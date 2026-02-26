Медведев презирал «наждачный» хард Индиан-Уэллса. Его сменили, но Даниил всё ещё недоволен

Мало кто из теннисистов оценил изменения, которые организаторы произвели в прошлом году.

4 марта стартует крупный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Долгое время хардовое покрытие здесь было одним из самых медленных в туре, что вызывало раздражение у Даниила Медведева и других любящих скорость теннисистов.

В прошлом году хард Индиан-Уэллса сделали быстрее, но недовольство игроков никуда не делось. В чём причина?

Теннисисты годами сравнивали покрытие Индиан-Уэллса с наждачной бумагой из-за его шероховатости. Мяч отскакивал выше, что благоприятствовало игрокам, которые создавали много вращений. Трёхкратный чемпион Индиан-Уэллса и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль – самый яркий пример таких теннисистов.

В Калифорнии очень сухой воздух. Ветер часто приносил на корт песок. Играть в таких условиях очень тяжело, а вдобавок к этому хард был очень медленным и по скорости едва опережал грунт. Поэтому здесь преуспевали тот же Надаль и другие специалисты по игре на грунте.

Ранее в Индиан-Уэллсе десятилетиями использовали хард вида Plexipave — акриловую поверхность, известную своей прочностью, экологичностью и относительно низкими расходами на обслуживание. Plexipave обеспечивал стабильный отскок, надёжное вращение, оптимальное сцепление, уменьшая износ теннисных мячей и предоставляя игрокам надёжную опору для ног на корте.

Даниил Медведев на кортах Индиан-Уэллса в 2023 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Показатель скорости Court Pace Rating (CPR) в Индиан-Уэллсе при этом составлял 27,4. Даже на грунтовом «Мастерсе» в Монте Карло было больше (29). Разница просто огромнейшая, если сравнивать с другими хардовыми «Мастерсами» в Шанхае (42,9), Цинциннати (42,5) и Майами (40,7), турнирами «Большого шлема» Australian Open и US Open (по 42).

В 2025-м организаторы Индиан-Уэллса постелили хард Laykold с CPR 30,9. Это всё ещё достаточно низкая скорость, но рост более чем на 10% является заметным прогрессом. К тому же Laykold более гладкий и не обладает шероховатостью Plexipave.

Переход на корты Laykold означает, что мяч будет отскакивать от поверхности не только быстрее, но и ниже. Это номинально на руку Даниилу Медведеву, Яннику Синнеру, Новаку Джоковичу и другим любителям игры на харде с высокой скоростью. Вот только стоит учитывать погодные условия пустынной Калифорнии. Сухой климат, огромная плотность воздуха, жаркие температуры заставляют мяч отскакивать выше даже после смены покрытия.

Погода в значительной степени нивелирует новые показатели кортов в Индиан-Уэллсе. Поэтому изменения годичной давности прошли практически незамеченными. Даниил Медведев вообще считает, что хард здесь стал ещё медленнее, а «наждачная» шершавость никуда не делась.

«Корты как будто даже медленнее, чем раньше. Очень медленные. Это, наверное, самый медленный корт в моей жизни. Конечно, у всех разный взгляд. Кто-то посчитает его быстрым, кто-то – медленным. Если спросите Александра Зверева, он точно не назовёт его быстрым. Если спросите Каспера Рууда, он не назовет его быстрым. Но в Индиан-Уэллс всегда так было. И мне всё равно удалось хорошо сыграть.

Я поговорил с некоторыми игроками. Всем кажется, что всё как было, так и осталось, то есть другое покрытие, однако оно всё равно очень шершавое. У меня на тренировке ракетка упала с очень низкой высоты. И упала на ручку – и ручку – всё, менять надо. Мы с тренером смеёмся, что, если на этот корт упасть самому, сразу в больницу надо ехать. Покрытие очень шершавое. Наждачка. Все, с кем говорил, называют его очень медленным. Но ничего – я уже научился тут играть, буду стараться», — сказал Медведев, который в прошлом году дошёл в Калифорнии до полуфинала, а до этого дважды кряду играл в финале.

Карлос Алькарас на новом харде Индиан-Уэллса в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка мира и двукратный чемпион Индиан-Уэллса (2023, 2024) Карлос Алькарас тоже не заметил роста скорости корта, при этом такие условия в Калифорнии ему вполне подходят.

«Корт медленный. Отскок очень высокий. Для меня важно и то, что происходит за пределами корта. Здесь я чувствую себя как дома. Для меня это важно, чтобы показывать хороший теннис. Тут подходящие для меня условия. Мне очень нравится. И я очень ценю любовь и поддержку болельщиков», — заявил Алькарас.

Двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина отметила лишь минимальные изменения, а российский теннисист Андрей Рублёв даже этого не увидел.

«Мне кажется, скорость не намного выше, чем раньше. Может быть, отскок теперь стал чуть ниже. В Индиан-Уэллсе ветрено и солнечно, это тоже влияет. Но корт хороший», — подчеркнула Рыбакина.

«Я не могу сказать, быстрее или нет. Вроде цвет поменяли – был синий, а сейчас более фиолетовый. А так здесь всегда условия тяжёлые были. Объяснить их тяжело. Вроде один турнир, а как будто четыре разных. Играешь днём, в жару, –одни ощущения. Ночью – вообще другие. На следующий день холодно – третьи, какой-то необъяснимый фактор. И ещё когда ветер сильный – четвертые. Один турнир из четырех разных кондиций. Поэтому у всех какие-то трудности здесь всегда», — сказал Рублёв.

Нашлись и те, кто оценил нововведения и заметил рост скорости кортов. Среди них первая ракетка мира Арина Соболенко.

«Мне нравятся новые корты. Они немного быстрее, что мне подходит, не так ли? Пока что ощущения хорошие. Надеюсь, мне всё здесь будет нравиться», — отмечала Соболенко, которая в прошлом году уступила россиянке Мирре Андреевой в финале.

Арина Соболенко в Индиан-Уэллсе в 2025-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Индиан-Уэллса (2022, 2024) Ига Швёнтек указала на позитивные для себя изменения в новом харде, хотя она считает, что зацикливаться на одном лишь покрытии не стоит.

«Дело не только в покрытии. Например, я могла бы ошибаться и не выигрывать здесь на более медленном харде. Так можно сказать о любой победе любого игрока на любом покрытии. В этом нет никакого смысла. Конечно, покрытие помогает, но игра им не ограничивается. Всё равно нужно работать. Я здесь всегда очень сосредоточена и готова к ошибкам, которые можно допустить на сухом воздухе.

На этом турнире у меня всегда было время, чтобы как следует потренироваться. Не было причин для спешки. Например, на турнирах, которые длятся одну неделю, иногда нет времени на тренировки. А здесь оно всегда есть. Мне просто комфортно, и я вошла в ритм в том числе вне корта и успеваю хорошо восстановиться. Наверное, это сочетание того, что мне здесь хорошо, и того, что в целом всё в порядке», — заявила Швёнтек.

Очень скоро любители тенниса узнают, кто лучше всего приспособился к новым кортам Индиан-Уэллса. Фавориты у мужчин и у женщин очевидные — первые ракетки мира Карлос Алькарас и Арина Соболенко, однако турнир в прошлом году принёс довольно неожиданных чемпионов – Джека Дрейпера и Мирру Андрееву. Повторится ли ситуация в сезоне-2026?