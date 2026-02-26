«Я бы оставил только «Мастерсы» и четыре ТБШ». Откровения Даниила Медведева в Дубае

Первая ракетка России Даниил Медведев успешно продвигается по сетке Дубая. Наш спортсмен уже добрался до четвертьфинала, где поборется с американцем Дженсоном Бруксби за выход в следующую стадию. На эмиратском «пятисотнике» Медведев пообщался с журналистами на пресс-конференции, где поделился мнением об обязательных турнирах, календаре, быте профессионального теннисиста, текущем уровне в туре, коучинге и ритуалах перед матчами.

— Даниил, насколько вы довольны своим стартом на турнире?

— Мне нравится играть в Дубае и проводить здесь время, так что это помогает. Вот почему я возвращаюсь сюда.

— Многие игроки жалуются на количество турниров, которые им приходится играть, обязательные соревнования и так далее. Если бы вам дали волю, каким бы вы сделали тур, чтобы все были довольны календарём?

— Я думаю, игроки согласятся с тем, чтобы сделать меньше обязательных турниров. Потому что сейчас их сколько? Полагаю, девять «Мастерсов» и четыре ТБШ. Можно было бы немного увеличить их количество и, например, отказаться от других (похоже, речь идёт о турнирах ATP-250 и ATP-500. – Прим. «Чемпионата»). Я их люблю, но это единственный способ сократить тур. Но этого никогда не произойдёт, потому что есть лицензии и у ATP просто не хватит денег, чтобы все их выкупить. Другие турниры не скажут: «Ну окей, мы уходим», потому что они потеряют деньги. Это бизнес. Я думаю, что в данный момент, учитывая то, как устроен тур, ничего не изменится. По крайней мере, пока играю я и другие игроки. Но в целом я бы оставил четыре ТБШ и 11 «Мастерсов», и на этом всё. Другие турниры, может быть, проводились без очков или что-то в этом роде. Но не как «выставки».

В прошлом году Хольгер [Руне] получил травму в Стокгольме, и все говорили: «Ну да, но ты не обязан играть». Однако если он хочет попасть на Итоговый турнир, то должен играть, даже если это необязательный турнир. Где грань? Даже игроки этого не знают. В прошлом году я сыграл на семи турнирах подряд. Должен ли я был это делать? Нет. В начале года я играл плохо и подумал: «Может быть, я смогу набрать 100 очков здесь, 200 очков там и в следующем году быть выше в рейтинге». Если бы там не было очков, то это было бы легче решить. Но такое не произойдёт.

— Постоянно ли теннисисты проверяют свой рейтинг?

— Я думаю, есть такое дело, особенно когда ты приближаешься к Итоговому, находясь на девятом месте в рейтинге. По опыту я знаю, что гораздо легче, когда ты вторая или третья ракетка мира. Ты такой: «Мне и здесь хорошо». Когда ты играешь только полуфиналы турниров, типа как Карлос [Алькарас], Янник [Синнер], Саша [Зверев], тогда ты можешь сказать: «Окей». Я играю свои «Шлемы» и «Мастерсы», а потом смотрю [рейтинг]. Для других игроков, как я сейчас, будучи 11-й ракеткой мира, это всегда что-то вроде: «Ну да, может быть, мне нужно выступить на этом турнире и выиграть немного очков. Может быть, я буду на восьмом месте на следующем ТБШ». Я не играю так хорошо, как раньше, так что, может быть, я смогу улучшить свою форму здесь [в Дубае]. Опять же, если бы не было турниров, то и у меня не было бы выбора. Я думаю, что Накашима, кажется, выступил на соревнованиях в прошлом году больше, чем все другие. Ты можешь играть, например, около 35 недель в туре. И я не думаю, что ты должен иметь такую возможность.

— Что, по вашему мнению, фанаты тенниса до сих пор не понимают в том, каково быть профессиональным спортсменом?

— Скажем так, неважно, спортсмен ты или нет, теннисист или нет. Для людей, в том числе и для меня, очень сложно поставить себя на место кого-то другого. То, что публика видит в первую очередь, — это наша игра перед тысячами людей. Мы получаем хорошие деньги, особенно те, кто в топ-50 и топ-100. И первая мысль общественности: «И почему они вообще жалуются?» Это одинаково в каждом виде спорта. К тому же ещё одна вещь, которую люди не видят, — это нагрузка из-за путешествий и соревнований. Даже перелёт из Дохи в Дубай — мячи разные, корты. Отель другой, кровать, подушка. Это всё немного тяжело для твоего тела. Ты не чувствуешь это постоянно, но поймите, что мы ощущаем это 40 раз в год. Смена часовых поясов и, конечно, смена питания. Питание в каждой стране разное, в каждом месте.

Всё это было бы легко, если бы тебе не нужно было играть матч на следующий день с соперником, который хочет победить так же сильно, как и ты. И если ты не справляешься с оппонентом, ты думаешь, что ты плохой. Я полагаю, это то, чего люди точно не понимают в теннисе, и поэтому иногда случаются сенсационные поражения. Ты можешь приехать куда-то и никому не сказать, что у тебя пищевое отравление, которое не настолько серьёзное для снятия, но достаточное для того, чтобы ухудшить твоё состояние. Ты проиграешь матч. И все будут такие: «Какого чёрта? У тебя всего лишь пищевое отравление». Я думаю, именно это тяжело в теннисе, а ещё путешествия и желание победить.

Даниил Медведев Фото: Morgan Hancock/Getty Images

— Легче ли сейчас стать профессиональным теннисистом? Что вы думаете о коучинге?

— Я думаю, сейчас это намного сложнее. Я не говорю о популярной теме «топ-10 сейчас и топ-10 тогда». Но давайте скажем, что в данный момент даже топ-300 намного сильнее, чем раньше. Больше людей получили доступ к игре в теннис благодаря вовлечённости федераций. Многие люди, которые раньше не имели возможности путешествовать и заниматься спортом, теперь могут это делать. Поэтому я думаю, что стать профессиональным теннисистом в топ-300 намного сложнее, чем раньше. В общем, уровень стал ровнее, чем раньше.

Коучинг — это просто эволюция тенниса. До того, как я пришёл в тур, все тренеры подсказывали. Просто теперь ты можешь это делать и не бояться нарушения правил. Я имею в виду Рафу или кого-то в этом духе, особенно это популярно в испаноговорящих странах — они много говорят, это нормально. Ничего не изменилось в этом случае.

— Есть одна вещь, которую вы делаете перед матчем и больше никто этим не занимается?

— Я думаю, мы все делаем то же самое. Но дай мне подумать. Например, я редко слушаю музыку. Но, предположим, я проиграл пару матчей. И сегодня я подумал: «Знаешь что, может быть, послушаю немного музыки, которая мне нравится, чтобы настроиться на позитивный лад». Ну и сделал это. Я не одинок в подобном. Сегодня то же самое произошло — мы с командой немного поиграли в карты, некоторые игроки тоже делают это. А затем, конечно, ты делаешь разминку. Хотя, из вещей, которыми не все занимаются, а я сделал подобное… Сегодня я позавтракал! Матч в два часа дня никогда не бывает лёгким. Если ты хочешь пообедать, проснуться рано и позавтракать рано, тогда нужно пообедать. А вот я решил просто пойти позавтракать.

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».