Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

На турнире WTA-250 в Остине для теннисисток сделали комнату ярости, где они могут выплеснуть эмоции

«Используй шанс». Теннисисткам сделали «комнату ярости», где они могут не сдерживать себя
Михаил Георгиев
Теннисисткам сделали «комнату ярости»
Комментарии
Турнир WTA-250 в Остине подал оригинальную идею всем остальным крупным мужским и женским соревнованиям.

На турнире категории WTA-250 в Остине создали специальную «комнату ярости».

«Представляем «комнату ярости» – место, где теннисистки могут безопасно и приватно выпускать эмоции вдали от камер», – написали организаторы.

Материалы по теме
«Мы звери в зоопарке?» На АО разгорелся скандал после вирусного видео с американкой Гауфф
«Мы звери в зоопарке?» На АО разгорелся скандал после вирусного видео с американкой Гауфф

В комнате висит табличка с успокаивающими лозунгами: «Не улыбайся», «Посчитай до трёх», «Ты можешь это сделать», «Воспользуйся шансом» и «Я в тебя верю».

Надписи в «комнате ярости» на турнире в Остине

Надписи в «комнате ярости» на турнире в Остине

Фото: Пресс-служба турнира в Остине

Ранее игроки были недовольны обилием камер в неигровых зонах Australian Open. Новак Джокович и Ига Швёнтек в резкой форме осудили такую методику, но особый резонанс приобрёл случай с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Кори Гауфф. Американка попала в трансляцию, когда думала, что после поражения в четвертьфинале разбивает ракетку в одиночестве.

«Я хорошо себя знаю. Не хочу срываться на своей команде, ведь они хорошие люди и не заслуживают этого. Понимаю, что я эмоциональный человек, поэтому мне нужно буквально на минуту выплеснуть всё вот таким образом. Не считаю, что это что-то плохое. Я стараюсь не делать этого на корте, на виду у детей и других людей, но мне правда нужно дать выход этим эмоциям. Иначе начну огрызаться на окружающих, а я этого не хочу. Повторюсь, они этого не заслуживают. Они сделали всё, что могли. Я — тоже. Просто нужно выпустить наружу разочарование.

У меня есть определённые претензии к трансляциям. Мне кажется, что некоторые моменты необязательно показывать – например, произошедшее с Ариной после финала US Open — 2023 (Соболенко тогда тоже не сдержала эмоций и разбила ракетку в подтрибунном помещении. — Прим. «Чемпионата»). Я пыталась пойти туда, где, как мне казалось, не было камер, потому что мне не особо нравится ломать ракетки, но я взяла всего три гейма за матч. Я сломала одну ракетку в 1/4 финала или в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и сказала, что никогда больше не буду делать этого на корте, потому что не считаю, что это хороший пример для подражания. Повторюсь, я пыталась пойти туда, где это не будет всем показано, но, очевидно, они всё же это сделали. Так что – да, возможно, стоит поговорить на эту тему, потому что мне кажется, что раздевалка на этом турнире — это единственное место, где у нас есть уединение», — объяснила свои действия американка.

Кори Гауфф разбивает ракетку в подтрибунном помещении Australian Open

Кори Гауфф разбивает ракетку в подтрибунном помещении Australian Open

Фото: Кадр из трансляции

Пятая ракетка мира Джессика Пегула должна была стать первой сеяной на турнире в Остине, но в последний момент снялась из-за усталости после победы на недавнем «тысячнике» в Дубае. Пегуле определённо понравилось бы нововведение, ведь ранее она поддерживала Гауфф.

«Кори не была неправа, когда сказала, что единственное приватное место — это раздевалка. Безумие просто! Я считаю, что нам определённо нужно это ограничить. Да, я не думаю, что то, что сделала Кори, было неправильно. И я не думаю, что то, что сделала Арина, было неправильно. Просто люди случайно видят такие моменты. Ты просто чувствуешь, что за тобой постоянно наблюдают под микроскопом. А потом кто-то выкладывает это в интернет и затем либо вырывает из контекста, либо судит тебя за момент, который не должен был выставляться на публику», — сказала американка.

На проходящем сейчас мужском «пятисотнике» в Дубае попытались внедрить нечто подобное в виде «комнаты разбивания». Китайский теннисист Цзюнчэн Шан, проигравший в первом круге Даниилу Медведеву, посетил передвижной грузовик Smash Room на территории комплекса, где проходит турнир. Он надел специальный костюм и с помощью биты крушил различные предметы.

Цзюнчэн Шан крушит предметы на турнире в Дубае

Цзюнчэн Шан крушит предметы на турнире в Дубае

Фото: Кадр из видео

«Это был действительно интересный опыт. Такое случается нечасто, поэтому было здорово попробовать. Это помогает выплеснуть энергию и прояснить мысли перед выходом на корт. Я разбил несколько предметов, включая DVD-диски и большие контейнеры. Было громко и интенсивно, но в хорошем смысле. Там можно выплеснуть все эмоции, вместо того чтобы переносить разочарование на корт. Думаю, это помогает почувствовать себя спокойнее. Отличный способ расслабиться, чтобы потом сохранить контроль над игрой. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому получил замечательный опыт», — сказал Шан.

Материалы по теме
Медведев презирал «наждачный» хард Индиан-Уэллса. Его сменили, но Даниил всё ещё недоволен
Медведев презирал «наждачный» хард Индиан-Уэллса. Его сменили, но Даниил всё ещё недоволен

В Дубае не создали полноценную комнату для выплёскивания эмоций теннисистов, а лишь использовали передвижной грузовик. Это своего рода частная услуга, ведь в реальной жизни есть компании, предоставляющие возможность разбивать посуду и вообще всё подряд. Однако хорошо, что в ОАЭ позволили тому же Шану сделать подобное.

Организаторам различных турниров стоит брать пример с Остина и Дубая. Теннисистам действительно нужно место, где можно не сдерживать себя в сложные моменты. Зрители наверняка увидели бы намного меньше срывов на корте, если бы «комнаты ярости» были на всех соревнованиях.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android