Медведев победил чемпиона ТБШ в Дубае! А Хачанов сорвал российское дерби в 1/4 финала

Сегодня, 25 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае, ОАЭ, проходили матчи второго круга, то есть 1/8 финала. Первыми запусками организаторы поставили игры (обе встречи проходили в сильную жару) с участием двух российских теннисистов. Одним из них был 11-й номер рейтинга ATP Даниил Медведев, посеянный под третьим номером. Медведев, чемпион US Open 2021 года, сражался с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой, проводящим последний сезон в карьере. Вавринка, ныне 99-я ракетка мира, в первом круге обыграл Беньямина Хассана (7:5, 6:3), а Медведев выбил Цзюнчэн Шана — 6:1, 6:3.

Перед отчётной встречей Медведев выразил сожаление, что не сыграл с Вавринкой, которому через месяц исполнится 41 год, в то время, когда швейцарец был на пике формы. Всё-таки разница в возрасте между ними большая — почти 11 лет. Первый их очный матч состоялся в 2017 году, и с тех пор они успели провести пять встреч, счёт в которых был 3-2 в пользу Даниила. В 2025-м россиянин одержал волевую победу в Роттердаме (6:7 (8:10), 6:4, 6:1). Оба они, к слову, брали титулы в Дубае: Вавринка — в 2016 году, Медведев — в 2023-м.

Вавринке с первого же гейма пришлось задействовать свой знаменитый одноручный бэкхенд — Медведев часто нагружал его под лево. Стэн порой ошибался, но и Даниил отвечал тем же, так что швейцарец удержал подачу. Россиянин свой гейм взял с меньшими трудностями — 1:1. На приёме Медведев продолжал поддавливать и в третьем гейме взял подачу соперника — со второго брейк-пойнта, когда Вавринка допустил очередную неточность.

Медведев легко подтвердил брейк, а в следующем гейме ещё раз взял подачу оппонента — 4:1. Но совсем уж простым первый сет для него не стал. Даниил чуть наошибался с форхенда, сделал двойную ошибку — так Вавринка один брейк отыграл. Однако после этого россиянин в затяжном гейме реализовал третий брейк-пойнт и при 5:2 вышел подавать на партию. Для этого ему хватило первого же сетбола — 6:2 за 34 минуты. По многим важнейшим компонентам Медведев оказался значительно лучше соперника: процент попадания первым мячом — 71% против 44%, эйсы — 5 против 0, невынужденные ошибки — 7 против 21. Характерно, что, помимо эйсов, у Даниила не было ни одного удара навылет.

Второй сет Медведев тоже начал с брейка. Во многом помогли две двойные ошибки Вавринки. А на брейк-пойнте соперники устроили обмен ударами, и первым не выдержал Стэн. Однако швейцарец нашёл в себе силы на обратный брейк, причём на брейк-пойнте его выручил фирменный бэкхенд — 1:1.

В дальнейшем теннисисты шли вровень, хотя небольшой перевес был у Даниила: он и свою подачу держал увереннее, и даже до брейк-пойнта однажды добрался. В седьмом гейме россиянин заработал ещё один шанс забрать подачу соперника — и сделал ключевой брейк (Вавринка, не перестававший сорить ошибками, пробил в коридор).

Поведя 4:3 с брейком, Медведев не расслабился. Россиянин подтвердил брейк, а Вавринка явно подустал и в последнем гейме вновь не смог взять свою подачу. Даниил вышёл в 1/4 финала — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут.

Медведев в четвёртый раз подряд добрался до четвертьфинала в Дубае. Он в 91-й раз в карьере сыграет в 1/4 финала на уровне ATP. А по количеству выходов в эту стадию среди игроков, родившихся не ранее 1990 года, Даниил (71) вышел на чистое первое место, оставив позади Григора Димитрова (70).

***

А в параллельном матче 16-я ракетка мира Карен Хачанов (7) сражается с американцем Дженсоном Бруксби, располагающимся на 49-й строчке в мировой классификации. Хачанов начал турнир с волевой победы над Александром Шевченко (6:7 (5:7), 6:2, 6:3), а Бруксби одолел Зизу Бергса (6:3, 6:4).

В личных встречах у Хачанова с Бруксби счёт был 1-1, причём последний матч остался за россиянином, который победил в Цинциннати-2025 (6:3, 6:3).

В первом сете теннисисты так и не заработали ни одного брейк-пойнта на двоих. В теории преимущество могло бы быть у Хачанова, однако россиянин непозволительно часто допускал невынужденные ошибки. Его максимумом на приёме было «ровно». В своих же геймах Карен не давал таких шансов сопернику. На тай-брейке Хачанов упустил сетбол, а вот Бруксби с первой же попытки забрал партию — 7:6 (8:6) за 1 час 5 минут.

Во втором сете Хачанов не смог переломить ход игры. Фактически всё стало ясно после третьего гейма, в котором Карен отдал подачу с 30:0. Бруксби повёл с брейком и не предоставил россиянину шансов отыграться — ни одного брейк-пойнта и три гейма под ноль. В 10-м гейме американец подал на матч — 7:6 (8:6), 6:4 за 1 час 45 минут — и вышел в 1/4 финала, где как раз и сыграет с Медведевым.

Кроме того, сегодня свой поединок проведёт и Андрей Рублёв, которого ожидает Уго Умбер.

«Пятисотник» в Дубае завершится 28 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».