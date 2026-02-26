Призовой фонд Индиан-Уэллса урезали впервые за 23 года. А женщин и мужчин снова уравняли

В ATP все одиночники заработают меньше, чем год назад. В WTA — те, кто не выйдет в третий круг.

На протяжении многих лет участникам супертурнира в Индиан-Уэллсе выплачивали равные призовые — и мужчинам, и женщинам. Сам призовой фонд постоянно увеличивался – во всяком случае, не уменьшался. И даже пандемия, из-за которой был отменён турнир в 2020 году, не стала помехой.

Определённый отход от тренда случился в сезоне-2025. Призовой фонд увеличился и составил $ 19 183 072, что на 6,63% больше, чем в 2024-м. Главной же особенностью стало то, что в 2025-м мужчины в общей сложности заработали на 2,13% больше женщин — $ 9 693 540 против $ 9 489 532.

В 2026-м случился уже другой поворот. Общий призовой фонд… уменьшился! Это уже явно противоречит главной тенденции. Выплаты участникам составят $ 18 831 450 — более чем на $ 350 тыс. меньше, чем годом ранее. Как же так получилось? Это произошло из-за того, что женщинам призовые повысили, а вот мужчинам — сократили. Да и то повышение у женщин касается лишь тех, кто выйдет в третий круг, а выбывшие раньше получат меньше, чем год назад. Теперь в вопросе мужских и женских призовых снова наблюдается полное равенство. Вот как изменились выплаты участницам в женском одиночном разряде в Индиан-Уэллсе по сравнению с сезоном-2025.

Призовые в Индиан-Уэллсе-2026 ($), WTA

2025 2026 Изменение, в % Титул 1 127 500 1 151 380 +2,1 Финал 599 625 612 340 +2,1 1/2 финала 333 125 340 190 +2,1 1/4 финала 189 625 193 645 +2,1 Четвёртый круг 103 525 105 720 +2,1 Третий круг 60 578 6 1865 +2,1 Второй круг 43 050 36 110 -16,1 Первый круг 30 801 24 334 -21,0

А вот какие понижения ожидают в этом году мужчин.

Призовые в Индиан-Уэллсе-2026 ($), ATP

2025 2026 Изменение, в % Титул 1 201 125 1 151 380 -4,1 Финал 638 750 612 340 -4,1 1/2 финала 354 850 340 190 -4,1 1/4 финала 202 000 193 645 -4,1 Четвёртый круг 110 250 105 720 -4,1 Третий круг 64 500 61 865 -4,1 Второй круг 37 650 36 110 -4,1 Первый круг 25 375 24 335 -4,1

Разницу в $ 1 за поражение в первом круге спишем на технические особенности подсчёта. Снижение общего призового фонда произошло впервые за 23 года. В 2002 и 2003 годах общие призовые для женщин составляли $ 2,1 млн, а для мужчин — $ 2,45 млн и $ 2,2 млн соответственно.

Топ-теннисистки, которые далеко пройдут по сетке, в любом случае могут быть довольны. Для сравнения: за титулы на недавних ближневосточных «тысячниках» в Дохе и Дубае Каролина Мухова и Джессика Пегула заработали $ 665 тыс. и $ 597 тыс. соответственно — едва ли не вдвое меньше, чем можно получить за трофей в Индиан-Уэллсе. А вот у мужчин наверняка возникнут вопросы к организаторам.

Любопытно, что на проходящем на этой неделе турнире в Акапулько, Мексика, также урезали призовые. Там это объясняют пересмотром финансовой структуры турнира и экономическими условиями. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

В то же время на Открытом чемпионате Австралии в этом году явно не стали жадничать. Общий призовой фонд AO-2026 из всех «Шлемов» уступает только US Open — 2025. Правда, пока неизвестно, чем в этом году ответят организаторы «Ролан Гаррос» и Уимблдона.