Медведев 3 года спустя вновь в финале Дубая! Он в шаге от уникального достижения в карьере

Даниил ещё ни разу не выигрывал один и тот же турнир дважды. В субботу он может прервать эту серию.

Сегодня, 27 февраля, на турнире ATP-500 в Дубае, ОАЭ, проходят полуфинальные матчи. В четвёрку лучших выбрались два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Они попали в разные половины турнирной сетки, и потому интрига заключалась в следующем: сумеют ли они устроить чисто российский финал? Три года назад в титульном матче в Дубае сразились эти же теннисисты, и тогда победу одержал Медведев.

Сначала свою часть задачи должен был выполнить третий сеяный Медведев, занимающий 11-е место в рейтинге ATP. Его соперник – Феликс Оже-Альяссим (1), восьмая ракетка мира. Оба спортсмена до этого продемонстрировали хорошую форму на турнире, не проиграв ни сета. Даниил, в частности, в четвертьфинале менее чем за час обыграл Дженсона Бруксби.

В личных встречах у Медведева было явное преимущество: 7-2. Настораживало, правда, что последние две встречи взял Оже-Альяссим. Канадец обыграл россиянина в 1/8 финала Олимпиады-2024 – 6:3, 7:6 (7:5), а потом прошёл его в четвертьфинале Дохи-2025 — тогда Даниил снялся, проиграв первую партию со счётом 3:6.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Francois Nel/Getty Images

Медведев начал матч с двух эйсов подряд. Под ноль забрать гейм не получилось, однако особых проблем россиянин не испытал. Оже-Альяссим тоже хорошо подавал, но Даниил за счёт уверенных действий на задней линии брал очки и на приёме и добрался до «ровно». Однако не более того — 1:1.

Так игра и развивалась — с преимуществом подающей стороны. Медведев лучше смотрелся в игре на задней линии (у Феликса толком не работал бэкхенд), а его соперник — в тех случаях, когда возникали острые ситуации. Оже-Альяссим регулярно и успешно ходил к сетке, а Медведев в основном занимал оборонительную позицию. При этом Даниил забирал свои геймы увереннее, нежели Феликс — свои. Совсем без неточностей, конечно, россиянин обойтись не смог, иногда неудачно укорачивая, но критичными эти погрешности не были. Канадец же в восьмом гейме вдруг занервничал, допустил две двойные ошибки, однако даже в этом случае Медведев не добрался до брейк-пойнтов — только до «ровно».

Перевес Даниила всё-таки дал о себе знать. В девятом гейме он подал под ноль, а в 10-м не стал изменять своей тактике, провоцируя соперника на ошибки. И был вознаграждён! Медведев, имея сетбол на приёме, дождался, когда Оже-Альяссим пробьёт в коридор (всё решили какие-то миллиметры), и забрал партию — 6:4 за 45 минут. Невынужденных ошибок у россиянина оказалось в два раза меньше, чем у его оппонента, — семь против 14.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

Второй сет стал продолжением первого, разве что Оже-Альяссим, выходя к сетке, стал ошибаться значительно чаще; да и в целом неточностей в его исполнении было много. Медведев же был стабилен и спокойно держал подачу, а на приёме добирался до «ровно». В четвёртом гейме россиянин благодаря смелой игре и редкому выходу к сетке снова вышел на «ровно», затем заработал брейк-пойнт, который тут же и реализовал, после того как канадец сорвал удар.

Взяв подачу соперника, Даниил остался верен себе и подтвердил брейк, под ноль выиграв гейм, — 4:1. А Феликс, похоже, морально сломался — ошибки с бэкхенда никуда не делись. После этого он взял лишь один свой гейм, а Медведев в восьмом гейме закончил матч брейком (со второго матчбола) — 6:4, 6:2 за 1 час 24 минуты.

Так Медведев вышел во второй финал в сезоне (после победного Брисбена) и в 42-й — в карьере (статистика в предыдущих титульных матчах — 22-19), в том числе в 36-й финал на харде (20-15). Россиянин в 51-й раз обыграл представителя топ-10. И впервые с июня 2025 года вышел в финал на уровне не ниже «пятисотника» (тогда он проиграл Александру Бублику на траве Галле).

Стоит напомнить, что все свои 22 титула Даниил завоевал на разных турнирах. В субботу он может прервать эту традицию, если во второй раз возьмёт трофей в Дубае (после 2023 года).

А во втором полуфинале Андрей Рублёв сразится с Таллоном Грикспором. Если Рублёв победит, то, как и три года назад, сыграет с Медведевым в финале.

Кроме того, на турнире WTA-250 в Остине завершились матчи второго круга. 76-я ракетка мира Оксана Селехметьева обыграла бывшую российскую, а ныне узбекистанскую теннисистку Камиллу Рахимову, занимающую 92-е место в рейтинге WTA. На старте матча соперницы обменялись брейками, после чего Селехметьева уверенно удерживала подачу и, сделав два брейка, в восьмом гейме подала на партию — 6:2. По ходу второго сета обе спортсменки успели полидировать с брейком, однако решающее слово осталось за россиянкой. После 5:5 она взяла два гейма подряд и, приняв на матч в 12-м гейме, оформила выход в 1/4 финала — 6:2, 7:5 за 1 час 36 минут.

А вот Анастасия Захарова, располагающаяся на 88-й строчке в мировой классификации, не справилась с американкой Эшлин Крюгер, 103-й ракеткой мира. В первом сете Захарова вела с брейком, в девятом гейме упустила двойной сетбол на приёме, а потом ещё и не подала на партию — 5:5. После этого Крюгер дожала её — 7:5. Во втором сете россиянка также смогла взять подачу соперницы, но та ответила обратным брейком — 2:2. В восьмом гейме американка сделала ключевой брейк, после чего подала на матч — 7:5, 6:3 за 1 час 32 минуты. За весь матч Эшлин собрала 10 эйсов при пяти двойных ошибках.

Что касается Селехметьевой, то её соперницей по четвертьфиналу станет четвёртая сеяная Питон Стирнс — американка занимает 62-е место в рейтинге. Этот матч состоится в ночь с 27 на 28 февраля мск.