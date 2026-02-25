За выход в полуфинал турнира Даниил сразится с Дженсоном Бруксби, проводящим свой второй сезон в туре после 13-месячной дисквалификации.

«У него есть всё, чтобы быть топ-игроком». Медведев сыграет в Дубае с обидчиком Хачанова

В самом разгаре турнир ATP-500 в Дубае. В четверг, 26 февраля, состоятся четвертьфинальные поединки. В одном из них сыграют россиянин Даниил Медведев и американец Дженсон Бруксби. Рассказываем, чем этот матч может быть интересен.

После неудачно сложившихся турниров в Роттердаме и Дохе Медведев на старте Дубая победил китайца Цзюнчэна Шана, с которым встречался несколько дней назад на соревнованиях в столице Катара. А во втором раунде россиянин обыграл одного из самых возрастных теннисистов ATP-тура, Стэна Вавринку, со счётом 6:2, 6:3. Так Даниил впервые с февраля 2025 года одолел кого-то из чемпионов ТБШ. А ещё он стал рекордсменом среди игроков, родившихся в 1990-е, — ему удалось достичь наибольшего числа четвертьфиналов. Предстоящий матч в Дубае станет для него 71-м. По этому показателю Медведев обошёл Григора Димитрова (70), Андрея Рублёва (63) и Александра Зверева (62).

«Да, были тяжёлые розыгрыши, поэтому я надеялся, что ему будет тяжелее. Но были моменты, когда тяжело было и мне. Рад, что смог победить. Со Стэном играть одно удовольствие, он легенда. С Кареном недавно разговаривали, что в 40 или 41 год мы себя не представляем на корте. Но жизнь преподносит сюрпризы. Стэн боеспособен, он играет в топ-100, выигрывает хорошие матчи. Всё зависит от уровня игры.

Я хорошо сыграл сегодня, по крайней мере на брейк-пойнтах. Пару раз удачно принял и забивал. Рад, что смог постоянно давить на подачу Стэна и за счёт этого победить», — сказал Даниил в интервью каналу «Больше!».

Теоретически в четвертьфинале турнира могло состояться российское дерби — Медведев — Хачанов. Однако Карен уступил в матче второго круга американцу Дженсону Бруксби. Теперь в 1/4 финала в соперниках у Даниила оказался американец.

25-летний Бруксби вернулся в тур в начале прошлого года после весьма длительного перерыва. Дженсон не играл фактически два сезона: с января 2023-го по январь 2025-го. После Australian Open — 2023 он перенёс несколько операций на обоих запястьях, а в июле того же года был отстранён от соревнований Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA) за пропуск трёх допинг-тестов в течение 2022 года.

Дженсон Бруксби Фото: Sam Hodde/Getty Images

Теннисист не предоставил допинг-контролю верную информацию о своём местонахождении, а также пропустил внесоревновательные проверки. Срок его дисквалификации составлял 18 месяцев, однако затем команда Дженсона смогла добиться сокращения до 13.

До отстранения американец считался одним из самых перспективных молодых теннисистов и даже добирался до 33-й строчки рейтинга. Однако за два года без турниров опустился на 1091-е место и в сезоне-2025 начал свой путь к числу лучших заново. Сейчас он 49-й.

Прошлый год Бруксби провёл весьма неплохо: сыграл в финале турнира ATP-250 в Истбурне, но уступил, на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Цинциннати добирался до третьего круга, а на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» — до второго.

В Дубай американец приехал впервые. На пути к четвертьфиналу он одолел сначала бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:4, а затем россиянина Карена Хачанова — 7:6, 6:4. Теперь в четвертьфинале Дженсона ждёт ещё один российский теннисист.

Медведев и Бруксби за свою карьеру встречались всего один раз. Это произошло в четвёртом круге «Мастерса» в Майами-2022. Тогда победа осталась за Даниилом. Он выиграл со счётом 7:5, 6:1.

Уже тогда россиянин отмечал трудности в игре с американцем. «У Дженсона есть всё, чтобы стать игроком топ-уровня. Я знал, что победить его будет непросто. Сначала я не мог понять, как действовать против него. Переломный момент был тогда, когда я взял его подачу на сет. Он всегда напрягался, а я действовал здорово», — приводила слова Медведева пресс-служба турнира.

Игру теннисистов оценил и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Та игра, которую предлагает Медведев, очень энергозатратная. Пока Бруксби был свеж, у него что-то получилось. Как только он начал играть в теннис Дани, он был обречён абсолютно: сбил дыхание, не было цепкости», — цитировал Тарпищева «Чемпионат».

Даниил успел высказаться и перед предстоящим матчем, отметив необычную технику своего соперника: «С Бруксби мы играли последний раз давным-давно. Из-за того, что он меньше ростом, его техника довольно необычна. Она смотрится нормально, и на самом деле у него некоторые удары справа будут похлеще моих. Есть ещё парочка таких же игроков, но он действительно играет здорово, из-за этого с ним тяжело. Поэтому будет интересно», — сказал Медведев в интервью каналу «Больше!».

Удастся ли россиянину обыграть Бруксби ещё раз и пробиться в 1/2 финала турнира? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в четверг, 26 февраля.

«Пятисотник» в Дубае завершится 28 февраля. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».