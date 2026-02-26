Рублёв тоже победил в Дубае! Они с Медведевым в шаге от чисто российского финала

Андрей выдал хорошую игру и в пятый раз вошел здесь в четвёрку лучших. Чаще это делали только Федерер и Джокович.

Сегодня, 26 февраля, на «пятисотнике» в Дубае проходили четвертьфиналы. В них приняли участие два российских теннисиста. В первом матче игрового дня Даниил Медведев менее чем за час управился с Дженсоном Бруксби – 6:2, 6:1. Об этом поединке читайте в отдельном материале.

А в одном из вечерних четвертьфиналов принял участие пятый номер посева Андрей Рублёв, занимающий 18-е место в рейтинге ATP. В соперниках у него оказался француз Артур Риндеркнеш, 31-я ракетка мира. Во втором круге оба игрока провели сложные матчи. Риндеркнеш сломил сопротивление Джека Дрейпера – 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, а Рублёв обыграл другого француза Уго Умбера — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Рублёв уже в четвёртый раз играл с Риндеркнешем, и все предыдущие встречи остались за россиянином. Сегодня Андрей одержал пятую победу подряд. Оба теннисиста начали свои геймы с двойных ошибок, но это не помешало им удержать подачу — 1:1. Рублёв попадал первым мячом значительно реже, чем Риндеркнеш, однако в розыгрышах смотрелся убедительно и в целом не испытывал проблем в своих геймах. А в пятом гейме давление россиянина на приёме вкупе с неточностями оппонента привело к первому в этом матче брейку — 3:2 в пользу Андрея. Закончил он гейм шикарным обводящим ударом, хотя инициатива в том розыгрыше принадлежала сопернику.

Рублёв подтвердил брейк, а в седьмом гейме ещё раз взял подачу оппонента. Риндеркнеш старался играть поострее, но делал это неудачно, допуская неточности. На брейк-пойнте Андрей загонял его по корту и добился попадания в сетку. Подавая на партию при 5:2, россиянин позволил французу самому выйти на брейк-пойнт, однако в дальнейшем не ошибался и закрыл сет — 6:2 за 30 минут. В этой партии Рублёв допустил всего две невынужденные ошибки. В целом всё решила его игра на приёме второй подачи соперника. Артур на своём втором мяче взял всего одно очко из девяти.

В начале второго сета у Рублёва ненадолго пропала первая подача, но в остальном всё было в порядке. Риндеркнеш исполнял эйсы, однако Андрей при этом выходил на брейк-пойнты. В третьем гейме он сумел дожать француза, роскошно пробив бэкхендом навылет, и вышел вперёд, после чего под ноль подтвердил брейк — 3:1.

В пятом гейме Риндеркнеш, как тогда казалось, окончательно развалился, после того как с хафкорта в простой ситуации зарядил в сетку. Рублёв же летал по корту, собирая виннерсы, и порой брал даже те очки, которые, казалось, должны были достаться его сопернику. Андрей сделал второй брейк, подтвердил и его – 5:1, а при 5:2 вышел подавать на матч — и не смог этого сделать. Срывая удар за ударом, россиянин взял лишь одно очко в своём гейме. На этом приключения не закончились: в девятом гейме Рублёв не использовал ещё и матчбол на приёме, чуть не попав по ширине с форхенда. К счастью, вторая попытка подать на матч принесла успех (но лишь со второго матчбола, уже после «ровно») — 6:2, 6:4 за 1 час 17 минут.

Так Рублёв одержал 20-ю победу в Дубае и стал пятым игроком, добравшимся до этой отметки. Больше выигранных матчей здесь только у Роджера Федерера (53), Новака Джоковича (47), Томаша Бердыха (24) и Михаила Южного (21). Россиянин в 48-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP. А по количеству выходов в 1/2 финала в Дубае Андрей (5) уступает только тем же Федереру (11) и Джоковичу (10).

В полуфинале Рублёв сразится с победителем противостояния Якуб Меншик (Чехия, 6) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Таким образом, Даниил Медведев и Андрей Рублёв находятся в шаге от чисто российского финала. Для этого им осталось выиграть по одному матчу (Медведев в 1/2 финала сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом). Такое уже было в Дубае в 2023-м — тогда Даниил победил Андрея.

Полуфиналы турнира ATP-500 в Дубае состоятся 27 февраля, финал — 28 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».