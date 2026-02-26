Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Индиан-Уэллс-2026, призовые: почему понизили, сколько заработают за титул, финал, полуфинал, четвертьфинал

Призовой фонд Индиан-Уэллса урезали впервые за 23 года. А женщин и мужчин снова уравняли
Александр Насонов
Мирра Андреева
Комментарии
В ATP все одиночники заработают меньше, чем год назад. В WTA — те, кто не выйдет в третий круг.

На протяжении многих лет участникам супертурнира в Индиан-Уэллсе выплачивали равные призовые — и мужчинам, и женщинам. Сам призовой фонд постоянно увеличивался – во всяком случае, не уменьшался. И даже пандемия, из-за которой был отменён турнир в 2020 году, не стала помехой.

Определённый отход от тренда случился в сезоне-2025. Призовой фонд увеличился и составил $ 19 183 072, что на 6,63% больше, чем в 2024-м. Главной же особенностью стало то, что в 2025-м мужчины в общей сложности заработали на 2,13% больше женщин — $ 9 693 540 против $ 9 489 532.

Материалы по теме
Алькарас почти догнал Маррея по призовым за карьеру. А Джокович нацелился на $ 200 млн
Алькарас почти догнал Маррея по призовым за карьеру. А Джокович нацелился на $ 200 млн

В 2026-м случился уже другой поворот. Общий призовой фонд… уменьшился! Это уже явно противоречит главной тенденции. Выплаты участникам составят $ 18 831 450 — более чем на $ 350 тыс. меньше, чем годом ранее. Как же так получилось? Это произошло из-за того, что женщинам призовые повысили, а вот мужчинам — сократили. Да и то повышение у женщин касается лишь тех, кто выйдет в третий круг, а выбывшие раньше получат меньше, чем год назад. Теперь в вопросе мужских и женских призовых снова наблюдается полное равенство. Вот как изменились выплаты участницам в женском одиночном разряде в Индиан-Уэллсе по сравнению с сезоном-2025.

Призовые в Индиан-Уэллсе-2026 ($), WTA

20252026Изменение, в %
Титул1 127 5001 151 380+2,1
Финал599 625612 340+2,1
1/2 финала333 125340 190+2,1
1/4 финала189 625193 645+2,1
Четвёртый круг103 525105 720+2,1
Третий круг60 5786 1865+2,1
Второй круг43 05036 110-16,1
Первый круг30 80124 334-21,0

А вот какие понижения ожидают в этом году мужчин.

Призовые в Индиан-Уэллсе-2026 ($), ATP

20252026Изменение, в %
Титул1 201 1251 151 380-4,1
Финал638 750612 340-4,1
1/2 финала354 850340 190-4,1
1/4 финала202 000193 645-4,1
Четвёртый круг110 250105 720-4,1
Третий круг64 50061 865-4,1
Второй круг37 65036 110-4,1
Первый круг25 37524 335-4,1

Разницу в $ 1 за поражение в первом круге спишем на технические особенности подсчёта. Снижение общего призового фонда произошло впервые за 23 года. В 2002 и 2003 годах общие призовые для женщин составляли $ 2,1 млн, а для мужчин — $ 2,45 млн и $ 2,2 млн соответственно.

Топ-теннисистки, которые далеко пройдут по сетке, в любом случае могут быть довольны. Для сравнения: за титулы на недавних ближневосточных «тысячниках» в Дохе и Дубае Каролина Мухова и Джессика Пегула заработали $ 665 тыс. и $ 597 тыс. соответственно — едва ли не вдвое меньше, чем можно получить за трофей в Индиан-Уэллсе. А вот у мужчин наверняка возникнут вопросы к организаторам.

Любопытно, что на проходящем на этой неделе турнире в Акапулько, Мексика, также урезали призовые. Там это объясняют пересмотром финансовой структуры турнира и экономическими условиями. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Материалы по теме
Теннисистам запретили есть мясо на турнире в Мексике. А рядом с ними картели громят страну
Теннисистам запретили есть мясо на турнире в Мексике. А рядом с ними картели громят страну

В то же время на Открытом чемпионате Австралии в этом году явно не стали жадничать. Общий призовой фонд AO-2026 из всех «Шлемов» уступает только US Open — 2025. Правда, пока неизвестно, чем в этом году ответят организаторы «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Материалы по теме
Чемпиону AO-2026 дадут $ 2,8 млн — это рекорд турнира. Но топ-игроки всё равно недовольны
Чемпиону AO-2026 дадут $ 2,8 млн — это рекорд турнира. Но топ-игроки всё равно недовольны
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android