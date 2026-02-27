Скидки
Онлайн-трансляция Дубая-2026: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Оже-Альяссим, Грикспор, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Медведев рвётся в финал «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев
В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и двое россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках 1/2 финала сразятся сразу двое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (5). Последнему предстоит помериться силами с нидерландцем Таллоном Грикспором, который выбил из сетки Александра Бублика (2) из Казахстана и чеха Якуба Меншика (6). А Даниилу достался в соперники первая ракетка турнира Феликс Оже-Альяссим. Счёт в личных встречах с ним – 7-2 в пользу россиянина.

За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.

ATP-500. Дубай-2026. Сетка
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Дубай (м). 1/2 финала
27 февраля 2026, пятница. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события на теннисных турнирах в четверг, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.

Рублёв — в 1/2 финала Дубая! А Медведев сыграет там с первым номером посева. Как это было
Рублёв — в 1/2 финала Дубая! А Медведев сыграет там с первым номером посева. Как это было
01:01 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу на «пятисотнике» в Дубае очень интересное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.

