В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и двое россиян.

Медведев рвётся в финал «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках 1/2 финала сразятся сразу двое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (5). Последнему предстоит помериться силами с нидерландцем Таллоном Грикспором, который выбил из сетки Александра Бублика (2) из Казахстана и чеха Якуба Меншика (6). А Даниилу достался в соперники первая ракетка турнира Феликс Оже-Альяссим. Счёт в личных встречах с ним – 7-2 в пользу россиянина.

