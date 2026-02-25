Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Турнир WTA-250 в Остине-2026: как сыграли Блинкова, Захарова, Селехметьева, кто соперницы, результаты, расписание, где смотреть

Захарова и Селехметьева вышли во 2-й круг Остина. Блинкова потерпела 4-е поражение подряд
Маргарита Сальникова
Оксана Селехметьева
Комментарии
Оксана рассмешила всех в послематчевом интервью, рассказав о желании купить ковбойские ботинки.

В женском теннисном туре завершилась череда ближневосточных «тысячников», и перед началом американских турниров того же ранга стартовали менее крупные соревнования. На этой неделе в основную сетку Остина попали три россиянки — Оксана Селехметьева, Анна Блинкова и Анастасия Захарова. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Рублёв победил в Дубае, упустив 13 брейк-пойнтов! А Хачанов и Медведев — в шаге от дерби
Рублёв победил в Дубае, упустив 13 брейк-пойнтов! А Хачанов и Медведев — в шаге от дерби

Турнир WTA-250 в Остине появился не так давно – в 2023 году. За это время в столице штата Техас россиянкам пока не удалось завоевать титул в одиночном разряде, однако в дебютном розыгрыше соревнования до решающего матча добралась Варвара Грачёва, которая тогда ещё представляла нашу страну.

Зато в прошлом году Анне Блинковой, выступившей в дуэте с Юань Юэ, удалось порадовать болельщиков трофеем в парном разряде. Россиянка и китаянка тогда стали чемпионками турнира, обыграв в финале Маккартни Кесслер и Чжан Шуай — 3:6, 6:1, [10:4].

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Getty Images

В 2026 году из наших спортсменок, играющих в одиночке, первой во второй круг вышла Оксана Селехметьева. Россиянка 2 часа 4 минуты сражалась с 95-й ракеткой мира Алисией Паркс и одержала трудовую победу над соперницей — 6:4, 3:6, 6:3. Таким образом, Селехметьева выиграла первый матч после Australian Open и теперь встретится во втором раунде Остина с Камиллой Рахимовой, которая не так давно стала представлять Узбекистан.

После победы над Паркс Селехметьева дала забавное интервью на корте, в котором попросила публику на центральном корте помочь ей найти ковбойскую обувь. «Честно говоря, я ищу, где купить эти ботинки. Так что, люди, пожалуйста, подскажите мне, где их найти. Я уже получила ковбойскую шляпу на вечеринке игроков, но мне нужна и обувь», — сказала теннисистка. Оксана также добавила, что в прошлом году ей понравилось есть местное барбекю, так что на этой неделе она планирует вновь побаловать себя этим блюдом.

Остин. 1-й круг
23 февраля 2026, понедельник. 20:10 МСК
Алисия Паркс
95
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Оксана Селехметьева
76
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Во второй круг также стремилась пробиться Анна Блинкова. Россиянка не совсем удачно начала сезон, и в этом году у неё накопилось уже три поражения при нуле побед. На Australian Open — 2026 наша теннисистка приехала в статусе 61-й ракетки мира, теперь же она опустилась в рейтинге на 23 строчки и сейчас находится на 84-м месте.

На старте Остина Блинковой предстояло сражение с 18-летней Ивой Йович, которая занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA и считается одной из самых перспективных теннисисток мира. Спортсменки до начала поединка на турнире в столице штата Техас ни разу не играли друг с другом, что придавало интригу их сражению.

С первых же минут матча Блинкова стала действовать активно, заставляя Йович ошибаться. Однако реализовать свои брейк-пойнты Анна не смогла ни в первом, ни в третьем гейме. Зато Ива сумела воспользоваться ошибками соперницы и при счёте 2:1 в свою пользу взяла подачу россиянки — 3:1. Этого небольшого преимущества американке хватило, чтобы довести партию до победы — 6:3.

За первый сет Йович наколотила три эйса и допустила одну двойную ошибку, а вот статистика Блинковой по этим параметрам куда хуже — 0/3. По проценту попадания первой подачи Ива обошла Анну всего на самую малость — 63% против 60%.

Материалы по теме
18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович
18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович

Во второй партии теннисистки старались держать свои подачи. И всё же под конец сета, в девятом гейме, игра Блинковой полностью развалилась, и наша спортсменка подарила сопернице тройной брейк-пойнт. С одного из них Анна ушла, но на большее её не хватило. Йович повела со счётом 5:4 и отправилась подавать на матч. У россиянки была возможность отыграться, однако реализовать свой шанс она не смогла. В итоге Ива со второго матчбола поставила точку в этом поединке — 6:3, 6:4. Для нашей теннисистки это поражение стало уже четвёртым подряд в текущем сезоне.

Под конец матча Блинкова немного улучшила процент попадания первой подачи в то время, как Йович чуть сдала по этому показателю — 62% против 56%. А вот количеству эйсов Ива уверенно обошла Анну — 6 у американки и 1 у россиянки.

Остин. 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 20:10 МСК
Анна Блинкова
84
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ива Йович
18
США
Ива Йович
И. Йович

За путёвку во второй круг Остина боролась ещё одна россиянка — Анастасия Захарова. Наша теннисистка на этой неделе вернулась в топ-100 и стала 88-й ракеткой мира, при этом её лучшее достижение — 79-е место в рейтинге WTA. На турнире в столице штата Техас в качестве соперницы по первому кругу Захаровой досталась американка Мэри Стояна, находящаяся на 176-й строчке в женской классификации. До начала их противостояния в Остине спортсменки ни разу не играли друг с другом.

Неудачно начался матч для Захаровой — она сразу же отдала сопернице подачу. В итоге Стояна повела со счётом 3:0. Несмотря на то, что позже Анастасия уверенно играла на своих геймах, вернуть потерянное она не смогла. Россиянка заработала двойной брейк-пойнт, когда американка подавала на сет, однако шансы свои растеряла, и первая партия осталась за Мэри — 6:3.

Процент попадания первой подачи был высоким у обеих спортсменок в первом сете, но лучше оказалась Стояна — 79% против 71%. За этот отрезок матча Мэри также сделала 1 эйс, а Захарова — 0.

Старт второго сета стал полной противоположностью первого — теперь уже Анастасия повела с брейком — 3:0. А в шестом гейме Захарова взяла ещё одну подачу соперницы — 5:1. Но, подавая на партию, россиянка не справилась с нервами, засуетилась, и у неё посыпались ошибки, из-за которых американка отыграла один брейк — 5:2. Впрочем, наша теннисистка тут же вцепилась в подачу Стояны и с третьего сетбола добилась успеха — 6:2.

Материалы по теме
«6-7 лет назад думала о смене гражданства». Россиянка Захарова готова к дебюту в топ-100
Эксклюзив
«6-7 лет назад думала о смене гражданства». Россиянка Захарова готова к дебюту в топ-100

Во второй партии у Анастасии значительно улучшился процент попадания первой подачи в то время, как у Мэри этот показатель просел — 84% против 54%. Количество двойных ошибок и эйсов у Стояны — 1/1, а у Захаровой — 0/0.

Решающий сет россиянка начала неудачно, сразу же отдав сопернице подачу — 0:1. Шанс отыграться Захаровой предоставился в шестом гейме, который она в итоге взяла под ноль — 3:3. В концовке партии теннисистки обменялись брейками, а затем Анастасия с третьего матчбола поставила победную точку в поединке на подаче соперницы – 6:4.

Остин. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 04:05 МСК
Анастасия Захарова
88
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Мэри Стояна
176
США
Мэри Стояна
М. Стояна

За весь матч процент попадания первой подачи у россиянки составил 76%, а у американки — 69%. Захарова не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а статистика Стояны по этим параметрам — 3/2.

Таким образом, наша теннисистка вышла во второй круг Остина, где поборется с ещё одной американкой — Эшлин Крюгер — за путёвку в четвертьфинал турнира.

WTA-250. Остин. Турнирная сетка

Турнир в Остине проходит с 23 февраля по 1 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android