Медведев рвётся в 1/2 финала «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках 1/4 финала сразятся сразу двое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (5). Последнему предстоит помериться силами с французом Артуром Риндеркнешем, который выбил из сетки британца Джека Дрейпера (4). А Даниил должен был играть со своим другом Кареном Хачановым (7), но того во втором круге победил американец Дженсон Бруксби. И теперь именно с ним сразится Медведев. За всеми подробностями следите в нашем лайве.