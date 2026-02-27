Медведев рвётся в финал «пятисотника» в Дубае! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. В рамках 1/2 финала сразятся сразу двое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (5). Последнему предстоит помериться силами с нидерландцем Таллоном Грикспором, который выбил из сетки Александра Бублика (2) из Казахстана и чеха Якуба Меншика (6). А Даниилу достался в соперники первая ракетка турнира Феликс Оже-Альяссим. Счёт в личных встречах с ним – 7-2 в пользу россиянина.
За всеми подробностями дня следите в нашем лайве.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
О том, как развивались события на теннисных турнирах в четверг, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.
Расписание пятницы
В пятницу на «пятисотнике» в Дубае очень интересное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.
- 27 февраля 2026
-
01:38
-
00:48
-
00:45
- 26 февраля 2026
-
23:59
-
22:59
-
22:39
-
21:58
-
21:44
-
20:51
-
20:32
-
19:59
-
19:31
-
18:55
-
17:50
-
17:16
-
16:33
-
16:08
-
16:05
-
15:38
-
15:30
-
15:00
-
14:54
-
14:12
-
13:16
-
13:14
-
12:47
-
12:29
-
12:04
-
11:30
-
11:20
-
10:43
-
10:41
-
10:12
-
10:02
-
09:51