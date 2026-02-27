Медведев и Рублёв в шаге от российского финала Дубая! Кто стоит на пути к их дерби

Турнир ATP-500 в Дубае продолжает разгоняться, уже подошла пора полуфинальных матчей. Внимание болельщиков привлекает потенциальная битва Андрея Рублёва и Даниила Медведева в решающем поединке — россиянам осталось сделать всего один шаг для встречи друг с другом. Рассказываем, кто же стоит на их пути.

Даниил Медведев вышел в полуфинал эмиратского «пятисотника» после разгромной победы над американцем Дженсоном Бруксби — 6:2, 6:1. Теперь первой ракетке России предстоит сражение с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за выход в решающий поединок.

Победу над Бруксби Медведев в послематчевом интервью на корте прокомментировал так: «Чувствовал себя хорошо. Знал, что у него может быть проблема с плечом или локтем. Не уверен, но его первая подача, вероятно, была не такой хорошей, как обычно. Но всё равно нужно играть, всё равно нужно быть исполнительным. Он отличный боец. Я доволен тем, как я здесь играю, с нетерпением жду возможности сыграть в полуфинале», — сказал спортсмен.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

А ещё Даниил порефлексировал по поводу постоянного потока различных мыслей в своей голове. «В моей карьере были моменты, когда я был лучше готов. Забавно, но тогда у меня было меньше опыта… Знаете, как говорят: «Новичкам везёт». Для меня всё было в новинку. Я просто играл так, как чувствовал, ни о чём особо не думал. Сейчас в голове стало гораздо больше мыслей. Иногда они помогают, но порой, чтобы играть лучше, мне нужно от них избавиться», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Для первой ракетки России грядущее полуфинальное противостояние станет уже 64-м в карьере. А ещё Медведев в 53-й раз добрался до этой стадии на харде. Среди действующих игроков больше выходов в полуфинал на таком покрытии только у Новака Джоковича (128).

На пути к российскому дерби с Андреем Рублёвым Медведеву необходимо обыграть Феликса Оже-Альяссима. Канадец сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, а его наивысшее достижение — пятая строчка. Счёт личных встреч между Даниилом и Феликсом складывается в пользу Медведева — 7-2. Однако последние два поединка выиграл именно Оже-Альяссим: в третьем круге Олимпиады-2024 (6:3, 7:6 (7:5)) и в 1/4 финала Дохи-2025 (6:3, отказ россиянина).

Перед поединком с Даниилом Феликс поделился мыслями о сопернике и ожиданиями по поводу грядущей битвы. «У нас очень разные стили игры. Я попытаюсь играть первым номером, а он попытается заставить меня ошибаться. Посмотрим, у кого из нас получится реализовать план на игру. Он уже брал надо мной верх… Мне потребовалось семь или восемь раз, прежде чем я смог победить его», — заявил Оже-Альяссим в послематчевом интервью.

В свою очередь, Андрей Рублёв добрался до полуфинала турнира в Дубае, уверенно обыграв француза Артура Риндеркнеша — 6:2, 6:4. За выход в титульный матч наш теннисист поборется с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

В интервью на корте после матча Андрей подробно рассказал, как же он подобрал ключи к игре Артура. «В этом поединке у меня получалось принимать хорошо, я использовал все свои шансы. Он не давал много возможностей, но те, что были, я сумел грамотно реализовать. Был один потрясающий обмен ударами, который закончился в мою пользу. Наконец-то у меня появится хайлайт именно в обороне — обычно все мои крутые моменты бывают в атаке», — заявил теннисист.

Для россиянина победа над Риндеркнешем стала уже 20-м выигранным матчем на эмиратском «пятисотнике». Больше Рублёва побед на дубайском соревновании одержали лишь четыре спортсмена — Роджер Федерер (53), Новак Джокович (47), Томаш Бердых (24) и Михаил Южный (21).

Андрей Рублёв Фото: Francois Nel/Getty Images

А ещё Андрей стал третьим теннисистом, которому удалось не менее пяти раз выйти в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. Таким образом, наш спортсмен повторил достижения великого серба Новака Джоковича (10) и легендарного швейцарца Роджера Федерера (11).

Теперь, чтобы встретиться с Даниилом Медведевым, Рублёв должен победить Таллона Грикспора. Представитель Нидерландов на данный момент находится на 25-м месте в мировой классификации, при этом в 2023 году он добирался до 23-й строчки. По счёту личных встреч преимущество на стороне россиянина — 3-0. Андрей оказывался сильнее Таллона во втором круге Дохи-2023 (1:6, 6:1, 7:6 (8:6)), в 1/4 финала Галле-2023 (3:6, 6:3, 6:4) и в четвёртом круге Мадрида-2024 (6:2, 6:4). Отметим любопытный факт, что Рублёв после победы над Грикспором потом дважды добирался до титульного матча: так было в Галле-2023 (не смог завоевать титул) и Мадриде-2024 (стал чемпионом турнира), а вот в Дохе-2023 наш спортсмен потом проиграл в 1/4 финала.

До российского дерби в решающем сражении в Дубае Рублёву и Медведеву осталось сделать всего по одному шагу. Интересно, что в 2023 году Андрей и Даниил уже встречались в титульном противостоянии на эмиратском «пятисотнике». Чемпионом турнира тогда стал Медведев после уверенной победы над соотечественником — 6:2, 6:2.

Турнир в Дубае-2026 проходит с 23 по 28 февраля.