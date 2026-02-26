Призовой фонд Индиан-Уэллса урезали впервые за 23 года. А женщин и мужчин снова уравняли

На протяжении многих лет участникам супертурнира в Индиан-Уэллсе выплачивали равные призовые — и мужчинам, и женщинам. Сам призовой фонд постоянно увеличивался – во всяком случае, не уменьшался. И даже пандемия, из-за которой был отменён турнир в 2020 году, не стала помехой.
Определённый отход от тренда случился в сезоне-2025. Призовой фонд увеличился и составил $ 19 183 072, что на 6,63% больше, чем в 2024-м. Главной же особенностью стало то, что в 2025-м мужчины в общей сложности заработали на 2,13% больше женщин — $ 9 693 540 против $ 9 489 532.
В 2026-м случился уже другой поворот. Общий призовой фонд… уменьшился! Это уже явно противоречит главной тенденции. Выплаты участникам составят $ 18 831 450 — более чем на $ 350 тыс. меньше, чем годом ранее. Как же так получилось? Это произошло из-за того, что женщинам призовые повысили, а вот мужчинам — сократили. Да и то повышение у женщин касается лишь тех, кто выйдет в третий круг, а выбывшие раньше получат меньше, чем год назад. Теперь в вопросе мужских и женских призовых снова наблюдается полное равенство. Вот как изменились выплаты участницам в женском одиночном разряде в Индиан-Уэллсе по сравнению с сезоном-2025.
Призовые в Индиан-Уэллсе-2026 ($), WTA
|2025
|2026
|Изменение, в %
|Титул
|1 127 500
|1 151 380
|+2,1
|Финал
|599 625
|612 340
|+2,1
|1/2 финала
|333 125
|340 190
|+2,1
|1/4 финала
|189 625
|193 645
|+2,1
|Четвёртый круг
|103 525
|105 720
|+2,1
|Третий круг
|60 578
|6 1865
|+2,1
|Второй круг
|43 050
|36 110
|-16,1
|Первый круг
|30 801
|24 334
|-21,0
А вот какие понижения ожидают в этом году мужчин.
Призовые в Индиан-Уэллсе-2026 ($), ATP
|2025
|2026
|Изменение, в %
|Титул
|1 201 125
|1 151 380
|-4,1
|Финал
|638 750
|612 340
|-4,1
|1/2 финала
|354 850
|340 190
|-4,1
|1/4 финала
|202 000
|193 645
|-4,1
|Четвёртый круг
|110 250
|105 720
|-4,1
|Третий круг
|64 500
|61 865
|-4,1
|Второй круг
|37 650
|36 110
|-4,1
|Первый круг
|25 375
|24 335
|-4,1
Разницу в $ 1 за поражение в первом круге спишем на технические особенности подсчёта. Снижение общего призового фонда произошло впервые за 23 года. В 2002 и 2003 годах общие призовые для женщин составляли $ 2,1 млн, а для мужчин — $ 2,45 млн и $ 2,2 млн соответственно.
Топ-теннисистки, которые далеко пройдут по сетке, в любом случае могут быть довольны. Для сравнения: за титулы на недавних ближневосточных «тысячниках» в Дохе и Дубае Каролина Мухова и Джессика Пегула заработали $ 665 тыс. и $ 597 тыс. соответственно — едва ли не вдвое меньше, чем можно получить за трофей в Индиан-Уэллсе. А вот у мужчин наверняка возникнут вопросы к организаторам.
Любопытно, что на проходящем на этой неделе турнире в Акапулько, Мексика, также урезали призовые. Там это объясняют пересмотром финансовой структуры турнира и экономическими условиями. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.
В то же время на Открытом чемпионате Австралии в этом году явно не стали жадничать. Общий призовой фонд AO-2026 из всех «Шлемов» уступает только US Open — 2025. Правда, пока неизвестно, чем в этом году ответят организаторы «Ролан Гаррос» и Уимблдона.