Дубай-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев вышел в полуфинал, сыграет ли с Рублёвым

Медведев — снова в полуфинале Дубая! За час расправился с американцем
Александр Насонов
Даниил Медведев
Комментарии
Даниил в двух шагах от титула, который уже брал три года назад. У него 64 выхода в 1/2 финала на уровне ATP.

Сегодня, 26 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае проходят четвертьфинальные матчи. В первой встрече дня сошлись 11-я ракетка мира Даниил Медведев, третий номер посева, и американец Дженсон Бруксби, занимающий 49-е место в мировой классификации. На этой стадии могло состояться российское дерби, но не сложилось, поскольку Бруксби во втором круге выбил Карена Хачанова – 7:6 (8:6), 6:4. Ну а Медведев уверенно обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку — 6:2, 6:3.

Медведев победил чемпиона ТБШ в Дубае! А Хачанов сорвал российское дерби в 1/4 финала

Ранее Медведев, чемпион Дубая 2023 года, и Бруксби лишь однажды пересеклись на корте. На «Мастерсе» в Майами в 2022-м Даниил победил со счётом 7:5, 6:1. В этот раз россиянин тоже оказался сильнее. Бруксби, подававший в первом гейме, стремился затягивать Медведева в долгие розыгрыши, но ошибался и в итоге отдал подачу. Россиянин на брейк-пойнте укоротил, потом успешно провёл атаку и начал матч с брейка, после чего спокойно подтвердил его — 2:0.

В первом сете Даниил так и не столкнулся с какими-либо серьёзными проблемами — в основном по причине крайне слабой игры соперника, у которого на 11 невынужденных ошибок пришлось всего одно активно выигранное очко; разве что однажды россиянину пришлось спасать гейм с 0:30 — успешно. В середине партии Медведев упустил ещё один брейк-пойнт, а вот в седьмом гейме взял подачу соперника, после чего подал на сет — 6:2 за 29 минут. Доля попадания первым мячом у Даниила составила отличные 82%, а приложением к этому стали три эйса без единой двойной ошибки.

В начале второй партии оба теннисиста довольно часто ошибались, однако общая тенденция не изменилась: больше неточностей собирал Бруксби. Как и в первом сете, Медведев начал с брейка. В принципе, после этого всё стало ясно: подача у россиянина, как и прежде, работала как надо, а американец пребывал в разобранном состоянии. Одна ошибка шла за другой — может, жара сказалась.

После пятого гейма, в котором Медведев сделал второй брейк, у него возникла небольшая заминка на подаче. Но, продравшись через пару «ровно», Даниил взял и шестой гейм — 5:1. В заключение россиянин ещё раз забрал чужую подачу и победил, использовав третий матчбол на тройном, — 6:2, 6:1 за 58 минут.

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:15 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Дженсон Бруксби
49
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Так Медведев в 64-й раз в карьере вышел в полуфинал на уровне ATP, в том числе в 53-й раз — на харде. Среди действующих игроков больше хардовых полуфиналов только у Новака Джоковича (128), а третьим идёт Гаэль Монфис (51). Даниил в третий раз сыграет в полуфинале Дубая: в 2023-м он завоевал здесь титул, обыграв в финале Андрея Рублёва, а в 2024-м в 1/2 финала уступил Уго Умберу.

В завтрашнем полуфинале соперником Медведева станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Иржи Легечка (Чехия, 8).

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
2
         
Иржи Легечка
24
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

А в одном из вечерних четвертьфиналов выступит Андрей Рублёв. Его соперник – француз Артур Риндеркнеш.

Комментарии
