техас в качестве соперницы по первому кругу Захаровой досталась американка Мэри Стояна, находящаяся на 176-й строчке в женской классификации. До начала их противостояния в Остине спортсменки ни разу не играли друг с другом.

Неудачно начался матч для Захаровой — она сразу же отдала сопернице подачу. В итоге Стояна повела со счётом 3:0. Несмотря на то, что позже Анастасия уверенно играла на своих геймах, вернуть потерянное она не смогла. Россиянка заработала двойной брейк-пойнт, когда американка подавала на сет, однако шансы свои растеряла, и первая партия осталась за Мэри — 6:3.

Процент попадания первой подачи был высоким у обеих спортсменок в первом сете, но лучше оказалась Стояна — 79% против 71%. За этот отрезок матча Мэри также сделала 1 эйс, а Захарова — 0.

Старт второго сета стал полной противоположностью первого — теперь уже Анастасия повела с брейком — 3:0. А в шестом гейме Захарова взяла ещё одну подачу соперницы — 5:1. Но, подавая на партию, россиянка не справилась с нервами, засуетилась, и у неё посыпались ошибки, из-за которых американка отыграла один брейк — 5:2. Впрочем, наша теннисистка тут же вцепилась в подачу Стояны и с третьего сетбола добилась успеха — 6:2.

Во второй партии у Анастасии значительно улучшился процент попадания первой подачи в то время, как у Мэри этот показатель просел — 84% против 54%. Количество двойных ошибок и эйсов у Стояны — 1/1, а у Захаровой — 0/0.

Решающий сет россиянка начала неудачно, сразу же отдав сопернице подачу — 0:1. Шанс отыграться Захаровой предоставился в шестом гейме, который она в итоге взяла под ноль — 3:3. В концовке партии теннисистки обменялись брейками, а затем Анастасия с третьего матчбола поставила победную точку в поединке на подаче соперницы – 6:4.

За весь матч процент попадания первой подачи у россиянки составил 76%, а у американки — 69%. Захарова не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а статистика Стояны по этим параметрам — 3/2.

Таким образом, наша теннисистка вышла во второй круг Остина, где поборется с ещё одной американкой — Эшлин Крюгер — за путёвку в четвертьфинал турнира.

Турнир в Остине проходит с 23 февраля по 1 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».