Дерби в финале Дубая не будет! Рублёв в двух сетах проиграл травмированному Грикспору

Волнительный игровой день завершился на турнире категории ATP-500 в Дубае сегодня, 27 февраля. Вторым запуском свой полуфинал провёл Андрей Рублёв. А чуть ранее за путёвку в решающую стадию боролся Даниил Медведев. О том, как прошёл его поединок с Феликсом Оже-Альяссимом, мы рассказали в материале ниже.

Рублёв в Дубае имеет фантастическую статистику: он в пятый раз в карьере вышел на этом турнире в полуфинал. Чаще это смогли сделать только Новак Джокович (10) и Роджер Федерер (11). А ещё Андрей одержал здесь 20-ю победу, выйдя на пятое место по этому показателю – после Михаила Южного (21), Томаша Бердыха (24), Новака Джоковича (47) и Роджера Федерера (53).

Лучшим результатом для Рублёва в Дубае была победа в сезоне-2022. Тогда россиянин в финале одолел Иржи Веселы и завоевал 10-й трофей в карьере.

Андрей Рублёв после победы на турнире в Дубае Фото: Francois Nel/Getty Images

В этом году путёвку в финал Рублёву (№18) предстояло разыграть с Таллоном Грикспором (№25). Парни до этого встречались друг с другом трижды, и каждый поединок оставался за Андреем. В последний раз они пересекались в Мадриде два года назад, тогда россиянин победил со счётом 6:2, 6:4.

Грикспор до полуфинала прошёл внушительный путь, одолев на своём пути квалифаера Отто Виртанена, второго сеяного Александра Бублика и шестого сеяного Якуба Меншика. Но у Рублёва, как и у Медведева, в Дубае было небольшое преимущество, которое должно было помочь. Это поддержка трибун. Например, после стартовой победы над Валентеном Руае Андрей по-русски поблагодарил болельщиков: «Спасибо всем большое. Безумно-безумно приятно».

Оба начали матч довольно бодро. Грикспор крайне комфортно чувствовал себя на своей подаче. Небольшой спойлер: за 10 геймов Таллон оформил девять эйсов. На приёме он поначалу тоже был неплох, в первом же гейме напряг россиянина, взяв два стартовых розыгрыша. Но Андрей включился, стал действовать энергичнее, хоть и не всегда играл первым номером.

Грикспор продолжал здорово подавать, пока в 11-м гейме не получил повреждение, неудачно приземлившись на левую ногу. После этого Таллон вызвал врача, пожаловался на резкую боль и ушёл в подтрибунное помещение на медицинский перерыв. Через пару минут представитель Нидерландов вернулся, продолжил матч, шикарно сыграл на приёме и забрал первый сет со счётом 7:5. А вот Рублёв, напротив, стал действовать более зажато и мягко.

Таллон Грикспор Фото: Francois Nel/Getty Images

В перерыве между партиями к Грикспору вновь вышли врачи и после короткой консультации дали теннисисту пару таблеток обезболивающего. Хотя Таллон продолжал сомневаться в своём решении, но принялся наблюдать, станет ли ему лучше.

Нидерландец вышел подавать, тяжело передвигаясь подарил россиянину два брейк-пойнта, однако Андрей такими шансами не воспользовался. Но свои подачи удерживал.

Обезболивающее подействовало к середине второго сета, однако прежней свободы в передвижениях Грикспор всё же не обрёл. А Рублёв этим не пользовался и действовал очень скромно. Не было в его движениях мощи, а в нём самом – должного огня. Из-за этого исход партии решался только на тай-брейке.

И зря до него дотянул Андрей! Он вёл в счёте, идеально подавал, получил два сетбола, но буквально за пару минут упустил преимущество и проиграл – 5:7, 6:7 (6:8). Грикспур же ушёл восстанавливаться после повреждения и готовиться к своему шестому финалу на уровне ATP.

Вот так Таллон сорвал потенциальное российское дерби в финале «пятисотника» в Дубае. Теперь Даниилу Медведеву предстоит разыграть трофей с Грикспором. Счёт в их противостоянии 1-0 в пользу представителя Нидерландов.

Финал состоится завтра, 28 февраля. Начало – в 18:00 мск.