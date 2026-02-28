Медведев сражается за 23-й титул в карьере! Помешать ему может только нидерландец. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на «пятисотнике» в Дубае. За титул в решающем матче сразятся Даниил Медведев (третий номер посева) и нидерландец Таллон Грикспор, который выбил из сетки Андрея Рублёва (5) и лишил поклонников тенниса российского финала. Кроме того, Таллон обыграл по ходу соревнований Александра Бублика (2) и Якуба Меншика (6). Любопытно, что в личных встречах с Медведевым ведёт Грикспор – он обыграл россиянина год назад здесь же на стадии 1/4 финала.
За всеми подробностями следите в нашем лайве.
Расписание субботы
В субботу на «пятисотнике» в Дубае очень интересное расписание. Вот за какими матчами сегодня будем следить.
