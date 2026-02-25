Второй россиянин вышел в четвертьфинал Дубая: Рублёв присоединился к Медведеву

В среду, 25 февраля, на «пятисотнике» в Дубае проходили матчи второго раунда. В трёх встречах из восьми принимали участие российские теннисисты. Даниил Медведев обыграл трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку, а вот Карен Хачанов не справился с Дженсоном Бруксби. Об этих встречах читайте в отдельном материале.

Последним из наших на корте появился пятый сеяный Андрей Рублёв, 18-я ракетка мира. Он играл с французом Уго Умбером, занимающим 37-е место в рейтинге. Рублёв в первом круге выбил другого француза, Валентена Руае (6:3, 6:4), а Умбер победил прошлогоднего чемпиона Дубая Стефаноса Циципаса (6:4, 7:5).

В личных встречах у Рублёва с Умбером, чемпионов Дубая 2022 и 2024 годов соответственно, было 3-2 в пользу россиянина. Сегодня Андрей тоже победил. В первых геймах оба теннисиста были хороши на подаче — особенно Умбер, который и первым мячом попадал чаще, и эйсы исполнял. Ближе к середине партии чуть лучше смотрелся уже Рублёв, который на первой подаче выигрывал почти все очки. Он же первым и добрался до брейк-пойнта — в седьмом гейме, после того как француз допустил двойную ошибку. В следующем розыгрыше трос сыграл в пользу Уго, но Андрей не растерялся, заработал ещё один брейк-пойнт (опять благодаря двойной ошибке) и со второй попытки взял чужую подачу — 4:3 с брейком.

Подтверждая брейк, Рублёв чуть было не преподнёс ответный подарок: двойная ошибка и брейк-пойнт. К чести россиянина, он не дрогнул в этот напряжённый момент и не отдал подачу. А подавая на сет при 5:4, Андрей не отдал ни очка — 6:4 за 42 минуты.

В первой половине второй партии игру вёл Рублёв. Он уже в первом гейме заработал брейк-пойнт, который, правда, не реализовал, потом уверенно держал подачу… Проблемы начались в шестом гейме, когда Умбер сам вышел на брейк-пойнт. В ключевом розыгрыше россиянина спасли какие-то миллиметры — он попал в линию, а француз решил пропустить мяч. И после «ровно» Андрей дожал соперника в этом гейме — 3:3.

В девятом гейме у Рублёва был уже скрытый матчбол, но там Умбер обхитрил соперника, поймав его на противоходе. А потом на геймболе в этом же гейме Уго вновь помог трос. Больше таких острых моментов не было, и после 12-го гейма пришлось играть тай-брейк. Там Уго мощно атаковал, заработал двойной сетбол (6:4) и со второй попытки реализовал его — 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты. В этом сете противники исполнили по семь эйсов.

В решающей партии Рублёв уже во втором гейме трижды был близок к брейку, но не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов. После одного из отданных розыгрышей Андрей подбросил мяч с досады, за что получил предупреждение. А вот в четвёртом гейме россиянин добился брейка: Умбер не выдержал натиска со стороны соперника, использовавшего второй брейк-пойнт, и получил 1:3 в сете.

Рублёв подтвердил брейк, пусть и не без проблем, уйдя с 0-30, — 4:1. Однако Умбер не собирался сдаваться. Андрей, подавая на матч при 5:3, нервничал, ругался и дал две двойные ошибки подряд, после чего Уго вышел на двойной брейк-пойнт. Но это были последние очки, которые взял француз. Рублёв больше не дал ему ни шанса и использовал первый же матчбол — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 за 2 часа 25 минут. Хотя по эйсам всё же уступил (15 против 17).

Таким образом, в 1/4 финала Дубая сыграют два россиянина: Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Рублёв в 85-й раз в карьере вышел в 1/4 финала на уровне тура, в том числе в 63-й раз на харде и в третий раз — в этом сезоне (после Гонконга и Дохи). По количеству выходов в четвертьфинал Дубая (6) ему нет равных в этой декаде: позади Даниил Медведев (4), Новак Джокович и Хуберт Хуркач (оба — по 3).

В 1/4 финала Рублёв сразится с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания, 4).

Кроме того, 10-я ракетка мира Александр Бублик (2) противостоял Таллону Грикспору, замыкающему топ-25. Бублик до этого ни разу не проигрывал Грикспору, одержав четыре победы в четырёх встречах. В первом сете Александр лишь однажды, уже во втором гейме, отдал подачу, но этого хватило для поражения в партии. На приёме у казахстанского теннисиста даже брейк-пойнтов не возникало. И голландец в девятом гейме под ноль подал на партию — 6:3 за 31 минуту.

Второй сет проходил с перевесом Бублика, подававшего в нечётных геймах, — сопернику всё время приходилось догонять. Во втором гейме Александр упустил тройной брейк-пойнт — и это была единственная возможность не доводить дело до тай-брейка. Если вынести за скобки тот гейм, ни у кого не возникало проблем на подаче. Теннисисты с завидным постоянством коллекционировали эйсы: Грикспор 14 раз подал навылет, его оппонент — 12. А тай-брейк Бублик провёл неудачно и уступил — 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Грикспора за 1 час 23 минуты.

Турнир ATP-500 в Дубае завершится 28 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».