Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Дубая-2026: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Бруксби, Риндеркнеш, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Медведев рвётся в 1/2 финала «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
Комментарии
В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и двое россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках 1/4 финала сразятся сразу двое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (5). Последнему предстоит помериться силами с французом Артуром Риндеркнешем, который выбил из сетки британца Джека Дрейпера (4). А Даниил должен был играть со своим другом Кареном Хачановым (7), но того во втором круге победил американец Дженсон Бруксби. И теперь именно с ним сразится Медведев. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

ATP-500. Дубай-2026. Сетка
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Дженсон Бруксби
49
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Артур Риндеркнеш
31
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

В четверг на «пятисотнике» в Дубае очень интересное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android