«Используй шанс». Теннисисткам сделали «комнату ярости», где они могут не сдерживать себя

На турнире категории WTA-250 в Остине создали специальную «комнату ярости».

«Представляем «комнату ярости» – место, где теннисистки могут безопасно и приватно выпускать эмоции вдали от камер», – написали организаторы.

В комнате висит табличка с успокаивающими лозунгами: «Не улыбайся», «Посчитай до трёх», «Ты можешь это сделать», «Воспользуйся шансом» и «Я в тебя верю».

Надписи в «комнате ярости» на турнире в Остине Фото: Пресс-служба турнира в Остине

Ранее игроки были недовольны обилием камер в неигровых зонах Australian Open. Новак Джокович и Ига Швёнтек в резкой форме осудили такую методику, но особый резонанс приобрёл случай с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Кори Гауфф. Американка попала в трансляцию, когда думала, что после поражения в четвертьфинале разбивает ракетку в одиночестве.

«Я хорошо себя знаю. Не хочу срываться на своей команде, ведь они хорошие люди и не заслуживают этого. Понимаю, что я эмоциональный человек, поэтому мне нужно буквально на минуту выплеснуть всё вот таким образом. Не считаю, что это что-то плохое. Я стараюсь не делать этого на корте, на виду у детей и других людей, но мне правда нужно дать выход этим эмоциям. Иначе начну огрызаться на окружающих, а я этого не хочу. Повторюсь, они этого не заслуживают. Они сделали всё, что могли. Я — тоже. Просто нужно выпустить наружу разочарование.

У меня есть определённые претензии к трансляциям. Мне кажется, что некоторые моменты необязательно показывать – например, произошедшее с Ариной после финала US Open — 2023 (Соболенко тогда тоже не сдержала эмоций и разбила ракетку в подтрибунном помещении. — Прим. «Чемпионата»). Я пыталась пойти туда, где, как мне казалось, не было камер, потому что мне не особо нравится ломать ракетки, но я взяла всего три гейма за матч. Я сломала одну ракетку в 1/4 финала или в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и сказала, что никогда больше не буду делать этого на корте, потому что не считаю, что это хороший пример для подражания. Повторюсь, я пыталась пойти туда, где это не будет всем показано, но, очевидно, они всё же это сделали. Так что – да, возможно, стоит поговорить на эту тему, потому что мне кажется, что раздевалка на этом турнире — это единственное место, где у нас есть уединение», — объяснила свои действия американка.

Кори Гауфф разбивает ракетку в подтрибунном помещении Australian Open Фото: Кадр из трансляции

Пятая ракетка мира Джессика Пегула должна была стать первой сеяной на турнире в Остине, но в последний момент снялась из-за усталости после победы на недавнем «тысячнике» в Дубае. Пегуле определённо понравилось бы нововведение, ведь ранее она поддерживала Гауфф.

«Кори не была неправа, когда сказала, что единственное приватное место — это раздевалка. Безумие просто! Я считаю, что нам определённо нужно это ограничить. Да, я не думаю, что то, что сделала Кори, было неправильно. И я не думаю, что то, что сделала Арина, было неправильно. Просто люди случайно видят такие моменты. Ты просто чувствуешь, что за тобой постоянно наблюдают под микроскопом. А потом кто-то выкладывает это в интернет и затем либо вырывает из контекста, либо судит тебя за момент, который не должен был выставляться на публику», — сказала американка.

На проходящем сейчас мужском «пятисотнике» в Дубае попытались внедрить нечто подобное в виде «комнаты разбивания». Китайский теннисист Цзюнчэн Шан, проигравший в первом круге Даниилу Медведеву, посетил передвижной грузовик Smash Room на территории комплекса, где проходит турнир. Он надел специальный костюм и с помощью биты крушил различные предметы.

Цзюнчэн Шан крушит предметы на турнире в Дубае Фото: Кадр из видео

«Это был действительно интересный опыт. Такое случается нечасто, поэтому было здорово попробовать. Это помогает выплеснуть энергию и прояснить мысли перед выходом на корт. Я разбил несколько предметов, включая DVD-диски и большие контейнеры. Было громко и интенсивно, но в хорошем смысле. Там можно выплеснуть все эмоции, вместо того чтобы переносить разочарование на корт. Думаю, это помогает почувствовать себя спокойнее. Отличный способ расслабиться, чтобы потом сохранить контроль над игрой. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому получил замечательный опыт», — сказал Шан.

В Дубае не создали полноценную комнату для выплёскивания эмоций теннисистов, а лишь использовали передвижной грузовик. Это своего рода частная услуга, ведь в реальной жизни есть компании, предоставляющие возможность разбивать посуду и вообще всё подряд. Однако хорошо, что в ОАЭ позволили тому же Шану сделать подобное.

Организаторам различных турниров стоит брать пример с Остина и Дубая. Теннисистам действительно нужно место, где можно не сдерживать себя в сложные моменты. Зрители наверняка увидели бы намного меньше срывов на корте, если бы «комнаты ярости» были на всех соревнованиях.