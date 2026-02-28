Скидки
Онлайн-трансляция финала Дубая-2026: Даниил Медведев, Таллон Грикспор, сетка, расписание, результаты, где смотреть, подробности

Медведев сражается за 23-й титул в карьере! Помешать ему может только нидерландец. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция финала Дубая-2026
В крупнейшем городе ОАЭ продолжается теннисный сезон. В решающем матче перед публикой появится и россиянин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. За титул в решающем матче сразятся Даниил Медведев (третий номер посева) и нидерландец Таллон Грикспор, который выбил из сетки Андрея Рублёва (5) и лишил поклонников тенниса российского финала. Кроме того, Таллон обыграл по ходу соревнований Александра Бублика (2) и Якуба Меншика (6). Любопытно, что в личных встречах с Медведевым ведёт Грикспор – он обыграл россиянина год назад здесь же на стадии 1/4 финала.

За всеми подробностями следите в нашем лайве.

ATP-500. Дубай-2026. Сетка
Дубай (м). Финал
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

В субботу на «пятисотнике» в Дубае очень интересное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.

