Теннисный рай в пустыне. Что нужно знать об Индиан-Уэллсе — лучшем турнире после «Шлемов»

С 4 по 16 марта в Индиан-Уэллсе состоятся престижные мужской «Мастерс» и женский «тысячник». Турнир в Калифорнии считается самым престижным в теннисе после «Больших шлемов». Почему так?

История

В теннисном плане США в первую очередь известны тем, что принимают один из четырёх турниров «Большого шлема», US Open, который проводится с 1881 года. Во второй половине XX века стало ясно, что столь значимая страна должна получить другие статусные соревнования.

Таким образом, в 1974 году в календаре появился мужской турнир American Airlines Tennis Games, который спонсировала крупнейшая авиакомпания США. Изначально он проводился во втором по величине городе штата Аризона Тусоне с населением около 350 тыс. человек. Важно отметить, что теннисисты сразу же играли на хардовом покрытии, хотя в тот период оно считалось инновационным – даже «Шлемы» Australian Open и US Open проходили на траве.

29-летний австралиец Джон Ньюкомб стал первым чемпионом на кортах теннисного клуба Тусона и заработал $ 25 тыс. призовых. Аризона недолго была местом проведения турнира – в 1976 году баталии перенеслись в курортный калифорнийский город Ранчо Мираж. Турнир получил название Congoleum Classic, поскольку основным спонсором стал крупнейший в США производитель гладких напольных покрытий. Он пробыл здесь до 1980-го, причём последний розыгрыш обернулся уникальным для тенниса случаем. Из-за продолжительных дождей полуфиналы и финалы не состоялись. Четыре полуфиналиста, Джимми Коннорс, Брайан Тичер, Питер Флеминг и Джин Майер, поделили призовые поровну – по $ 11 тыс. каждому.

Руководство ATP изначально хотело перенести турнир во Всемирный центр отдыха Уолта Диснея в Бэй Лейк (штат Флорида), но вице-президент организации американец Чарли Пасарелл уговорил владельцев строительной компании Landmark Land Company с нуля создать теннисный комплекс в калифорнийской Ла Куинте. Именно там с 1981 по 1986 год проходил турнир, а Пасарелл стал его директором и занимал эту должность до 2011 года. К середине 1980-х соревнования в Калифорнии обрели большую популярность среди фанатов, также они пользовались уважением в среде самих теннисистов. Центральный корт Ла Кинты вместимостью 7500 человек и малое количество вспомогательных площадок не удовлетворяли актуальные потребности.

Борис Беккер стал первым чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе в 1987 году Фото: Andy Hayt/Getty Images

Пасерелл со своим партнёром Рэймондом Муром основал компанию PM Sports Management и вместе с другими инвесторами, в число которых вошёл актёр и телеведущий Алан Кинг, занялись проектированием теннисного центра в Индиан-Уэллсе, который располагается всего в 12 км от Ла Кинты.

В 1986 году завершилось строительство комплекса Hyatt Grand Champions Resort с центральной ареной на 10 тыс. мест, 12 хардовыми, двумя травяными и двумя грунтовыми кортами, а также расположенной рядом элитной гостиницы Hyatt Regency Indian Wells Resort & Spa на 350 номеров. Впервые в мировой практике теннисная арена имела форму восьмигранника. В дальнейшем аналогичный стадион появился в Майами (1992), где сразу после Индиан-Уэллса проходит второй мартовский турнир «Солнечного дубля». Какое-то время он считался самым престижным после «Шлемов», но сейчас именно калифорнийские соревнования носят неофициальный статус «пятого мэйджора».

С 1987 года Индиан-Уэллс неизменно принимает крупный теннисный турнир, а в 1989-м в нём к мужской сетке добавилась женская. При этом соревнования носили разные названия из-за смены спонсоров, которыми после Congoleum были компания по производству ручек Pilot Pen (1985-1987), американский еженедельный журнал Newsweek (1988-1999), страховая корпорация Pacific Life (2002-2008). С 2009 года турнир называется BNP Paribas Open, поскольку основные финансовые вливания теперь осуществляет одноимённый банк.

Рекордсменами по количеству титулов Индиан-Уэллса у мужчин являются Новак Джокович и Роджер Федерер (по пять). В WTA-туре первенство делят Мартина Навратилова, Мэри Джо Фернандес, Штеффи Граф, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс, Ким Клейстерс, Даниэла Гантухова, Виктория Азаренко, Мария Шарапова и Ига Швёнтек (по два). Швёнтек в этом году имеет шанс опередить всю указанную группу теннисисток, а действующая чемпионка 18-летняя россиянка Мирра Андреева — сравняться с ней. Среди отечественных спортсменок титул здесь также брали Вера Звонарёва (2009) и Елена Веснина (2017).

Мирра Андреева будет защищать титул в Индиан-Уэллсе Фото: Robert Prange/Getty Images

Кто сделал Индиан-Уэллс лучшим турниром после «Шлемов»

Ставшие бизнесменами экс-теннисисты Чарли Пасарелл и Рэймонд Мур – главные личности, которые сделали Индиан-Уэллс одним из наиболее престижных соревнований в мире. На пути им пришлось преодолеть некоторые трудности, особенно в 2008 году. Тогда организаторы турниров в Шанхае и Дохе сделали руководителям ATP и WTA заманчивые в финансовом плане предложения о продаже лицензии Индиан-Уэллса в их владение.

Мур сразу же обратился к генеральному директору и соучредителю американской корпорации Oracle миллиардеру Ларри Эллисону, чтобы турнир остался в Калифорнии и вообще в США. IT-магнат приобрёл контрольный пакет акций турнира за $ 100 млн и урегулировал все спорные вопросы с теннисными чиновниками, спася его от посягательств Китая и Катара. Эллисон привлёк в качестве спонсора французского банковского гиганта BNP Paribas и демонстрировал непрерывное стремление улучшать Индиан-Уэллс.

Ларри Эллисон, Рэймонд Мур и Чарли Пасарелл Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

В 2011 году центральная арена и 13 других кортов для соревнований были оборудованы электронной системой Hawk-Eye, чего на тот момент не было ни на одном теннисном стадионе мира. Все площадки получили искусственное освещение, что позволяло проводить матчи в позднее время после смены расписания в связи с погодными условиями.

В 2012-м Индиан-Уэллс стал первым турниром в ATP и WTA-турах, где победители в каждом из одиночных разрядов стали получать более $ 1 млн призовых. Годом позже Эллисон выделил $ 11 млн на строительство новой арены на 8000 мест и других инфраструктурных объектов поблизости.

Как упоминалось выше, более возрастной Пасарелл в 2011-м уступил место директора Муру, но тот пробыл на должности недолго. Рэймонду очень дорого стоили женоненавистнические высказывания о превосходстве мужского тенниса в 2016 году. Ему пришлось уйти в отставку, несмотря на поддержку Новака Джоковича. Это был второй крупный скандал турнира после расистских выпадов в 2001-м в адрес сестёр Винус и Серены Уильямс, которые затем долгое время отказывались играть в Калифорнии.

Последние десять лет Индиан-Уэллсом руководит бывший немецкий теннисист Томми Хаас. Следует признать, что дело предшественников экс вторая ракетка мира поддерживает достойно. Турнир остаётся чрезвычайно престижным и постоянно развивается.

Стадион в Индиан-Уэллсе – теннисный рай посреди пустыни

Сейчас комплекс Tennis Garden в Индиан-Уэллсе включает 29 кортов, самые вместительные из которых способны принять 16 100 и 8000 зрителей. В прошлом году хард на них сделали более быстрым и он перестал напоминать наждачную бумагу, как часто о нём говорили теннисисты.

Территория арены занимает площадь 50 га, чем не могут похвастать даже арены турниров «Большого шлема»: «Мельбурн-Парк» (Australian Open) – 20 га; Национальный теннисный центр в Нью-Йорке (US Open) – 18,8 га; «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» в Лондоне (Уимблдон) – 17,7 га; стадион «Ролан Гаррос» в Париже («Ролан Гаррос») – 8,5 га.

Вид на центральный корт Индиан-Уэллса Фото: Julian Finney/Getty Images

Общая посещаемость одного розыгрыша Индиан-Уэллса регулярно переваливает за 500 000 человек, что вполне на уровне мэйджоров и соответствует статусу неофициального пятого турнира «Большого шлема».

Китай и Ближний Восток могут скупить крупные турниры у мужчин и женщин, но у них нет традиций. Поэтому Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру приходится отдельно доплачивать по $ 1,2 млн, чтобы они приехали в Доху, а Арина Соболенко и Ига Швёнтек не хотят играть в Дубае даже менее одной недели за приличные деньги. Индиан-Уэллс лучшие из лучших бойкотировать не собираются. В этом году $ 1,15 млн призовых за титул попробуют добыть все сильнейшие игроки планеты.

Индиан-Уэллс в буквальном смысле является теннисным садом – райским оазисом посреди пустыни. Само место проведения представляет собой небольшой городок с населением чуть менее 5000 человек. Соотношение долларовых миллионеров к общему числу жителей здесь выше, чем в любом другом городе США.

В этом городе практически не работают, а только отдыхают, играют в теннис и гольф. Но всё-таки кассу организаторам турнира в основном делают рядовые болельщики, приезжающие сюда со всех уголков мира. Уже с 4 марта им доведется наблюдать за интереснейшими баталиями на местных кортах.